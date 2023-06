Dans les forêts du Congo, l’argent de l’État islamique rend une insurrection plus meurtrière

Commentez cette histoire Commentaire

KAMPALA, Ouganda – Un groupe d’insurgés fondé en Ouganda mais maintenant basé dans l’est de la République démocratique du Congo est devenu de plus en plus meurtrier après avoir reçu de l’argent de l’État islamique, selon des transfuges et des chercheurs qui suivent le groupe. L’année dernière, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à quatre personnes en Afrique du Sud pour avoir transféré de l’argent au nom de l’État islamique, notamment à des groupes armés au Congo et au Mozambique. En janvier, les troupes américaines ont tué Bilal al-Sudani, chef d’un important bureau régional de l’État islamique, lors d’un raid dans le nord de la Somalie.

Le bureau de Sudani était surtout connu pour avoir acheminé de l’argent vers l’État islamique en Afghanistan, qui a bombardé les troupes américaines à l’aéroport de Kaboul en 2021. Il a également envoyé des centaines de milliers de dollars aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) au Congo, selon un rapport publié lundi par la Bridgeway Foundation, basée au Texas, qui œuvre pour mettre fin aux conflits.

Au cours de l’année écoulée, les ADF ont fait exploser des fidèles, dirigé des attentats-suicides meurtriers, organisé une évasion qui a libéré des centaines de personnes, et décapité et brûlé vifs des villageois. Rien qu’en mars, le groupe a tué 150 personnes, a déclaré le Kivu Security Tracker, un groupe de recherche en partie financé par Bridgeway qui suit la violence dans l’est du Congo. D’anciens membres de l’ADF ont déclaré au Washington Post qu’ils avaient été témoins de l’exécution de hauts dirigeants qui s’opposaient à l’alliance de l’État islamique ; ils ont également décrit l’augmentation de la violence, en particulier contre les villageois locaux.

Le rapport sur les finances du groupe, publié par Bridgeway et l’Université George Washington, et fourni exclusivement à The Post avant sa diffusion publique, met en lumière l’évolution des affiliés régionaux de l’État islamique depuis que le groupe a perdu son territoire en Irak et en Syrie. Les affiliés locaux tels que l’ADF opèrent de manière indépendante mais peuvent recevoir de l’argent et des conseils idéologiques de l’État islamique. antennes régionales.

« L’argent signifie que des innocents meurent de morts horribles », a déclaré Tara Candland, l’un des auteurs du rapport.

L’ADF a été fondée en 1995 en Ouganda en tant que groupe islamiste armé, mais une répression au début des années 2000 a forcé les combattants à fuir à travers la frontière dans les forêts montagneuses de l’est du Congo. En 2021, les ADF ont été accusées d’avoir orchestré des attentats meurtriers dans la capitale ougandaise de Kampala qui ont fait six morts. L’Ouganda a envoyé des troupes dans l’est du Congo, où elles continuent de combattre le groupe d’insurgés.

L’accès de Bridgeway aux transfuges, dont les témoignages ont alimenté le rapport sur le financement des ADF, est le résultat de la longue histoire de collaboration de la fondation avec l’armée ougandaise et les autorités congolaises. La coordination de Bridgeway avec eux a attiré l’attention parce que les forces de sécurité des deux pays sont accusées de violations des droits, notamment de torture et de meurtre. Il y a dix ans, la fondation a financé des entraîneurs militaires privés pour travailler avec des soldats ougandais chassant Joseph Kony, le commandant de l’Armée de résistance du Seigneur, un groupe rebelle tristement célèbre pour avoir enlevé des enfants et tué des civils.

Bridgeway a déclaré qu’il ne finance pas les forces de sécurité, mais encourage les défections et aide à déradicaliser et réintégrer les membres de bas niveau, y compris les femmes et les enfants, qui s’échappent ou sont capturés.

