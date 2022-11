Dans les États déchirés par la guerre et touchés par le climat, peu d’espoir de nouveaux fonds

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — Dans des pays ravagés par des conflits comme le Yémen et la Somalie, des inondations et des sécheresses dévastatrices tuent des centaines de personnes et en déracinent des dizaines de milliers. Ces pays et bien d’autres au Moyen-Orient et en Afrique sont plongés dans la tourmente et les guerres depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le changement climatique est une catastrophe supplémentaire pour ceux qui luttent déjà pour leur survie.

La conférence des Nations Unies sur le climat, qui s’est terminée le week-end dernier en Égypte, a créé un nouveau fonds pour aider les pays pauvres et vulnérables durement touchés par le changement climatique. Des pays comme le Yémen et la Somalie sont parmi les plus pauvres et les plus vulnérables au monde aux impacts du changement climatique car ils sont moins capables de s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes.

Mais ils ont peu ou pas accès au financement climatique.

Il est peu probable que les pays touchés par un conflit reçoivent des fonds car ils manquent de gouvernements stables, a déclaré Nisreen el-Saim, présidente du Groupe consultatif de la jeunesse du Secrétaire général de l’ONU.

“Ils n’ont pas d’institutions pour avoir des financements climatiques”, a-t-elle déclaré. “Vous devez avoir des institutions solides, qui n’existent pas dans de nombreux pays.”

Robert Mardini, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré qu’un “montant proche de zéro de financement climatique” atteint les pays touchés par un conflit “parce que les décideurs qui décident d’allouer ces fonds considèrent qu’il est trop risqué d’investir ” là.

Il a averti que le pire est encore à venir pour les Yéménites et les Somaliens dans un contexte d’aggravation des pénuries alimentaires.

Ces décideurs “doivent reconsidérer l’appétit pour le risque car il y a aussi de gros risques à ne pas investir dans ces pays et des coûts (humains) énormes qui devraient être évités”, a-t-il déclaré.

Au Yémen, un tiers de la population – 19 millions de personnes – n’est pas en mesure de trouver suffisamment de nourriture en 2022, contre 15 millions l’année dernière. Parmi eux, 161 000 vivent dans des conditions proches de la famine, selon l’agence alimentaire des Nations Unies.

Les enfants et les femmes sont les plus touchés, avec 1,3 million de femmes enceintes et allaitantes et 2,2 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. Parmi eux, 538 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Le Yémen subit une guerre civile brutale depuis 2014, lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale, Sanaa, forçant le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Le conflit a dévasté le pays, créé l’une des pires crises humanitaires au monde et, au fil des ans, s’est transformé en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Plus de 150 000 personnes ont été tuées, dont plus de 14 500 civils.

Le pays a également souffert de sécheresses, d’érosion des sols et d’inondations qui s’aggravent chaque année. Selon l’agence des Nations unies pour l’agriculture, les précipitations de cette année ont été supérieures de 45 % à celles de 2021.

Au moins 72 personnes ont été tuées dans les inondations cette année, et quelque 74 000 familles dans 19 des 22 provinces du pays ont été touchées, les personnes vivant dans des camps de déplacés étant les premières victimes du déluge. Il y a 4,3 millions de personnes déplacées, la plupart sans abri à cause du conflit qui fait rage, selon les chiffres de l’ONU.

Pour répondre aux besoins humanitaires croissants, le Programme alimentaire mondial affirme avoir besoin de plus d’un milliard de dollars jusqu’en mars 2023.

La situation est pire en Somalie. Le pays se dirige vers la famine, selon l’ONU. La sécheresse prolongée a apporté la faim et la mort à des centaines de milliers de personnes.

Le pays a connu cette année sa cinquième saison des pluies consécutive ratée, forçant au moins 700 000 personnes à quitter leur foyer, a déclaré Mohamed Osman, conseiller économique du président somalien.

Il a déclaré que la Somalie avait besoin de 55,5 milliards de dollars d’investissements et d’assistance au cours des 10 prochaines années pour pouvoir se remettre des chocs climatiques.

« La Somalie en paie déjà le prix », a-t-il déclaré. “Nous n’avons rien reçu jusqu’à présent et au total, l’Afrique a reçu moins.”

Au cours des deux derniers mois seulement, plus de 55 000 Somaliens ont fui la sécheresse et le conflit vers le Kenya voisin, et ce nombre devrait atteindre 120 000 dans les prochains mois, selon l’International Rescue Committee.

« Des centaines de milliers de réfugiés somaliens auront du mal à trouver une aide vitale en fuyant vers le Kenya cette année à moins que des mesures urgentes ne soient prises », a déclaré le directeur de l’IRC au Kenya, Mohamed El Montassir Hussein.

La Somalie a sombré dans le chaos après l’éviction en 1991 du dictateur de longue date Siad Barre par des seigneurs de la guerre qui se sont ensuite retournés les uns contre les autres. Les militants d’al-Shabab, affiliés à al-Qaïda, sont également actifs dans le pays qui occupait une position stratégiquement importante dans la Corne de l’Afrique.

Au Nigeria, les précipitations saisonnières et les inondations ont tué plus de 55 personnes dans des conditions météorologiques extrêmes, selon les scientifiques, 80 fois plus probables en raison du changement climatique. On estime qu’environ 20 millions de personnes dans le pays sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison des pertes de récoltes et de la baisse des rendements, selon les chiffres officiels.

Le CICR a mis en garde contre une épidémie de choléra et d’autres maladies d’origine hydrique dans un contexte de grave pénurie d’aide vitale, notamment d’abris, d’eau, d’assainissement, de nourriture et de soins de santé d’urgence.

Les régions du nord-est du pays, où se concentrent des années de lutte contre l’insurrection islamique, ont été les plus touchées.

“Avec plus de 440 000 hectares de terres déjà touchées par cette inondation, l’ampleur de son effet sur la sécurité alimentaire peut être mieux imaginée”, a déclaré Benson Agbro, responsable de la réponse aux catastrophes de la Croix-Rouge nigériane.

Agbro a ajouté qu’ils avaient un besoin urgent de plus de 13,5 millions de dollars pour faire face aux conditions humanitaires désastreuses dans les zones les plus durement touchées.

“Mais à plus long terme, nous devons également renforcer la résilience aux chocs climatiques, car nous savons que les communautés touchées par les conflits sont parmi les plus vulnérables au changement climatique”, a-t-il déclaré.

La guerre russe en Ukraine a également doublé les difficultés et le coût de la vie pour les habitants des pays touchés par des conflits, selon Mardini de la Croix-Rouge.

“Il y a un effet d’entraînement du conflit armé international en Ukraine”, a-t-il dit, soulignant la flambée des prix de la nourriture, de l’énergie, des engrais et la tension de la chaîne d’approvisionnement.

“Donc, faire la même chose dans un endroit comme la Somalie ou le Mali est plus coûteux pour nous, et nous devons mobiliser plus de fonds auprès de nos donateurs pour faire le même type de projet que nous avions l’habitude de faire il y a un an”, a-t-il déclaré.

Osman, le responsable somalien, a déclaré que des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour que les pays touchés par le conflit accèdent à des fonds au-delà du nouvel accord d’indemnisation proposé. Le paquet n’est qu’une partie d’une «mosaïque d’arrangements de financement» proposée pour les nations vulnérables au climat.

Il a appelé à des “moyens innovants” de recevoir des fonds, y compris des initiatives d’allégement de la dette et d’aide à la construction d’institutions gouvernementales.

“Aucun pays ne doit être laissé pour compte”, a-t-il déclaré.