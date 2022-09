Dans les dunes sacrées du Brésil, les critiques voient un empiètement évangélique

SALVADOR, Brésil – La vaste couverture de sable blanc surplombant Salvador est un endroit pour échapper à la circulation bruyante, aux téléphones qui sonnent et aux pleurs des enfants. Un espace pour trouver la solitude et, de plus en plus, Dieu. Les évangéliques convergent vers l’immense système de dunes d’Abaete depuis environ 25 ans, mais surtout ces derniers temps, avec des milliers de personnes qui viennent maintenant chaque semaine pour chanter, prier et entrer dans des états de transe. Quelques prières gribouillées sur des bouts de papier à brûler.

“Je ne me lasse pas de venir ici et de glorifier”, a déclaré Deja Soares, 47 ans, ajoutant qu’elle a vu les paralysés marcher et les aveugles voir. “Les choses que Dieu fait ici sont incroyables.”

Cette année, les dunes sont devenues un point d’éclair après que la mairie a commencé à construire une place et un centre d’accueil à un endroit le long de leur base, avec un escalier sur le sable qui suivra bientôt. Une phase future impliquerait une plate-forme au sommet du plateau. Les défenseurs du projet disent qu’il est nécessaire de protéger les dunes fragiles de la circulation piétonnière de plus en plus intense.

Mais il a été critiqué par des groupes religieux afro-brésiliens, qui pratiquent leurs propres rituels dans les dunes depuis des générations et protestent contre ce qu’ils considèrent comme des élus abusant de leur pouvoir pour coopter et christianiser un autre espace public. Ils disent que leurs objections reflètent l’influence croissante des évangéliques dans les couloirs du pouvoir du pays et que la politique met à rude épreuve les relations interreligieuses avant les élections générales du 2 octobre.

Il s’agit du deuxième volet du dossier en deux parties de l’Associated Press sur l’intersection de la politique et de la religion au Brésil.

Alors que le catholicisme est toujours la plus grande religion au Brésil, ces dernières années, il est passé en dessous de 50% de la population pour perdre son statut de religion majoritaire et devrait être dépassé par les églises évangéliques dans une décennie.

Cette année, près de 500 pasteurs évangéliques se présentent aux législatures étatiques et fédérales, soit plus du triple du nombre de 2014, selon les données de l’analyste politique Bruno Carazza. Sóstenes Cavalcante, chef du caucus évangélique du Congrès, a déclaré à AP qu’il pensait qu’ils pouvaient gagner un tiers des sièges de la Chambre basse, ce qui correspond à leur part de la population.

L’accroissement du pouvoir politique a parfois modifié la dynamique de l’espace public à l’échelle nationale, y compris dans l’État de Bahia, dont la capitale est Salvador.

Un maire de Bahia a récemment symboliquement accordé la clé de la ville à Dieu et a soumis toutes les autres entités spirituelles au Christ. Un autre dans la région métropolitaine de Salvador a renommé un marché « Jeová Jireh », ce qui signifie « Le Seigneur pourvoira », et les vendeurs vendant des produits spécialisés aux membres des confessions afro-brésiliennes auraient été empêchés d’obtenir des étals. La législature de l’État de Bahia était ornée d’un panneau de 30 pieds représentant une Bible et l’arche de l’alliance.

« Il y a un projet de contestation du territoire et du pouvoir qui est déjà en cours d’exécution », a déclaré Lívia Sant’Anna Vaz, une procureure d’État spécialisée dans la discrimination des droits humains.

C’est dans ce contexte que le projet des dunes a été éclairé par un pasteur évangélique qui a occupé le poste de secrétaire aux infrastructures. Les travailleurs travaillent jour et nuit pour le terminer ce mois-ci.

Le 18 septembre, environ 200 évangéliques ont effectué un pèlerinage de quatre heures sur le site, certains pieds nus alors qu’ils traversaient les rues de Salvador pour arriver à la montée abrupte de sable qu’ils appellent la “Montagne Sainte”.

Vêtus de vêtements blancs fluides, ils ont fait face à la ville et ont levé la main alors que l’évêque Wedson Tavares priait pour que Dieu influence l’élection. Avec les drapeaux du Brésil et d’Israël dans ses poings tremblants, il a béni les élus des conseillers municipaux jusqu’au président Jair Bolsonaro – un fervent partisan des intérêts évangéliques – et a plaidé pour sa réélection.

« Prends la direction, au nom de Jésus, de ce pays, afin que ton peuple soit heureux ! dit l’évêque en s’agenouillant, les yeux fermés. “Parce que ta parole dit que lorsque le juste gouverne, le peuple se réjouit !”