L’assassinat d’un des principaux militants de l’Etat islamique met en lumière la large portée du groupe en Afrique

Le Post a confirmé plusieurs détails du rapport Bridgeway avec un haut responsable du renseignement somalien qui avait connaissance de la condamnation en 2021 d’un financier somalien qui a acheminé 400 0000 dollars vers l’État islamique. Un responsable américain travaillant sur le financement de la lutte contre le terrorisme a déclaré au Post : « Nous savons que des fonds allaient [from Somalia] en Afrique du Sud, en RDC, en Ouganda.

« C’est le début au Mozambique et en RDC », a-t-il dit, en utilisant les initiales de la République démocratique du Congo. Les groupes essayaient de s’établir, a-t-il dit. Le financement « était une bouée de sauvetage pour eux, leur permettant de gagner du temps pour établir des mécanismes de financement localisés ».

Les deux responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

On ne sait pas exactement quand l’ADF a officialisé son alliance avec l’État islamique. L’ADF a reçu ses premiers transferts financiers documentés de l’État islamique fin 2017, après des mois au cours desquels il a lancé très peu d’attaques, selon le rapport. Ses attaques sont devenues plus meurtrières et plus fréquentes depuis lors.

Quatre transfuges récents, interrogés séparément lors de réunions organisées par Bridgeway, ont déclaré que l’alliance de l’État islamique avait été formée après l’arrestation du fondateur de l’ADF en 2015 et que le nouveau chef, Musa Baluku, avait cherché à consolider sa position.. Baluku a réprimé la dissidence. Une jeune fille de 16 ans, qui a déclaré que des combattants des ADF l’avaient enlevée il y a six ans, a déclaré avoir vu des combattants décapiter trois hauts dirigeants qui ont rejeté l’alliance de l’État islamique, dont le fils du fondateur. Trois autres transfuges ont confirmé son récit. Tous se sont exprimés sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

« Ils avaient l’habitude de dire que l’État islamique nous soutenait, nous et notre cause, et nous montraient des films d’eux », a-t-elle déclaré. « Une fois, ils nous ont apporté de grands voiles et ont dit que c’était un cadeau de l’État islamique. »

Deux de jeunes leaders pivots – le Tanzanien Ahmed Muhamood, ou « Abu Waqas », et l’Ougandais Meddie Nkalubo, surnommé « le Punisher » – sont apparus peu de temps après, ont déclaré les transfuges. Muhamood s’est présenté comme un émissaire de l’État islamique, arborant le drapeau et montrant des vidéos de propagande.

En 2017, la même année, le financier de l’État islamique sanctionné par les États-Unis Waleed Zein au Kenya a envoyé le premier transfert d’argent documenté à l’ADF, Muhamood est apparu dans une vidéo appelant à des recrues pour l’État islamique. Nkalubo a monté une machine de propagande et des réseaux financiers. La jeune fille de 16 ans a déclaré que Nkalubo avait également apporté un drone pour accompagner les combattants.

« Le Punisher était doué avec l’ordinateur », a-t-elle déclaré.

En 2019, la centrale de l’État islamique a revendiqué sa première attaque au nom du groupe, et Baluku est apparu dans une vidéo réaffirmant l’alliance jusque-là non publiée. En octobre 2020, l’agence de presse centrale Amaq de l’État islamique a revendiqué la responsabilité d’une attaque par des combattants des ADF contre une caserne de l’armée et la prison de Kangbayi dans la ville orientale de Beni. Les combattants ont libéré 1 300 détenus.

Un an plus tard, Baluku a déclaré le nom ADF mort en faveur de l’État islamique-Province d’Afrique centrale, une désignation qu’il partageait initialement avec les rebelles au Mozambique, où les insurgés islamistes ont tué des milliers de personnes et stoppé un projet gazier de plusieurs milliards de dollars.

En mars, les États-Unis ont mis une prime de 5 millions de dollars sur la tête de Baluku dans le cadre du programme Rewards for Justice.