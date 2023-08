Dans les incendies de forêt meurtriers de Maui, la communication a échoué. Le chaos a dépassé Lahaina avec les flammes

WAILUKU, Hawaï (AP) – Dans les heures qui ont précédé un incendie de forêt qui a englouti la ville de Lahaina, les responsables du comté de Maui n’ont pas activé les sirènes qui auraient averti l’ensemble de la population de l’approche des flammes et se sont plutôt appuyés sur une série de publications sur les réseaux sociaux parfois déroutantes qui toucher un public beaucoup plus restreint.

Les pannes de courant et de cellulaire pour les résidents ont encore entravé les efforts de communication. Les reportages radio étaient rares, ont rapporté certains survivants, alors même que l’incendie commençait à consumer la ville. Les barrages routiers ont ensuite forcé les conducteurs en fuite dans une rue étroite du centre-ville, créant un goulot d’étranglement qui a rapidement été entouré de flammes de tous côtés. Au moins 80 personnes ont été confirmées mortes jusqu’à présent.

Les sirènes silencieuses ont soulevé des questions quant à savoir si tout a été fait pour alerter le public dans un État qui possède un système d’alerte d’urgence élaboré pour une variété de dangers, notamment les guerres, les volcans, les ouragans et les incendies de forêt.

Hector Bermudez a quitté son appartement à Lahaina Shores peu après 16h30 mardi après que l’odeur de fumée l’ait réveillé d’une sieste. Il a demandé à son voisin s’il partait aussi.

« Il a dit : ‘Non, j’attends que les autorités voient ce qu’elles vont faire' », a raconté Bermudez. « Et j’ai dit: ‘Non, non non, s’il vous plaît, partez. Cette fumée va nous tuer. Tu dois partir. S’il te plaît. Tu dois sortir d’ici. N’attendez personne.

Son voisin, âgé d’environ 70 ans et ayant des difficultés à marcher, a refusé.

Bermudez ne sait pas s’il a survécu.

Les responsables de l’Agence de gestion des urgences de Maui n’ont pas immédiatement répondu vendredi aux questions sur les sirènes et autres problèmes de communication.

La procureure générale d’Hawaï, Anne Lopez, a déclaré que son bureau procéderait à un examen complet de la prise de décision et des politiques permanentes entourant les incendies de forêt.

« Mon ministère s’est engagé à comprendre les décisions qui ont été prises avant et pendant les incendies de forêt et à partager avec le public les résultats de cet examen », a-t-elle déclaré vendredi dans un communiqué, ajoutant que « le moment est venu de commencer ce processus de compréhension ». .”

L’Associated Press a créé une chronologie des incendies de forêt, en utilisant des informations provenant de plusieurs sources, notamment les annonces du comté, les alertes de gestion des urgences nationales et locales et des entretiens avec des responsables et des survivants.

La chronologie montre que les mises à jour publiques sur les incendies étaient inégales et souvent vagues, et une grande partie de l’attention du comté était concentrée sur un autre incendie dangereux et plus important dans l’arrière-pays de Maui qui menaçait les quartiers de Kula. Il ne montre aucune indication que les responsables du comté aient jamais activé le système de sirène tous risques de la région et révèle que les autres alertes d’urgence étaient rares.

Dans les heures qui ont précédé le début des incendies de forêt, cependant, les avertissements concernant les vents violents étaient fréquents et largement diffusés par le comté et d’autres agences. Un ouragan passant loin au sud devrait apporter des rafales allant jusqu’à 65 mph (105 km/h), ont annoncé les habitants lundi.

L’incendie de l’Upcountry a commencé en premier, signalé peu après minuit mardi, et les premières évacuations près de Kula ont suivi.

L’incendie près de Lahaina s’est déclaré plus tard, vers 6 h 37 mardi. Certaines maisons du quartier le plus à l’intérieur des terres de Lahaina ont été évacuées, mais à 9 h 55, le comté a signalé que l’incendie était entièrement maîtrisé. Pourtant, l’annonce comprenait un autre avertissement selon lequel les vents violents resteraient une préoccupation pour les prochaines 24 heures.

Le courant a également été coupé tôt ce matin-là, laissant plusieurs milliers de clients dans la région de Lahaina/West Maui et Upcountry sans électricité. Plusieurs lignes électriques tombées ont dû être réparées.

