Dans les documentaires des Blackwood Brothers, de grands artistes explorés

Les documentaires collectés de Michael et Christian Blackwood offrent une visite prolongée en studio avec certains des plus grands artistes du XXe siècle. Voici des artistes au travail et en conversation, avec un minimum de fioritures : des peintres peignant, des sculpteurs sculptant et le génie du jazz Thelonious Monk flamboyant au piano (et disant plus tard à un membre du groupe de laisser tomber « n’importe quelle note que vous voulez »). Si vous avez vu un trop grand nombre de documentaires sur l’art et la musique qui ressemblent à des entrées de Wikipédia, alors ces films de retour aux sources seront un véritable tonique, ancré dans les moindres détails de la création artistique.

Nés à Berlin avant la Seconde Guerre mondiale et installés plus tard en toute sécurité aux États-Unis, les frères Blackwood ont commencé à faire leurs films dans les années 1960 au plus fort d’une révolution dans la narration non romanesque. Au fil des ans, leurs moyens métrages n’ont pas acquis la notoriété des pionniers du cinéma direct comme Robert Drew (« Primary ») ou DA Pennebaker (« Don’t Look Back »). Mais la version artistique des Blackwoods du cinéma où vous êtes là-bas a une gamme de sujets rarement égalée, et un échantillon gratuit est maintenant diffusé en ligne via Pioneer Worksle centre culturel de Brooklyn.