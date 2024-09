Dans les jours les plus sombres, Josh Brolin ne prendra pas la bague

Peut-être que seul Ryan Reynolds peut s’identifier au parcours de super-héros de Josh Brolin. Après tout, c’est un parcours assez similaire au sien. Par Le Hollywood ReporterJames Brolin ne prendra pas la bague et ne rejoindra pas le Green Lantern Corps dans la série télévisée Lanternesla dernière tentative de Warner Bros. de porter à l’écran une adaptation en live-action du film le plus vert de DC depuis le tour de Reynolds. Le Hollywood Reporter Selon Josh Brolin, le rôle de Hal Sparks, le plus célèbre des Lanternes, aurait été proposé à Brolin. Ce rôle aurait été important pour un acteur déjà présent dans trois des plus grandes franchises hollywoodiennes, mais il est peut-être temps de trouver quelqu’un d’autre que Josh Brolin pour jouer des rôles de super-héros.

Brolin n’est pas du genre à refuser des contrats dans le domaine des bandes dessinées. Il a passé dix ans dans le rôle de Thanos dans l’univers cinématographique Marvel, a joué Cable dans Deadpool 2et a commencé son ascension vers le sommet du genre dans l’une de ses bombes les plus notoires, Jonas Hex. Ce n’était pas seulement des super-héros. Il était aussi dans Sin City : une femme pour qui il faut tuer, Hommes en noir 3et Thrashing’qui n’est pas un film de super-héros mais qui est très amusant. C’est peut-être pour cela qu’il n’est pas si prompt à se remettre au lit avec DC, surtout après son Dead Pool co-star, Reynolds, a fait un voyage à Oa en 2011 Lanterne verte. Reynolds a fait carrière en se moquant de ses erreurs de super-héros, y compris plusieurs coups portés à Lanterne verte, Lame IIIet Origines des X-Men : Wolverine. Nous ne pouvons pas imaginer la fustigation verbale que le Mercenaire à la Bouche donnerait au vieux Cable s’il se présentait avec le masque vert. Nous pouvons l’imaginer maintenant : Deadpool faisant un autre coup serré sur Lanterne vertese terminant par la punchline la plus célèbre de Deadpool : « Il est juste derrière moi, n’est-ce pas ? »