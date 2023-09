Dans les esprits sombres des « reines des cartels » qui épousent des barons de la drogue à 18 ans, planifient des évasions de prison et affichent des armes en or sur Instagram

ILS sont beaux, riches… et absolument impitoyables.

Souvent aussi redoutables que leurs homologues masculins, les reines des cartels du monde entier sont responsables de tout, du trafic de drogue aux vols et même aux assassinats.

Emma Coronel – l’épouse d’El Chapo – a été condamnée cette semaine à trois ans de prison Crédit : Emma Coronel Aispurol / INSTAGRAM

Cette semaine, l’épouse du célèbre baron de la drogue « El Chapo » a été libérée de prison aux États-Unis après avoir purgé sa peine de trois ans pour avoir aidé son empire criminel.

Emma Coronel Aispuro, 34 ans, a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de complot en vue de distribuer des drogues illégales, de blanchiment d’argent et de transactions financières avec le cartel de Sinaloa en novembre 2021.

Bien qu’il n’existe pas de modèle criminel clair, la psychologue Dannielle Haig explique que certains traits de personnalité et d’autres facteurs peuvent conduire une personne vers le monde du crime.

Elle estime que le public est souvent « plus choqué » par la délinquance féminine, car les femmes sont considérées comme « des mères, des filles et des sœurs censées être charmantes, gentilles et maternelles ».

« Mais c’est la même chose pour les femmes que pour les hommes, il y a un côté sombre et on ne peut pas avoir le bien sans le mal », a déclaré Dannielle au Sun.

« Il existe toute une gamme de types de personnalité, de variantes et de variables, ainsi que d’environnements dans lesquels les gens doivent se battre pour survivre dans le monde dans lequel ils sont nés.

« Pour beaucoup, cela peut être une situation de ‘faire ou de mourir’ et certains se mobilisent et participent tandis que d’autres partent. »

Dans cette optique, nous examinons la vie dangereuse et glamour des reines de la drogue sud-américaines et essayons de décoder certains des comportements qui se cachent derrière leurs actions choquantes.

Mme El Chapo

Emma après le procès de son mari Joaquin « El Chapo » Guzman à Brooklyn, New York, en février 2019 Crédit : EPA

Emma est une ancienne reine de beauté

La reine des cartels la plus célèbre de toutes est probablement Emma Coronel Aispuro.

Le Californien a plaidé coupable lors d’une audience virtuelle à Washington DC pour avoir aidé El Chapo à distribuer de l’héroïne, de la cocaïne, de la marijuana et de la méthamphétamine pendant une période d’au moins six ans.

Elle a également reconnu un chef d’accusation de blanchiment d’argent, un chef d’accusation de transaction avec un trafiquant de stupéfiants étranger et un complot visant à aider son mari à s’évader d’une prison mexicaine en 2015.

Emma est née dans le milieu car son père, d’origine mexicaine, était trafiquant de drogue. C’est lors d’une de ses soirées en 2006 qu’elle a rencontré El Chapo, à l’âge de 17 ans.

Il a proposé lors d’un concours de beauté connu comme un terrain de chasse pour les barons de la drogue pour retrouver leurs femmes.

Le couple s’est marié le jour de son 18e anniversaire, alors qu’El Chapo – qui purge sa peine à perpétuité dans une prison du Colorado – avait 50 ans.

Emma a donné naissance à leurs jumelles, Maria et Emali, en 2011.

Devant le tribunal, elle a affirmé ressentir « un véritable regret pour tout le mal » qu’elle avait causé et a demandé à « tous les citoyens de ce pays » de lui pardonner.

Dannielle a expliqué que les adolescents sont « assez facilement influençables » parce que leur lobe frontal, responsable de la planification prospective et du contrôle des impulsions, n’est pas complètement développé.

« Cela peut conduire quelqu’un à être manipulé et à rendre sa vie normale. Si vous épousez un baron de la drogue, cela peut sembler aussi normal que de rester assis toute la journée dans un bureau », a-t-elle déclaré.

Le psychologue a également expliqué que les écarts d’âge peuvent conduire à une « admiration presque père-fille ».

Reine du Pacifique

Sandra Ávila Beltrán était la troisième génération de sa famille à être fortement impliquée dans la criminalité

La matriarche des reines des cartels, Sandra Ávila Beltrán, est si légendaire qu’elle a même fait écrire une chanson sur elle.

La chanson de 2004 comprend les paroles : « Plus la rose est belle, plus les épines sont pointues ».

