Dans les hauts plateaux andins du Pérou, les électeurs espèrent que Pedro Castillo pourra améliorer leur vie

Plus d’un mois plus tard, les responsables électoraux n’ont toujours pas déclaré vainqueur dans la course entre Keiko Fujimori, une ancienne députée d’extrême droite, et Castillo, un instituteur rural qui s’est présenté avec un parti marxiste-léniniste. Avec les votes comptés, Castillo détient une avance étroite, mais Fujimori invoque une fraude.