À 11 heures du matin, les équipes de pompiers de plusieurs villes et du département des terres d’Hawaï avaient convergé vers l’incendie de l’arrière-pays, mais des rafales de vent atteignant 80 mph (129 km/h) rendaient les conditions dangereuses pour les hélicoptères. À 15 h 20, d’autres quartiers de l’arrière-pays ont été évacués.

L’incendie de Lahaina, quant à lui, avait échappé au confinement et forcé la fermeture de la route de contournement de Lahaina à 15h30. L’annonce, cependant, n’a pas fait l’objet d’une mise à jour sur les incendies du comté avant 16h45 et n’est pas apparue sur la page Facebook du comté jusqu’à près de 17 heures, lorsque les survivants disent que les flammes entouraient les voitures des familles bloquées au centre-ville.

Mais alors que l’incendie de Lahaina se propageait, les responsables du comté de Maui et de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï faisaient d’autres annonces urgentes, notamment une publication sur Facebook concernant des évacuations supplémentaires près de l’incendie de l’Upcountry et une annonce que le gouverneur par intérim avait publié une proclamation d’urgence.

Dans le message Facebook d’évacuation de l’Upcountry à 15 h 20, le chef adjoint des pompiers Jeff Giesea a partagé un avertissement inquiétant.

« Le feu peut être à un mile ou plus de votre maison, mais en une minute ou deux, il peut être chez vous », a déclaré Giesea.

Mike Cicchino vivait sous le contournement de Lahaina dans l’un des quartiers les plus à l’intérieur des terres de Lahaina. Il s’est rendu chez lui à 15 h 30 et quelques minutes plus tard, il s’est rendu compte que son quartier était rapidement encerclé par les flammes.

Il a crié aux enfants du voisin d’aller chercher leur mère et de partir. Il a couru à l’intérieur pour récupérer sa femme et les chiens qu’ils surveillaient. Cicchino, ainsi que d’autres dans le quartier, ont alors sauté dans leurs voitures pour partir. Il a écouté les annonces sur son autoradio, mais a déclaré qu’il n’y avait essentiellement aucune information.

L’attention du gouvernement sur les médias sociaux est passée de l’Upcountry à Lahaina à 16 h 29, lorsque l’EMA d’Hawaï a publié sur X (anciennement Twitter) que l’EMA locale de Maui avait annoncé une évacuation immédiate pour une subdivision intérieure à Lahaina. Les résidents ont été dirigés vers un abri au centre civique de Lahaina, du côté nord de la ville.

Juste avant 17 heures, le comté de Maui a partagé un nouveau rapport d’incendie de Lahaina sur Facebook : « Une flambée force la fermeture de la route de contournement de Lahaina ; abri sur place encouragé.

Beaucoup fuyaient déjà les flammes. Lynn Robison a évacué de son appartement près de la rue Front du front de mer à 16h33.

« Il n’y a pas eu d’avertissement. Il n’y en avait absolument aucun. Personne n’est venu. Nous n’avons pas vu de camion de pompiers ni personne », a déclaré Robison.

Lana Vierra a quitté son quartier à environ un mile (moins de 2 kilomètres) à peu près au même moment. Son petit ami s’était arrêté et lui avait dit qu’il avait vu le feu approcher dans l’allée.

« Il m’a dit directement : ‘Des gens vont mourir dans cette ville ; tu dois sortir », se souvient-elle. Il n’y avait eu aucune sirène, aucune alerte sur son téléphone portable, a-t-elle déclaré.

Mais l’accès à l’autoroute principale – la seule route menant à Lahaina et en sortant – a été coupé par des barricades érigées par les autorités. Les barrages routiers ont forcé les gens à se mettre directement en danger, envoyant des voitures sur Front Street.

« Tous les habitants ont été enfermés dans Lahaina dans ce coin là-bas, et j’ai eu l’impression que le comté nous avait mis dans un piège mortel », a déclaré Cicchino.

Nathan Baird et sa famille se sont échappés en passant devant une barricade, a-t-il déclaré à la radio canadienne CBC.

« Le trafic était partout. Personne ne savait où aller. Ils essayaient de faire monter tout le monde au Civic Center et… cela n’avait aucun sens pour moi », a déclaré Baird. « J’étais tellement confus. Au début, je me disais : ‘Pourquoi tous ces gens se dirigent-ils vers le feu ?’ »

Cicchino et sa femme ont été piégés par des murs de flammes alors que Front Street brûlait. Ils ont couru vers l’océan, passant des heures accroupis derrière la digue ou marchant sur l’eau dans les vagues agitées, selon la zone où ils se sentaient le plus en sécurité alors que le feu en constante évolution faisait rage.

