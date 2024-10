Dans les États clés, les files d’attente devant les banques alimentaires s’allongent

Dans les communautés rurales et les villes industrielles de l’ouest du Michigan, des semi-remorques transportant des milliers de kilos de nourriture s’arrêtent dans les parkings des églises et des centres communautaires où des files croissantes de personnes attendent quelques cartons d’épicerie gratuits.

Un camion peut transporter suffisamment de nourriture pour jusqu’à 600 ménages, mais certains jours, même cela ne suffit pas à répondre à la demande, qui a augmenté de 18 % au cours des 12 derniers mois, a déclaré Ken Estelle, président de Feeding America West Michigan.

« Nous n’avons jamais vu un tel niveau de besoin depuis 43 ans que nous servons cette communauté. Il est nettement plus élevé que pendant la Covid et nous pousse au-delà de nos capacités », a déclaré Estelle. « Nous venons de voir ce battement de tambour augmenter chaque mois avec de plus en plus de personnes. »

Des zones rurales du Michigan aux villes moyennes de Pennsylvanie et aux banlieues aisées du Wisconsin, les banques alimentaires signalent des niveaux de besoins records qui n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années. Malgré la hausse des salaires et le faible taux de chômage, de nombreux ménages continuent de faire face à des coûts croissants qui ont entraîné une hausse des coûts. épuisé leurs économies et augmenté dette de carte de crédit, ce qui laisse peu d’argent à la fin du mois pour mettre de la nourriture sur la table, ont déclaré les directeurs des banques alimentaires.

« C’est une crise de la faim », a déclaré Joe Arthur, qui dirige la banque alimentaire centrale de Pennsylvanie, dont la demande a augmenté de plus de 50 % depuis 2021. « Les besoins que nous constatons dans nos localités sont en fait aussi élevés qu’ils le devraient. était au plus fort de la pandémie, mais aujourd’hui, il y a moins de ressources pour ces familles.

Le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin – des États critiques pour la prochaine élection présidentielle – sont devenus le centre des efforts de campagne de l’ancien président Donald Trump et de la vice-présidente Kamala Harris, qui cherchent tous deux à répondre aux préoccupations économiques des électeurs. Harris a proposé des allégements fiscaux et des incitations pour les ménages à faible revenu, ainsi qu’un plan pour lutter contre les prix abusifs de la part des producteurs de produits alimentaires et des épiceries. Trump a promis de baisser les prix en réduisant les coûts de l’énergie et la réglementation, et de créer des emplois grâce à des réductions d’impôt sur les sociétés et des droits de douane sur les produits importés.

Même si le rythme de hausse des prix a ralenti par rapport au pic atteint il y a deux ans, les coûts de nombreux produits essentiels, comme la nourriture, restent élevés. Une livre de bœuf haché frais 42 % de plus qu’il y a quatre ans, un gallon de lait représente en haut 17 %, et une miche de pain 32 % plus haut. Dans les domaines où les prix ont commencé à baisser, comme les loyers et l’essence, les coûts dépassent encore les niveaux d’avant la pandémie.

Dans la banlieue relativement aisée de Milwaukee, dans le comté de Waukesha, dans le Wisconsin, Rochelle Gamauf a déclaré que chaque semaine, elle voyait de nouveaux visages dans son garde-manger, Friends With Food, qu’elle avait lancé pendant la pandémie.

L’organisation est passée d’environ 420 000 livres de nourriture en 2022 à plus d’un million de livres en 2023. Au cours d’une récente semaine de septembre, près de 400 personnes ont franchi la porte, dont 48 pour la première fois, soit une augmentation de 50 %. augmentation du nombre de nouvelles familles par rapport à l’année dernière, a-t-elle déclaré.

«Je vois des gens qui n’ont jamais visité un garde-manger de leur vie», a déclaré Gamauf. « Ce n’est pas seulement le coût de la nourriture qui augmente, c’est une augmentation généralisée : c’est leur facture d’électricité qui augmente, leur loyer qui augmente, tous leurs besoins de base, comme l’assurance, ont augmenté. »

Dans le centre de la Pennsylvanie, où Arthur a déclaré que ses banques alimentaires servaient jusqu’à 275 000 personnes par mois, les coûts du logement sont devenus un point de pression majeur sur les budgets des ménages.

Dans le comté de Lancaster, les loyers d’un appartement d’une chambre ont augmenté de près de 300 $ depuis 2020 pour atteindre plus de 1 300 $, tandis que dans le comté de Dauphin, qui comprend Harrisburg, ils ont augmenté de plus de 200 $ pour atteindre 1 275 $, selon le site Web de location d’appartements. Zumper.