La « Reine du Pacifique » est également née dans le crime : non seulement ses parents mais aussi ses grands-parents étaient également impliqués dans le crime.

L’homme de 62 ans a gagné son surnom après avoir expédié 10 tonnes de cocaïne sur une flotte de thoniers de Manzanillo, au Mexique, vers la Californie en 2001. Elle a été saisie par les autorités et Sandra a disparu.

Elle a épousé deux policiers qui ont rejoint les cartels, tous deux tués dans la guerre contre la drogue au Mexique.

Beltrán a été arrêté le 28 septembre 2007 et extradé vers les États-Unis.

Depuis, elle aurait passé sept ans derrière les barreaux, mais elle est désormais de retour au Mexique.

Dannielle a déclaré qu’il y avait « une frontière ténue entre les criminels et les policiers » et que les intrigues liées à des activités illégales peuvent conduire certains à commettre un crime.

Elle a déclaré : « Pourquoi s’y lancer si vous n’êtes pas intéressé par la criminalité ? Il y a une quantité incroyable d’activités criminelles qui se déroulent au sein de la police.

« Et il peut être facile d’influencer une personne pour qu’elle franchisse cette fine ligne, c’est comme la fine ligne entre l’amour et la haine. »

La Noire

Jessica a aidé son père à blanchir de l’argent grâce à leurs différentes entreprises

Jessica Oseguera, 34 ans, est la fille du chef du cartel rival d’El Chapo, Nemesio Oseguera Cervantes, ou El Mencho.

Un jour après la comparution de Mme El Chapo devant le tribunal, Jessica – connue sous le nom de La Negra – a été condamnée à deux ans et demi de prison pour avoir aidé son père à blanchir de l’argent par le biais de leurs diverses entreprises, notamment des restaurants de sushi, un complexe hôtelier et une entreprise de tequila.

El Mencho, qui figure sur la liste des trafiquants les plus recherchés, dirige le cartel de nouvelle génération de Jalisco, au Mexique.

Le réseau brutal comprend un groupe de 5 000 tueurs à gages dont la méthode d’envoi consiste à décapiter tous les ennemis et à dissoudre leurs corps dans de l’acide.

Jessica, mère de deux enfants, a insisté sur le fait qu’elle n’était pas impliquée dans le trafic de drogue et a écrit dans une lettre au juge : « Je regrette tout ce que j’ai fait et qui a pu causer du tort. »

L’année dernière, il a été révélé qu’elle avait été libérée d’une prison de Californie le 14 mars après avoir purgé 25 mois dans une prison de faible sécurité.

Dannielle a déclaré que le fait de dissoudre un corps dans de l’acide est « quelque chose que font les tueurs en série ou les gens qui cherchent désespérément à supprimer des preuves ».

Elle a ajouté : « Ce n’est pas vous, une personne moyenne, qui penseriez – et encore moins proposeriez – à une idée comme celle-ci.

« Souvent, en matière de criminalité, ceux qui sont au sommet ne commettent jamais les actes eux-mêmes, ce qui peut montrer un élément de pouvoir ou de contrôle.

« Lorsque les gens échappent à leurs crimes, ils ont moins peur de la police et des autorités et plus le risque est grand, plus le cerveau veut prendre plus de risques. »

Sa Majesté

Valeska a été arrêtée à plusieurs reprises par la police en raison de son style de vie criminel Crédit : Flash info

La Brésilienne Valeska Pereira Monteiro, 27 ans, a été arrêtée en septembre 2021 alors qu’elle était en vacances.

Elle était accusée d’avoir contrôlé les finances d’un gang dans l’État du Ceara, dans le nord-est du pays.

Son surnom vient du fait que Monteiro dépense son « argent du sang » dans des voyages somptueux et un style de vie luxueux.

Ce n’est pas la première fois qu’elle est arrêtée par la police.

En 2014, elle a été arrêtée pour avoir dirigé un gang qui avait cambriolé des maisons et des propriétés commerciales à Fortaleza, la capitale du Ceara.

Six ans plus tard, elle a été surprise en train de rendre des comptes pour un gang criminel à Rio de Janeiro et forcée de porter une étiquette à la cheville, qu’elle a brisée lorsqu’elle était considérée comme une fugitive.

Dannielle se spécialise dans la personnalité de la « Triade noire » – psychopathie, machiavélisme et narcissisme – et dit que cela mène souvent à la criminalité.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi une personne impliquée dans une activité légale publierait sur les réseaux sociaux, elle a répondu que cela pourrait être un signe de « myopie ou d’arrogance ».