À 17 h 20, le comté de Maui a partagé une autre mise à jour sur l’incendie de Lahaina sur Facebook : les évacuations dans une subdivision se poursuivaient, mais l’accès à l’autoroute principale était de nouveau ouvert.

La première notification des garde-côtes américains concernant les incendies a eu lieu lorsque le centre de commandement de recherche et de sauvetage d’Honolulu a reçu des informations faisant état de personnes dans l’eau près de Lahaina à 17h45, a déclaré le capitaine Aja Kirksy, commandant du secteur des garde-côtes d’Honolulu.

Les bateaux étaient difficiles à voir à cause de la fumée, mais Cicchino et d’autres ont utilisé des téléphones portables pour faire clignoter des lumières sur les navires, les guidant à l’intérieur.

Cicchino a aidé à embarquer des enfants dans les bateaux de la Garde côtière et, à un moment donné, a prêté son téléphone portable – qui avait été caché dans la pochette étanche de sa femme – à un membre de la garde afin qu’il puisse contacter les pompiers. Il a dit que le sauvetage a pris des heures, et que lui et sa femme ont finalement été ramenés de Lahaina vers 1 h du matin mercredi.

Les publications Facebook du comté de Maui vers 20 h 40 mardi ont exhorté les habitants des environs qui n’ont pas été touchés par les incendies à s’abriter sur place, et ont déclaré que la fumée forçait davantage de fermetures de routes. Un commentateur a souligné les problèmes de communication juste avant 21 heures. « Vous vous rendez compte que toutes les communications avec Lahaina sont coupées et que personne ne peut entrer en contact avec qui que ce soit de ce côté », a écrit le commentateur.

Riley Curran, qui a fui sa maison de Lahaina après avoir escaladé un immeuble voisin pour mieux voir l’incendie, ne pense pas que le comté aurait pu faire quoi que ce soit.

« Ce n’est pas que les gens n’ont pas essayé de faire quoi que ce soit. C’est que c’était si rapide que personne n’a eu le temps de faire quoi que ce soit », a déclaré Curran. « Le feu est passé de 0 à 100. »

Mais Cicchino a déclaré que tout cela donnait l’impression que le comté n’était pas préparé et que les agences gouvernementales ne communiquaient pas entre elles.

«J’ai l’impression que le comté a vraiment coûté la vie et les maisons de beaucoup de gens ce jour-là. J’avais l’impression que beaucoup de choses auraient pu être évitées s’ils pensaient à ce genre de choses le matin et prenaient leurs précautions », a-t-il déclaré. « Vous vivez dans une zone d’incendie. Ils ont beaucoup de feux. Vous devez vous préparer aux incendies.

Les sirènes tous risques sont testées chaque mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Lors du test le plus récent, le 1er août, ils ont mal fonctionné lors de trois incidents distincts dans trois comtés. La tonalité de la sirène de Maui était trop courte, alors les responsables ont répété le test plus tard dans la journée, avec succès.

Karl Kim dirige le National Disaster Preparedness Training Center, une organisation basée à l’Université d’Hawaï qui développe du matériel de formation pour aider les responsables à répondre aux catastrophes naturelles.

Kim a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir exactement comment le système d’alerte et d’alerte aurait pu sauver plus de vies à Lahaina, et a noté que les incendies de forêt sont souvent plus difficiles à gérer que les éruptions volcaniques, les tsunamis et même les tremblements de terre, car ils sont plus difficiles à détecter et à suivre. temps.

« Je pense que c’est un signal d’alarme », a-t-il déclaré. « Nous devons investir davantage dans la compréhension des incendies de forêt et des menaces qu’ils représentent, qui ne sont pas aussi bien comprises. »

___

Boone a rapporté de Boise, Idaho, et Kelleher d’Honolulu. les journalistes d’Associated Press Andrew Selsky à Salem, Oregon; Matt Sedensky à New York ; Haven Daley à Wailuku, Hawaï ; Helen Wieffering à Washington ; Christopher Keller à Albuquerque, Nouveau-Mexique ; et Brian Melley à Londres ont contribué.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Rebecca Boone, Jennifer Sinco Kelleher et Audrey Mcavoy, Associated Press