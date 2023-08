Dans les incendies meurtriers de Maui, beaucoup n’avaient aucun avertissement et aucune issue. Ceux qui ont esquivé les barricades ont survécu

Alors que les flammes ravageaient un quartier de West Maui, voiture après voiture de résidents en fuite se dirigeait vers la seule route goudronnée hors de la ville dans une course désespérée pour la sécurité.

Et voiture après voiture a été refoulée vers le feu de forêt qui se propageait rapidement par une barricade bloquant l’accès à l’autoroute 30.

Une famille a contourné la barricade et était en sécurité dans une ville voisine 48 minutes plus tard, une autre a conduit sa voiture à 4 roues motrices sur un chemin de terre pour s’échapper. Un homme a pris un chemin de terre en montée, grimpant au-dessus du feu et regardant Lahaina brûler. Plus tard, il s’est frayé un chemin à travers les flammes, la fumée et les décombres pour mettre les survivants en sécurité.

Mais des dizaines d’autres se sont retrouvés pris dans un paysage infernal, leurs voitures coincées sur une route étroite, entourées de flammes sur trois côtés et des vagues rocheuses de l’océan sur le quatrième. Certains sont morts dans leur voiture, tandis que d’autres ont essayé de courir pour se mettre en sécurité.

« Je pouvais voir depuis le contournement que des gens étaient coincés sur les balcons, alors je suis descendu et j’ai vérifié », a déclaré Kekoa Lansford, qui a fait plusieurs voyages en ville pour chercher des survivants. Ce qu’il a trouvé était horrible, a déclaré Lansford, avec des cadavres et des flammes comme une scène de film infernale. « Et je pouvais voir que les gens étaient en feu, que le feu était juste attisé par le vent et poussé vers les maisons. »

Les fermetures de routes – certaines à cause de l’incendie, d’autres à cause de lignes électriques tombées – ont contribué à faire de l’historique Lahaina le site de l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. Mais il y a eu de nombreux problèmes ce jour-là et, à certains égards, la catastrophe a commencé bien avant le début des incendies.

Une sécheresse éclair dans la région a fourni beaucoup d’allumage, et l’ouragan Dora a apporté des vents violents à Maui alors qu’il passait à environ 800 kilomètres au sud de la chaîne d’îles d’Hawaï. Ces vents ont abattu au moins 30 poteaux électriques à West Maui, et Hawaiian Electric n’avait aucune procédure en place pour éteindre le réseau – une pratique courante dans d’autres États sujets aux incendies. Une vidéo tournée par un résident de Lahaina montre une ligne électrique tombée enflammant des herbes sèches, révélant peut-être le début d’un incendie plus important.

Et plus tard, alors que le feu commençait à avaler des maisons sur son chemin vorace, les responsables des urgences du comté de Maui ont refusé d’utiliser un vaste réseau de sirènes d’urgence pour alerter les habitants de Lahaina de fuir.

Lors d’une conférence de presse mardi, le chef de la police de Maui, John Pelletier, a déclaré que des policiers sillonnaient les rues, frappaient aux portes et utilisaient des haut-parleurs pour dire aux gens de partir, mais il n’a pas précisé exactement où et à quelle heure ces efforts avaient eu lieu. L’Associated Press a déposé des demandes de documents publics pour des rapports de localisation et d’autres documents, y compris des vidéos et des communications internes, afin de clarifier les détails de la police et de l’intervention en cas d’incendie, mais le comté de Maui n’a pas encore publié ces informations.

Une équipe de journalistes d’Associated Press a documenté les premières heures de l’incendie meurtrier en interrogeant des dizaines de survivants et de fonctionnaires, en examinant des documents publics et en analysant des vidéos de citoyens, des images satellite et des données accessibles au public. La chronologie révèle le chaos qui a submergé la ville.

Shane Treu se réveille tôt le 8 août et se trouve dans son jardin lorsqu’il entend un claquement de poteau électrique à côté de Lahainaluna Road. Il voit la ligne électrique abattue enflammer l’herbe et appelle le 911 à 6 h 37 pour signaler l’incendie.

Les petits feux de brousse ne sont pas inhabituels pour Lahaina, et le service d’incendie déclare celui-ci 100% maîtrisé à 9h55. L’assurance met de nombreux résidents à l’aise; les vents violents ont entraîné la fermeture de certaines écoles publiques pour la journée, et d’autres n’ont pas encore commencé. Cela signifie que bon nombre des 3 000 élèves des écoles publiques de Lahaina sont seuls à la maison pendant que leurs parents travaillent.

