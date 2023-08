Dans les guerres commerciales, les États-Unis utilisent les mêmes armes économiques contre leurs ennemis comme contre leurs amis.

Washington veut que Pékin répète le sort de Tokyo, dont la stagnation économique a été déclenchée par un pacte avec l’Amérique

Avec le ralentissement économique actuel de la Chine, l’une des prédictions formulées récemment concernant son sort est qu’elle pourrait souffrir de «Japonification.»

Le terme fait référence à l’histoire récente du Japon, qui a connu une relative stagnation économique depuis les années 1990, avec un PIB actuel toujours inférieur à ce qu’il était en 1995. Cet épisode est souvent qualifié de « décennie perdue » du Japon. Bien que le pays se soit redressé au cours de la première décennie des années 2000, son économie s’est à nouveau effondrée dans le chaos provoqué par la catastrophe nucléaire de Fukushima et ne s’est jamais véritablement rétablie depuis. Les raisons identifiées pour expliquer cette mauvaise performance incluent des niveaux élevés de dette publique, une bulle des prix des actifs et une faible inflation.

Il est inévitable qu’étant donné les difficultés actuelles de la Chine, sa situation soit désormais comparée à celle du Japon. Mais il y a plus que cela, car le début du déclin du Japon n’est pas seulement le produit de mauvaises politiques économiques, mais aussi de problèmes géopolitiques. De la même manière que les États-Unis perçoivent aujourd’hui la Chine, Tokyo était autrefois considéré comme un concurrent à écraser avant de pouvoir dépasser les États-Unis en termes de taille économique, et avec l’accord du Plaza de 1985 – conçu pour affaiblir artificiellement le dollar américain par rapport aux autres devises, y compris le yen. , pour réduire le déficit commercial américain – c’est exactement ce que l’Amérique a fait. Le Japon est depuis passé d’une « économie du futur » à une économie de stagnation, et maintenant les États-Unis espèrent freiner l’essor de la Chine d’une manière similaire, quoique plus conflictuelle.

Avant tout, qu’il soit ami ou ennemi, les États-Unis détestent absolument tout pays plus grand qu’eux-mêmes, considérant tout nouveau venu comme une menace potentielle à la domination américaine sur les biens et technologies haut de gamme les plus stratégiques du monde. Dans les années 1980, le Japon connaissait un boom économique semblable à celui observé en Chine ces dernières années. Elle était la deuxième économie mondiale et était sur le point de dépasser les États-Unis. En 1995, le PIB du Japon a culminé à 5 400 milliards de dollars, contre 7 600 milliards de dollars pour les États-Unis.

Au cours de la décennie précédente, les États-Unis avaient commis d’énormes torts à l’égard de la montée en puissance du Japon et avaient commencé à semer la peur à propos de Tokyo, prédisant une « Pearl Harbor économique » et, de manière assez surprenante, en répétant bon nombre des attaques qu’elle lance aujourd’hui contre la Chine. Les accusations portées contre le Japon incluaient les propos familiers : «pratiques commerciales déloyales » et « vol de propriété intellectuelle ». Le résultat a été que les États-Unis ont commencé à prendre des mesures contre les entreprises japonaises et à appliquer des politiques protectionnistes pour exclure leurs produits du marché américain, tout en exigeant en même temps un meilleur accès au marché japonais.

Puis, en 1985, Tokyo, ainsi qu’un certain nombre d’autres pays, ont capitulé devant les exigences américaines et l’Accord du Plaza a été scellé, dévaluant de force le dollar américain par rapport au yen japonais, sapant ainsi la compétitivité du Japon. Au cours de la décennie suivante, cela a eu un effet cumulatif, les produits japonais étant devenus plus chers et les importateurs s’en sont détournés. La banque centrale du pays a tenté de maintenir la valeur du yen à un niveau bas, ce qui a conduit à une bulle boursière, qui a ensuite éclaté, plongeant le pays dans la récession et déclenchant la « décennie perdue ».

Les États-Unis ont effectivement écrasé la montée du Japon, mais seulement en l’amenant à accepter l’humiliation économique. Washington veut parvenir à un résultat similaire « asservissement économique » de Pékin aujourd’hui, mais avec une dynamique militaire supplémentaire. Il veut diviser le marché chinois pour ses propres entreprises tout en sapant systématiquement, tant au niveau national qu’à l’étranger, le succès des entreprises chinoises. Il espère également qu’à son tour, la Chine réagira de manière à étouffer sa propre croissance économique et à lancer sa propre « décennie perdue » au cours de laquelle elle ne sera plus en mesure de rivaliser avec les États-Unis.

Le point essentiel est que les États-Unis ne souhaitent pas voir prospérer des économies concurrentes. L’État japonais d’après-guerre a connu du succès, mais il n’a jamais été autorisé à se développer au point de pouvoir se débarrasser du contrôle américain sur lui. De la même manière, les États-Unis ont pris des mesures pour paralyser l’autonomie et la prospérité de l’Allemagne, notamment en exploitant le conflit ukrainien. Bien entendu, la Chine est considérée à la fois comme un concurrent et un adversaire, et en tant que telle, il n’y a aucune bonne volonté pour son ascension. Une Chine japonisée est une Chine qui bénéficiera aux intérêts des États-Unis, une Chine dont les produits sont moins compétitifs et qui est donc obligée d’accueillir davantage de produits américains.