« Dans les hauteurs », où les rues explosent de danse

Sa description de Washington Heights est peut-être vraie, mais elle ne raconte qu’une partie de l’histoire : dans ce film, les rues sont pavées de danse. L’ingrédient le plus vivifiant de ce film est son engagement ardent et joyeux envers les corps en perpétuel mouvement. Peu importe s’ils dansent ou se déplacent simplement dans ces rues. « In the Heights » est un film de danse dans lequel le mouvement, tel qu’il se transmet d’une génération à l’autre, représente le pouls et la vitesse d’un quartier.

Immédiatement, dans les premiers instants agiles du film, nous sommes entraînés au rythme de Washington Heights, un quartier à la pointe nord de Manhattan, avec Usnavi (Anthony Ramos) en tête. Alors qu’il se tient dos à la fenêtre de sa bodega, une rafale de chorégraphies enflamme la rue derrière lui. Il sort et se retrouve au centre d’une action extatique – des corps pirouettent autour de lui, et juste au-delà, répartis dans la rue et les trottoirs, se trouve une mer synchronisée de danseurs avec des hanches pivotantes, des bras emphatiques en cercle et des épines ondulantes voler à travers une tapisserie de mouvement, dont mambo sur 2, afro-cubain et son cubain. C’est à couper le souffle.

La dernière fois que j’ai ressenti un tel sentiment de libération en regardant les danseurs débordent dans les rues dans un film était dans « Fame ». Comme « In the Heights », qui raconte l’histoire d’immigrants des Caraïbes et d’autres régions d’Amérique latine, « Fame » (1980) était plus que de la danse. Mais après toutes ces années, qu’est-ce qui colle ? Danse, danse et Debbie Allen.

« In the Heights » est à la fois un remarquable enregistrement de différents genres de danse – mambo on 2, certes, mais aussi litefeet, un street style né à Harlem connu pour son jeu de jambes rapide et apparemment léger ; ainsi que de la danse contemporaine et même des touches de ballet – et un riche document sur les danseurs de New York et de la côte est.

Les créateurs du film ont été confrontés à des plaintes concernant le casting de ses acteurs principaux, avec un manque d’acteurs afro-latinos à la peau foncée dans des rôles de premier plan. (Lin-Manuel Miranda s’est excusé d’avoir échoué à « essayer de peindre une mosaïque de cette communauté. ») Les danseurs, cependant, constituent un groupe plus diversifié, à la fois en termes de teint et de styles. Rennie Harris, la légende du hip-hop de Philadelphie, fait une apparition. Il en va de même de Jhesus Aponte, le célèbre danseur portoricain ; Nayara Nuñez, une danseuse cubaine présentée dans le film « Dancing for My Havana » ; et Karine Plantadit, une ancienne danseuse d’Alvin Ailey qui a joué dans « Movin’ Out » de Twyla Tharp. Et ainsi de suite.