Le confinement n’est cependant pas contrôlé et la ville est battue par des vents violents. Alors que de nombreuses équipes de pompiers du comté de Maui travaillent pour éteindre l’incendie de l’Upcountry dans la moitié est de l’île, le vent renverse les poteaux électriques et disperse les braises comme des graines à Lahaina.

Le voisin de Treu, Robert Arconado, a déclaré que le feu se rallume vers 14 heures. Il enregistre une vidéo de sa propagation à 15 h 06, alors que de grands panaches de fumée s’élèvent près de Lahainaluna Road et sont transportés au centre-ville par le vent.

Vers 15 h 20, Kevin Eliason, un résident de Lahaina, regarde la fumée noire d’un point de vue plus proche du centre-ville lorsque des passants lui disent qu’un poteau électrique a été renversé sur le toit en goudron d’une station-service à deux pâtés de maisons, créant des boules de feu qui sont soufflées. dans le vent, dit-il.

Eliason a déclaré que l’incendie avait coupé le courant dans la région peu de temps après.

Dix minutes plus tard, Hawaiian Electric envoie un communiqué de presse demandant aux habitants de Maui de se préparer à des pannes prolongées. Le service public indique que plus de 30 poteaux électriques sont en panne à West Maui, y compris le long de l’autoroute Honoapiilani à l’extrémité sud de Lahaina. Dans le même temps, les pompiers ferment la route de contournement de Lahaina à cause de l’incendie.

Les fermetures bloquent la seule route sortant de Lahaina vers le sud. Deux semaines plus tard, le chef de la police de Maui, John Pelletier, a déclaré lors d’une conférence de presse que les agents n’avaient jamais empêché les gens de quitter Lahaina ce jour-là, mais avaient essayé de les empêcher de rouler sur des lignes électriques sous tension.

De retour dans le lotissement près de Lahainaluna Road, le premier signe de trouble pour Nate Baird et Courtney Stapleton survient à 15 h 40, lorsque leurs fils de 9 et 10 ans disent qu’ils peuvent sentir les s’mores.

Au moment où la famille s’entasse dans la voiture avec leur chien et la mère de Baird et rejoint une caravane de résidents évacués, certaines parties du lotissement commencent à brûler. Un poteau téléphonique tombe derrière leur voiture, provoquant un accident et bloquant une rue secondaire.

Pendant ce temps, des policiers abattent une clôture pour aider les autres à s’échapper, a déclaré plus tard le chef de la police. Les pompiers de la région se sont presque eux-mêmes piégés, perdant un camion dans les flammes, dit Pelletier.

Lorsque Baird et sa famille tournent vers le sud pour sortir de la ville, la route est bloquée par des cônes et une équipe travaillant sur des poteaux électriques abattus. Les ouvriers faisaient signe à tout le monde de rebrousser chemin vers Lahaina.

Ils décident qu’ils ne se soucient pas de ce que veut l’équipage, contournant les cônes et se dirigeant vers le sud. Ils arrivent dans une ville voisine à 16 h 18 et commencent à envoyer des SMS aux gens pour voir qui d’autre s’en est sorti.

« Personne n’a réalisé à quel point nous avions peu de temps », a déclaré Baird. «Comme même nous étant du cœur du feu, nous n’avons pas compris. Comme si nous avions littéralement des minutes et un mauvais virage. Nous serions tous morts en ce moment.

Jonelle Santos a déclaré que sa fille, Ronelle Santos-Adrian, avait réussi à s’échapper de son appartement de logement abordable à Lahaina avec sa fille de 3 ans et son partenaire en détournant leur véhicule à quatre roues motrices de la circulation à l’arrêt et sur un chemin de terre, finalement trouver leur chemin vers la maison d’un ami à Napili. Certaines des autres personnes qui vivaient dans le complexe d’appartements n’avaient pas de voiture, a déclaré Santos, et sa fille pense que certaines d’entre elles ne s’en sont pas sorties.

Kim Cuevas-Reyes s’échappe de justesse avec ses 12 et 15 ans en ignorant les instructions de tourner à droite sur Front Street en direction du Civic Center de Lahaina, qui plus tôt dans la journée avait été transformé en refuge pour réfugiés. Au lieu de cela, elle prend à gauche, conduisant dans la mauvaise voie pour dépasser une pile de voitures allant dans l’autre sens.

« L’embouteillage nous aurait laissés là quand la tempête de feu est arrivée », a déclaré Cuevas-Reyes, 38 ans. par inhalation de fumée et torréfié dans la voiture.

À 17h20, le comté de Maui partage une autre mise à jour sur Facebook. La route menant au sud de Lahaina a été dégagée et est ouverte à la circulation, a indiqué le comté.