Dannielle a déclaré : « C’est intéressant pour quelqu’un de présenter sa vie d’une manière qui met en valeur la criminalité tout en ayant une personnalité publique.

« Les réseaux sociaux sont un refuge pour les comportements narcissiques. C’est un endroit où tout dans la vie d’une personne pourrait n’être qu’une façade.

« Pour quelqu’un, montrer cela tout en étant heureux de voir la vie de quelqu’un comme sans valeur est une dualité intéressante de types de personnalité. »

La Catrina

María Guadalupe López Esquivel a été tuée à seulement 21 ans après avoir rejoint le cartel El Mencho pour être avec son amant Miguel

À seulement 21 ans, María Guadalupe López Esquivel, surnommée la Dame de la Mort, a été tuée après s’être fait connaître en tant que chef d’un cartel local.

La jeune femme se serait impliquée dans la vie des gangs après être tombée amoureuse d’un narco connu sous le nom de « M2 », Miguel Fernandez.

Elle a abandonné la vie urbaine de la classe moyenne pour vivre avec lui et d’autres criminels à Aguililla, Michoacán, en 2017.

Ils faisaient partie du cartel d’El Mencho qui se battait pour la domination avec le cartel de Sinaloa d’El Chapo.

Maria a reçu une balle dans le cou lors d’une fusillade et est décédée des suites de ses blessures.

Dans les documents saisis lors du raid, il était suggéré qu’elle était impliquée dans des enlèvements, des extorsions et d’autres activités criminelles, et qu’elle avait elle-même commandé des assassins dans un cartel.

Elle postait également régulièrement sur son Instagram, se vantant de son style de vie au sein du cartel.

Un certain nombre de facteurs peuvent conduire une personne au crime, explique Dannielle, notamment la personnalité, le bien-être ou même les antécédents familiaux.

« De manière générale, les gens ont moins de positions morales et éthiques et un niveau plus élevé de psychopathie et de narcissisme », a-t-elle déclaré.

« Les gens qui dirigent ce genre d’entreprises criminelles ne ressentent pas le risque de la même manière que les gens normaux, ils ont un sentiment exagéré de supériorité et pensent qu’ils ne se feront pas prendre.

« Ces types de personnes sont plus susceptibles d’être avec quelqu’un qui a des tendances psychopathiques similaires, c’est-à-dire qui n’ont pas peur de la police ou des autorités ou qui n’ont pas peur de prendre de gros risques. »

La Dona

Irene n’est pas née dans une vie de crime mais a fini par diriger un réseau international de drogue. Crédit : ministère de la Justice

Luz Irene Fajardo Campos dirigeait un réseau international de trafic de drogue depuis la Colombie avec l’aide de ses deux fils adultes.

Elle portait également les pseudonymes de « La Comadre » et « La Madrina », des mots désignant une grande patronne.

Mais elle n’est pas née dans une vie de crime. Au lieu de cela, elle a eu une enfance assez idyllique dans l’État humide du sud du Michoacán, à l’ouest du Mexique.

Tout a changé lorsqu’elle était adolescente et que les barons du crime se sont installés dans la région.

Son introduction dans le commerce de la drogue consistait à vendre de la drogue dans les rues de Californie, ce qui lui a valu d’être expulsée vers le Mexique dans les années 1990.

À partir de là, elle s’est lancée dans une carrière de trois décennies et aurait travaillé en étroite collaboration avec les fils d’El Chapo.

Elle envoyait 30 kilos de cocaïne par semaine aux États-Unis. Elle engageait également des pilotes et achetait des avions pour transporter sa drogue avant d’être arrêtée.

Peu de temps après son arrestation, ses deux fils ont été tués et leurs corps démembrés et brûlés ont été abandonnés dans un véhicule.

C’était un avertissement sévère pour elle de ne pas coopérer à l’enquête.

Irène a été condamnée à 22 ans de prison pour ses crimes liés à la drogue et sa santé mentale se serait rapidement détériorée derrière les barreaux.

Dannielle explique que l’environnement dans lequel une personne grandit peut changer sa perception de ce qui est normal.

« Cela peut sembler une vie normale, surtout si vous voyez tout le monde faire le même type de travail », a-t-elle déclaré.

« Pour la plupart des gens, lorsqu’ils échappent à des crimes, ils se lancent dans des projets de plus en plus importants. Surtout lorsqu’il y a de la concurrence et qu’il est possible de gagner de l’argent grâce à elle. »