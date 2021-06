Dans les épiceries, c’est un travail difficile de choisir votre commande en ligne

« Cela vous emmène d’allée à l’autre, et c’est censé vous prendre le minimum d’étapes pour plus d’efficacité », a déclaré M. Fraser, 38 ans, dont le titre du poste était « ClickList Clerk ». « Mais plus vous le faites, plus vous réalisez que ce n’est pas vraiment ce qu’ils disent. » Faire la queue au comptoir de charcuterie et être arrêté par des clients qui demandent de l’aide le ralentiraient, et il redoutait les listes de produits saisonniers, comme des friandises de Noël, car l’appareil le dirigerait généralement vers la mauvaise allée. Si un article était en rupture de stock, son taux d’exécution était sonné.

À son arrivée à la chaîne appartenant à Kroger, M. Fraser, qui vit à Salem, en Oregon, commencerait à exécuter les commandes en ligne, à parcourir les allées avec un appareil portatif et à scanner les codes à barres sur tout, des céréales et du lait au poulet et aux légumes. . L’écran de l’appareil était sa lumière directrice. Ses objectifs : récupérer chaque article en 30 secondes et trouver 95 % de la liste d’épicerie d’un client.

« J’allais parfois un peu plus vite après ça », a déclaré M. Fraser, qui a travaillé au magasin de septembre à décembre avant de partir étudier l’informatique. « Au début, je voulais faire le bien et je suis plutôt compétitif. Mais plus je commençais à le faire, c’était comme s’ils me demandaient d’aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, et où ça s’arrête ?

La pandémie a incité des millions d’Américains à faire leurs courses en ligne et à les récupérer en bordure de rue ou à se les faire livrer, alimentant une nouvelle demande de soi-disant cueilleurs comme M. Fraser. Les entreprises d’alimentation utilisent des outils qui promettent de cartographier les itinéraires des travailleurs dans les magasins et de suivre leur vitesse et leur précision, en apportant des métriques généralement associées aux travaux d’entrepôt dans les allées des épiceries locales. Les cueilleurs, à leur tour, se retrouvent à effectuer un travail qui peut être physiquement éprouvant, mentalement étouffant et de plus en plus guidé par l’automatisation et la technologie.

« Le cobaye pour cela, ce sont les employés d’entrepôt », a déclaré Chris Tilly, professeur et directeur du département d’urbanisme à l’Université de Californie à Los Angeles, qui a étudié comment la technologie change les emplois dans le commerce de détail. « Les entrepôts sont des environnements beaucoup plus contrôlés — vous n’avez pas de clients errant dans les allées et les chariots abandonnés, etc. Mais c’est de là que beaucoup de ces technologies sont adaptées.

En 2020, les ventes d’épicerie en ligne ont augmenté de 54% pour atteindre 96 milliards de dollars, soit 7,4% de toutes les ventes d’épicerie, selon les données d’eMarketer. Alors que de nombreux consommateurs retourneront probablement dans les magasins à mesure que la pandémie s’atténue, plus d’un tiers des acheteurs d’épicerie en ligne ont déclaré dans une récente enquête de Coresight Research qu’ils s’attendaient à continuer de faire leurs achats de cette façon.