Mais à ce moment-là, certains de Front Street sont déjà morts, selon les récits des survivants. D’autres ont sauté par-dessus la digue et font du surplace, évitant des débris enflammés et respirant une fumée noire surchauffée.

À un moment donné, la police a commencé à éloigner les gens de la rue Front, dit Pelletier, « parce qu’il était déjà trop tard ». Il ne dit pas exactement quand ce point est atteint.

Une société d’ambulance privée appelle les garde-côtes américains vers 17h45, demandant de l’aide pour transporter 10 blessés de Lahaina à Maalaea car un incendie bloque l’accès routier à Lahaina. Il s’agit de la première notification de l’incendie par la Garde côtière.

Les personnes dans l’eau et sur les amarres utilisent des lampes de poche et des téléphones pour guider les bateaux à travers l’épaisse fumée. La Garde côtière sauve près de 40 personnes du rivage et tire 17 personnes de l’eau tandis que des civils aident à en tirer plus de l’océan. Les efforts de sauvetage s’étendent jusqu’aux petites heures du matin.

Kekoa Lansford fait partie des sauveteurs. Plus tôt, il avait escaladé une colline derrière la ville et regardé la ville brûler, essayant de déterminer quand il serait sûr de revenir. Lansford a dit qu’il savait que les gens auraient besoin d’aide « parce que les routes sont petites et c’est assez serré là-bas ».

Au cours des prochaines heures, Lansford effectue des voyages répétés dans le centre-ville encore en feu, empruntant souvent des routes secondaires pour se déplacer en toute sécurité.

« J’ai vu une fille et ses jambes étaient toutes brûlées, puis je l’ai aidée », a déclaré Lansford. «Et puis quelque chose a cliqué dans ma tête, comme, tout le monde va être brûlé. Alors j’ai continué à redescendre.

Lansford concentre ses efforts sur Front Street, faisant sortir autant de personnes que possible du feu.

« Les tirer derrière la digue, vous savez, et les ramener à mon camion », a-t-il déclaré.

Il emmène chaque personne dans un endroit qui semble à l’abri du feu où elle peut être ramassée par d’autres. Et puis il revient pour en trouver d’autres.

« Il suffit de les sortir du feu pour s’assurer qu’ils ne meurent pas d’inhalation de fumée. Certains d’entre eux mourront après de toute façon », a-t-il raconté.

Les maisons et les bâtiments sont trop chauds pour entrer, a-t-il dit, et un endroit populaire pour regarder le coucher du soleil est devenu une zone de mort.

Lorsque le soleil se lève mercredi, la ville qui abritait autrefois environ 13 000 personnes est devenue un désert de cendre figé dans ses derniers instants de panique.

Plus de 100 décès ont été confirmés et environ 1 000 personnes sont toujours portées disparues.

Beaucoup de survivants sont en colère et hantés par l’idée qu’un simple préavis de quelques minutes aurait pu sauver de nombreuses vies.

Le quartier de Baird près de Lahainaluna Road était rempli d’enfants qui étaient seuls à la maison lorsque les flammes ont frappé, a-t-il déclaré.

« Nous avions besoin de 10 minutes de plus, et nous aurions pu sauver beaucoup d’enfants », a-t-il déclaré en retenant ses larmes. « Si nous avions juste eu un avertissement de 10 ou 15 minutes. »

La famille s’est récemment aventurée dans un centre commercial de Kahului, à la recherche d’un moment de normalité au lendemain de la tragédie. Ils ont rencontré un camarade de jeu de leur fils.

« Les enfants n’ont tout simplement pas de filtre. Alors leur fils a couru et a juste dit à notre fils, vous savez, ‘Ce gamin est mort. Ce gamin est mort. Et c’est comme si tous les amis de mon fils venaient chez nous tous les jours », a-t-il déclaré. « Et leurs parents étaient au travail, et ils étaient seuls à la maison. Et personne n’a eu d’avertissement. Personne, personne, personne ne savait.

___

Boone a rapporté de Boise, Idaho ; Hollingsworth a rapporté de Mission, Kansas ; Keller a rapporté d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et Lauer a rapporté de Philadelphie. les journalistes d’Associated Press Audrey McAvoy et Haven Daley à Wailuku, Hawaï ; Andrew Selsky à Salem, Oregon; Ty ONeil et Claire Rush à Lahaina, Hawaï ; Michael Biesecker à Washington, DC; Jennifer McDermott à Providence, Rhode Island; Jennifer Sinco Kelleher à Honolulu et Christopher Weber à Los Angeles ont contribué.

Rebecca Boone, Heather Hollingsworth, Claudia Lauer et Christopher L. Keller, Associated Press