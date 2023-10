Dans les expositions d’automne du MOCAD, Mark Thomas Gibson se démarque | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Fait partie de la série Town Crier de Mark Thomas Gibson au MOCAD.

Le crieur public de Mark Thomas Gibson a quelque chose à nous dire.

« Hear Ye, Hear Ye », commence le personnage dans chaque dessin avant de crier un fouillis de gros titres qui seraient obscènes s’ils n’étaient pas réels. Ou peut-être que le fait qu’ils soient basés sur des événements réels les rend encore plus obscènes.

« Les nationalistes blancs ont défilé dans les rues de Philadelphie hier soir ! Joyeux 4 juillet ! 11 Américains maures armés ont été arrêtés sans tirer un seul coup de feu… progrès ! La théorie critique de la race est interdite dans les écoles parce qu’elle fait du mal à certains Blancs ! Je n’ai jamais su que c’était une question de sentiments », crie-t-il dans un panel. « Dans le sud, ils disent ‘bénis ton cœur’ alors qu’ils veulent vraiment dire va te faire foutre ! Alors pour le Texas, Clarence Thomas, Amy Coney Barrett, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh bénissent vos cœurs ! dit-il aux juges de la Cour suprême dans un autre.

La série « Town Crier » de Gibson ancre son Un récit exposition au Musée d’art contemporain de Détroit. Il fait partie de la programmation d’expositions automne/hiver récemment inaugurée par MOCAD, aux côtés des œuvres de Kesswa, de Kevin Bernard Moultrie Daye (alias Spirituals) et d’une collection de documents d’archives qui célèbrent les expositions passées au cours des 17 ans d’histoire de MOCAD.

Kesswa présente une installation sonore et deux expériences API « immersives » via des codes QR qui nous ont amenés à nous demander : « C’est ça ? Nous ne pouvons pas comprendre exactement ce qui se passe dans l’exposition de Kevin Bernard Moultrie Daye, mais lors de la réception d’ouverture, il a couru dans le musée en bavardant de manière absurde tandis qu’un vidéaste le suivait. Il nous a donné une petite tasse d’eau et a dit : « C’est une richesse générationnelle. Conservez-la, et un jour elle deviendra précieuse. »

Le spectacle de Gibson se démarque parmi la programmation décevante, principalement pour son personnage de crieur public. Il est censé être une pièce de théâtre sur un présentateur du XIXe siècle considéré comme une figure d’autorité publique. C’est une version moderne des vendeurs de journaux qui se tenaient au coin et criaient « extra, extra ! avant de raconter à tout le quartier les dernières nouvelles. Sauf que les nouvelles des temps modernes deviennent de plus en plus bizarres et honteuses à mesure que les années passent.

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green « Suspension de l’incrédulité » de Mark Thomas Gibson.

Pour cette série, Gibson s’est approprié de vrais gros titres provenant de diverses sources d’information et a ajouté ses propres commentaires pour se moquer de la manière dont l’information est produite et transmise à partir de sources d’information. C’est un récit du cycle de l’actualité avec le « qu’est-ce qui se passe ici » auquel nous pensons tous lorsqu’il s’agit de choses comme la théorie critique de la race, la brutalité policière contre les hommes noirs non armés, le changement climatique et l’abrogation de Roe. c.Wade.

« Jeff Bezos flotte dans l’espace alors que le poids du monde repose sur les ouvriers des entrepôts ! L’Allemagne a été frappée par des inondations meurtrières ! Les rues de l’Oregon se défont sous la canicule ! Les Indiens de Cleveland sont désormais les Cleveland Guardians ! L’enfer gèle ! » dit-il en portant la même culotte et le même manteau long dans chaque dessin.

Bien qu’il apparaisse un jour comme la Faucheuse et proclame : « Ketanji Brown Jackson a prêté serment en tant que juge de la Cour suprême tandis que la Cour suprême se range du côté de l’apocalypse du changement climatique à propos de l’EPA ! Six personnes ne devraient pas pouvoir damner le monde entier !

Quelques autres peintures en dehors de la série Town Crier présentent un désordre de membres comme un choc d’idées et une lutte pour donner un sens à tout cela dans notre paysage politique actuel. Son tableau, « Suspension of Disbelief », aborde l’émeute du 6 janvier au Capitole en montrant un concierge noir nettoyant les dégâts laissés par la foule majoritairement blanche. Cela montre la disparité raciale dans « l’accès aux droits constitutionnels et à l’application de la loi », car nous savons très bien que si les Noirs avaient pris d’assaut le Capitole, ils auraient été confrontés à une présence policière et à une violence extrêmes.

Imaginez-vous en train de regarder un livre d’histoire ou des archives de journaux et de voir le travail de Gibson à la place. Ce serait un récit approprié de l’histoire.

Où voir son travail : Un récit est exposé au Museum of Contemporary Art Detroit jusqu’au 4 février 2024. Le musée a de nouveaux horaires et est fermé le mercredi en raison de rénovations en cours ; 4454, avenue Woodward, Détroit ; mocadetroit.org/

