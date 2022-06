Dans les États interdisant l’avortement, un fossé croissant sur l’application

“Je crois que la plupart des fournisseurs, et certainement Planned Parenthood, ont l’intention de respecter la loi”, a déclaré Helene Krasnoff, vice-présidente du contentieux des politiques publiques et du droit à la Planned Parenthood Federation of America. En même temps, a-t-elle dit, certaines personnes violeront les interdictions parce que “les patients vont être désespérés”.

Les groupes de défense des droits à l’avortement ont déclaré qu’il pourrait y avoir de graves conséquences si les responsables de l’application des lois décidaient d’enquêter de manière agressive et de poursuivre les avortements en tant que crimes.

Alors que les lois existantes exemptent largement les femmes qui se font avorter, les avocats de la défense et les groupes de défense des droits à l’avortement craignent que des procureurs zélés puissent intenter des poursuites contre quiconque les aide à se faire avorter ou à prendre des pilules abortives. Les avocats disent que le cas de 2014 d’une mère de Pennsylvanie qui a été emprisonnée pour avoir commandé des pilules abortives pour sa fille adolescente est un signe avant-coureur.

“C’est la saison ouverte”, a déclaré C. Melissa Owen, avocate de la défense pénale à Charlotte, en Caroline du Nord, qui a étudié les lois criminalisant l’avortement. “Meilleurs amis, tantes, mères, petits amis, réceptionnistes, infirmières – toute personne fournissant des soins ou de l’assistance tombe sous le coup d’être un co-conspirateur.”

Dans l’Oklahoma, où une interdiction de l’avortement à partir du moment de la fécondation est entrée en vigueur vendredi, le procureur général, John O’Connor, a promis qu’il y aurait une application immédiate, y compris contre ceux qui “sollicitent” des avortements, et a déclaré que cela pourrait inclure des entreprises qui ont dit qu’ils soutiendraient les employés voyageant hors de l’État pour des avortements.

“Je dirais que si vous installez un panneau d’affichage ou si vous annoncez que vous allez proposer des avortements dans l’Oklahoma ou dans un autre État, vous sollicitez un avortement”, a déclaré M. O’Connor aux journalistes.