Des spectacles comme celui-là ont convaincu Jaciara Ribeiro, une prêtresse de la foi afro-brésilienne candomblé, qui a toujours été confrontée à la répression à Salvador, que le projet de travaux publics est un stratagème pour le soutien électoral des évangéliques.

« C’est une concession politique », dit-elle. « Ils construisent en fonction de la politique partisane. Faire cette ‘Holy Mountain’ est pour le vote évangélique. C’est ça.”

Auparavant, elle escaladait cette dune pour récupérer des feuilles de barbatimão pour des rituels honorant la divinité Oxalá, mais dernièrement, elle a commencé à l’éviter. Des membres de son temple voisin ont été insultés en passant devant ou se sont fait brandir des Bibles, a-t-elle déclaré.

Roque Soares, directeur d’une association environnementale à but non lucratif qui a aidé à développer le projet, a nié que la politique soit en jeu et a déclaré que l’objectif était d’empêcher les foules d’éroder les dunes et de leur fournir des salles de bains.

Les dunes sont personnelles pour Soares, qui est également pasteur évangélique et détective de police. Il y a des décennies, il y allait pour fumer de la marijuana, coucher avec des femmes et chasser des oiseaux. Après sa conversion, dit-il, c’est là que le Seigneur a guéri quatre hernies qui, selon les médecins, nécessiteraient une intervention chirurgicale.

“J’ai commencé à venir ici avec une autre perspective, pour rechercher la présence de Dieu”, a déclaré Soares, 53 ans. “J’ai trouvé de nombreuses personnes différentes de différentes confessions, de différentes parties de notre ville et de l’intérieur de notre État.”

La zone touchée par le projet ne représente qu’une infime partie du vaste système de dunes. Soares a noté qu’il n’y avait pas eu d’opposition jusqu’à ce qu’un pasteur évangélique et conseiller municipal présente un projet de loi pour baptiser officiellement l’emplacement “Holy Mountain The Lord Will Provide”.

Alors que les réactions négatives ont forcé le retrait de cette proposition, les évangéliques appellent toujours la région « Holy Mountain » – tout comme le maire. Lors d’une réunion bondée à l’intérieur du centre des congrès de Salvador, il a dit à des centaines de chrétiens enthousiastes qu’il construisait la « Sainte Montagne » afin qu’ils puissent manifester leur foi. Ensuite, un évêque de l’une des plus grandes églises évangéliques du Brésil a appelé quatre candidats aux législatives sur la scène et a demandé à la foule de voter pour eux.

Au milieu de la dispute, plusieurs panneaux « Holy Mountain » mis en place par l’association à but non lucratif de Roque ont été endommagés, et certains évangéliques accusent les membres des confessions afro-brésiliennes d’en être responsables.

À la mi-septembre, Ribeiro, connue sous le nom de Mère Jaciara d’Oxum, a appris que le bureau des défenseurs publics fédéraux avait intenté une action en justice pour suspendre le projet. Elle a pris cela comme un signe que la divinité Oxum avait entendu leurs supplications, et elle voulait y aller pour célébrer. Mais elle craignait que les membres de son temple aient peur de se joindre, intimidés par la présence évangélique.

«Ils ont une armée de Dieu. J’aimerais avoir une armée d’Oxum, dit-elle avec un clin d’œil.

Les forces se sont rassemblées assez tôt et les pratiquants des religions afro-brésiliennes se sont rassemblés quelques jours plus tard pour protester contre le projet et d’autres mesures considérées comme des agressions environnementales contre les dunes.

Vêtus de blanc, ils ont marché vers la lagune d’Abaete, le site traditionnel dans les dunes pour la plupart de leurs rituels, et se sont alignés le long de l’eau dans une étreinte symbolique pour la région.

Depuis un camion de sonorisation, une prêtresse candomblée a exhorté les gens à l’action politique. Beaucoup portaient des autocollants soutenant les candidats aux législatives de gauche, dont au moins deux étaient présents, et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui se présente contre Bolsonaro.

Au bord de la lagune, un pasteur évangélique a appelé trois membres de l’église dans l’eau pour se faire baptiser, plongeant leur tête sous la surface puis les serrant fermement.

Le pasteur, Edy Santos, a déclaré par la suite qu’il n’était pas dérangé par les tambours continus de la manifestation et qu’il refusait de parler politique avec ses ouailles, même lorsqu’ils le demandaient.

« Notre pays est totalement divisé. C’est une division de pensées », a déclaré Santos, 32 ans. « Et l’église est venue pour s’unir.