À ces prix-là, une personne gagnant 20 dollars de l’heure et travaillant 40 heures par semaine sans congés devrait consacrer plus de 30 % de son revenu au loyer.

« Nous sommes reconnaissants que les salaires augmentent, mais si vous regardez sur notre territoire, les coûts du logement, la majoration des loyers et des hypothèques, ont largement dépassé les augmentations de salaires », a déclaré Arthur. « Le budget des ménages montre vraiment des signes de tension, et les économies que ces ménages ont pu accumuler pendant la pandémie ont disparu depuis longtemps. »

À Milwaukee, Melody McCurtis dit qu’elle n’a vu aucun avantage d’une économie forte dans son quartier de Metcalfe Park, où elle vit et travaille pour une organisation locale à but non lucratif. Au lieu de cela, elle a constaté une augmentation constante de la demande dans la communauté à prédominance noire, qui a historiquement connu un taux de pauvreté élevé. La région a récemment perdu 400 emplois lorsque Master Lock y a fermé son usine.

« Les salaires n’augmentent pas pour les gens de ma communauté. Les gens qui travaillent au Family Dollar, au McDonald’s, ce sont les emplois que nous avons dans notre communauté », a déclaré McCurtis, qui est le principal organisateur du pont communautaire de Metcalfe Park.

Au Jewish Community Pantry, qui dessert le quartier de Metcalfe Park, il y a eu une augmentation de 37 % du nombre de personnes venant chercher de l’aide alimentaire au cours des deux dernières années, a déclaré Heidi Gould, la directrice du garde-manger. Non seulement les chiffres sont en hausse, mais les gens viennent plus régulièrement, dit-elle.

« Il s’agit d’un groupe démographique différent de personnes qui travaillent, non pas de personnes handicapées ou au chômage ou qui ont d’autres facteurs contribuant à leur insécurité alimentaire, mais de personnes qui travaillent et qui luttent simplement », a déclaré Gould. « Ce sont des familles que je ne voyais pas régulièrement avant Covid, et maintenant elles font la queue avec leurs enfants chaque mois au garde-manger. »

Bien que le chômage soit relativement faible, Gould a déclaré que bon nombre des personnes à qui elle a parlé travaillent, mais pas autant d’heures qu’elles le souhaiteraient, ou ne gagnent pas un salaire suffisant pour couvrir leurs dépenses. Environ 40 % des personnes desservies par le garde-manger ont un enfant à la maison, ce qui fait de la garde des enfants un autre coût important, a déclaré Gould.

Comme dans d’autres régions du pays, la hausse des coûts du logement a été l’un des plus grands obstacles, a déclaré McCurtis, qu’elle a vu. Elle et ses trois enfants ont récemment dû emménager avec leur mère après que le loyer familial ait été augmenté à 1 000 dollars par mois. Un complexe d’appartements du quartier, autrefois destiné aux personnes âgées à faible revenu, loue désormais des appartements d’une chambre pour plus de 800 $ par mois, selon les annonces publiées sur Apartmnets.com.

Dans le Michigan, Phil Knight, directeur exécutif du Food Bank Council of Michigan, a déclaré qu’il voyait également plus d’habitués. Dans le passé, la plupart des gens qu’il voyait fréquenter ses banques alimentaires avaient besoin d’une aide à court terme en raison d’un problème de santé, d’une urgence familiale ou d’une perte d’emploi. Aujourd’hui, dit-il, les banques alimentaires sont devenues une nécessité courante pour les ménages.

« C’est presque devenu une forme de remplacement de revenu », a déclaré Knight. «Cela devient une pratique régulière pour les familles à faible revenu.»

Pour les banques alimentaires, il a été difficile de répondre à la demande, avec une aide fédérale en baisse par rapport à ce qu’elle était pendant la pandémie et des coûts globaux en hausse. Cela a contraint de nombreuses organisations à réduire la quantité de nourriture qu’elles distribuent à chaque bénéficiaire et à refuser davantage de personnes cherchant de l’aide.

Dans l’État laitier, Gamauf a déclaré que son garde-manger de Waukesha avait passé des mois sans pouvoir obtenir un approvisionnement constant en lait, en beurre et en œufs. Dans l’ouest du Michigan, Estelle a déclaré avoir réduit la quantité de nourriture distribuée lors de ses événements de distribution d’environ 50 livres à seulement 30 livres. Même alors, il a dit qu’il y avait des moments où ils manquaient de nourriture alors que des centaines de personnes faisaient toujours la queue.

«Je dirais aujourd’hui que ma banque alimentaire ne répond pas aux besoins», dit-il. « Nous n’avons tout simplement pas la capacité, financière ou physique, de répondre à la demande qui existe actuellement, c’est donc frustrant pour nous tous. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com