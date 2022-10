Dans les incroyables vacances de Sam Faiers à Majorque après le scandale des notes vocales de Ferne McCann

SAM Faiers s’est envolée pour un voyage à Majorque avec sa famille à la suite de son scandale de note vocale avec son ancienne copine Ferne McCann.

La maman de trois enfants a partagé un aperçu de son voyage de rêve sur ses réseaux sociaux, montrant le plus jeune fils Edward profitant du temps chaud.

Sam Faiers s'est envolé pour un voyage rapide à Majorque à la suite du scandale des notes vocales de Ferne McCann

Sam a partagé de jolies photos du plus jeune fils Edward

Sam est parti en voyage avec la mère de son partenaire Paul

Sam, 31 ans, avait l’air détendue et satisfaite alors qu’elle était assise dans un cœur en osier et tenait son adorable petit en l’air.

Dans un autre clin d’œil, le tot s’est allongé au bord de la piscine alors que maman Sam disait aux fans qu’il “attrapait des rayons”.

Le favori de la télé-réalité semblait être absent avec la mère de son partenaire Paul Knighteley, Gaynor.

En savoir plus sur Sam Faiers LA DOUCEUR DU FOYER À l’intérieur du manoir de 2,25 millions de livres sterling de Sam Faiers avec un jardin si grand qu’il ressemble à un parc MÉCHANTE FILLE J’ai été un tyran pendant 20 ans et j’ai appelé des amis gros… Je peux m’identifier à Fern & Sam row

Enfilant des lunettes de soleil et un haut de couleur camel, Sam a pris un selfie en disant aux fans : “Un voyage très rapide mais c’était beau et relaxant.

“Le temps était magnifique, nous avons atterri hier soir, puis nous avons fait une séance photo aujourd’hui pour @knighteleyadventures.

“Et demain pour une surprise pour les enfants (au Royaume-Uni), j’ai hâte de la partager avec vous tous.”

En plus des clichés de l’adorable Edward, la star a également partagé un aperçu de l’un des superbes restaurants qu’ils ont visités.

Elle a également pris une photo de la mère de Paul souriante dans un restaurant et a partagé un regard sur leur magnifique environnement.

La mère de Sam, Suzie Wells, a commenté les clichés en écrivant: “De belles images ma belle.”

Le voyage de Sam survient après qu’un scandale de notes vocales a éclaté entre elle et l’ancienne meilleure amie Ferne McCann.

Sam et Ferne ont grandi ensemble dans l’Essex et ont ensuite partagé la vedette dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex Arthur Collins.





Mais la rupture s’est terminée en 2018 chez la sœur de Sam, Billie, à Ibiza – comme Ferne est la meilleure amie de Billie, le couple a dû se retrouver face à face.

Mais ces dernières semaines, un compte de médias sociaux a divulgué plusieurs notes vocales qui, selon lui, présentent la star de télé-réalité qualifiant son ancienne co-star de Towie, Sam Faiers, de “grosse c ***”.

“Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui”, poursuit la voix.

Un autre a vu Sam être qualifié de “salope narcissique”.

Le compte a également publié un clip d’une femme qui, selon lui, était Ferne en train de parler de la sœur de Sam, Billie, qui se trouve être sa meilleure amie.

Dans ce clip, la femme reproche à Billie d’avoir appelé son fils Arthur, du même nom que son ex Arthur Collins qui a été emprisonné pour une attaque à l’acide.

L’affiche mystère menaçait de divulguer 36 autres enregistrements.

L'adorable fils de Sam a fait une sieste pendant qu'elle déjeunait

Sam a partagé un regard sur les belles vues