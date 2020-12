Dans une enquête publiée en Pologne la semaine dernière, seulement 17% des personnes interrogées ont déclaré vouloir se faire vacciner le plus tôt possible. L’enquête – menée par l’Université de médecine de Varsovie et l’ARC Rynek i Opinia, un sondeur – a révélé qu’un autre quart des répondants préfèreraient attendre, tandis que 38% ont déclaré qu’ils ne voulaient pas du tout être vaccinés, selon le journal polonais Gazeta Wyborcza.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a reçu dimanche le premier vaccin contre le coronavirus de son pays, suivi d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays a entamé à la fois une campagne de vaccination et un verrouillage plus strict pour faire face à une deuxième vague d’infection qui balaie l’Europe de l’Est .

Cependant, il existe des incitations sociales pour que les gens soient vaccinés.

En Pologne, ceux qui peuvent présenter une preuve de vaccination seront exemptés des limites sur les rassemblements à l’extérieur du domicile et ne seront pas tenus de subir les 10 jours de quarantaine obligatoires à leur entrée dans le pays.

La Pologne a été largement épargnée lors de la première vague du virus, mais elle a déchiré le pays ces derniers mois. Alors que les hôpitaux luttent pour répondre à la demande et que le nombre de morts augmente, les restrictions de mouvement ont été réintroduites après Noël.

Bien que l’effort de vaccination de l’Union européenne devait démarrer collectivement dans les États membres dimanche, la Slovaquie et la Hongrie ont pris une longueur d’avance samedi, peu de temps après l’arrivée des doses dans leur pays.

L’effort coordonné à travers les 27 États membres de l’UE vise à garantir que les plus petits membres reçoivent un traitement égal avec les pays plus grands et plus riches comme l’Allemagne et les Pays-Bas.

Chaque État membre de l’UE décide des groupes à prioriser. L’Autriche et la Slovénie se concentrent sur les résidents des établissements de soins, tandis que la Slovaquie accorde la priorité aux médecins, aux infirmières et aux autres travailleurs médicaux.