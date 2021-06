« Dans les hauteurs » et colorisme : ce qui se perd quand les afro-latinos sont gommés

« In the Heights », l’adaptation hollywoodienne longtemps retardée de la comédie musicale de Broadway, a été présentée comme une étape vers une représentation plus latino à Hollywood, mais une conversation a émergé sur le colorisme et le casting du film. Le quartier de New York au centre de l’histoire, Washington Heights, est majoritairement afro-dominicain. Dans un entrevue, Felice León, un producteur vidéo pour The Root, a interrogé Jon M. Chu, le réalisateur, et certaines des stars sur le manque de pistes à la peau foncée dans le film : « En tant que femme noire d’origine cubaine spécifiquement de New York City « , lui a-t-elle dit, » ce serait négligent de ma part de ne pas reconnaître le fait que la plupart de vos acteurs principaux étaient des Latinx à la peau claire ou de passage blanc. » Chu a dit que c’était une conversation et quelque chose dont il avait besoin d’être éduqué. En fin de compte, a-t-il dit, ils « ont essayé d’obtenir les personnes qui étaient les meilleures pour ces rôles ». Lin-Manuel Miranda, qui fait partie de l’équipe créative du film, qui comprend l’écrivain Quiara Alegría Hudes, a adressé la critique la semaine dernière dans un déclaration sur Twitter. Il s’est excusé d’avoir échoué à « essayer de peindre une mosaïque de cette communauté ». Plusieurs Latinos éminents sont venus à la défense de Miranda, y compris l’actrice latina pionnière Rita Moreno, qui plus tard a fait marche arrière sur ses commentaires. Ce n’est pas la première fois que Chu est confronté à des questions d’identité. Son succès au box-office « Crazy Rich Asians » a également dû résoudre des problèmes similaires en ce qui concerne le casting d’Asiatiques et d’Asiatiques-Américains dans le film. (L’acteur principal de ce film, Henry Golding, est biracial.)

J’ai demandé à cinq critiques et journalistes du Times de peser sur la critique et ce que cela signifie pour la représentation dans les arts. Ce sont des extraits édités de la conversation. MAIRA GARCIA

Comme beaucoup de gens, mon premier retour au cinéma depuis la pandémie a été de voir «In the Heights» sur grand écran. Ce fut un moment de joie, après une année où tant de choses ne l’étaient pas. C’était passionnant de voir des corps bruns chanter et danser dans une ville qui est ma maison depuis près d’une décennie. Il y a longtemps eu un manque de représentation latino à Hollywood, et « In the Heights » visait à remédier à cela. Cependant, l’interview de León a soulevé des questions importantes sur le colorisme dans le casting du film, qui est centré sur un quartier à forte population afro-latino. L’équipe créative en a-t-elle fait assez en matière de représentation ? CONCEPTION DE LEÓN À mon avis, non. Je suis préoccupé par la question du colorisme dans le film depuis la sortie de la bande-annonce. À part Leslie Grace, l’actrice dominicaine-américaine qui joue Nina, une étudiante portoricaine aux prises avec l’appartenance et la communauté à l’Université de Stanford, aucun des acteurs principaux n’est afro-latino. Hollywood a longtemps valorisé et mis en valeur les Latinos à la peau claire par rapport aux Afro-Latinos, refusant souvent ces derniers rôles qui reflètent leur culture. C’est une représentation limitée et inexacte des Latinos, qui sont divers dans la culture et le teint. Mais ce qui rend ces choix de casting particulièrement flagrants, c’est que le film se déroule dans les hauteurs, connue sous le nom de Petite République dominicaine. Au moins 90 pour cent des Dominicains sont d’ascendance africaine, selon une récente enquête sur la population, et je suis l’un d’entre eux. Alors pourquoi n’avons-nous pas été mis en évidence ? En ce qui concerne ce que l’équipe aurait pu faire différemment, cela semble simple. Ils auraient pu embaucher plus d’acteurs latinos noirs, non pas pour remplir un quota de diversité, mais parce que cela aurait reflété la vérité du quartier. Ou à tout le moins, ils auraient pu être plus clairs sur le fait que ce film n’était pas censé les représenter.

SANDRA E. GARCIA Les Dominicains sont d’ascendance africaine, ce sont des Noirs et je n’ai pas vu cela représenté. Les Latinos que j’ai vus étaient du genre que Hollywood a toujours favorisé : Jennifer Lopez, les Latinos adjacents à Sofia Vergara. Les Latinos comme moi, où il n’y a aucune ambiguïté sur leur Blackness, ceux qui portent leur Blackness sur leur visage, font à peine la coupe dans n’importe quelle production que ce soit Hollywood ou Univision. Il y a une raison pour laquelle ma mère peut nommer tous les présentateurs à la peau foncée sur Telemundo et c’est parce qu’ils sont rares à voir sous les projecteurs. « In the Heights » continue l’éclairage au gaz que les Latinos noirs ont enduré toute ma vie. Notre culture est belle, notre musique est belle mais nous ne sommes pas assez pour être mis en valeur avec elle. Tout ce que nous créons, comme le repas de salchichón et mangú montré dans le film, ou le merengue et l’éclat de bachata, peut être célébré, mais pas nous.