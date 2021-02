Les fans en apprennent plus sur Diamant de Dustinles derniers instants de.

L’acteur est décédé le lundi 1er février à l’âge de 44 ans. Il était entouré d’êtres chers, avec son représentant, Roger Paul, en disant à E! Actualités La petite amie de Dustin Tash Jules et son ami Dan Block étaient tous les deux par le Sauvé par le gong côté de l’ancien quand il est mort. Le porte-parole a déclaré au père de Dustin, Mark Diamond, l’a également vu avant le décès de Dustin.

La mort de Dustin est survenue moins de trois semaines après que les fans ont appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer et qu’il subissait une chimiothérapie. Son représentant a indiqué que le carcinome était la cause du décès.

Selon Roger, Dustin « avait une bosse sur le cou » qu’il avait ignoré. « Il avait peur de [the] le public a répondu et lui a prêté attention s’il allait le faire vérifier « , a poursuivi le représentant. » Tash, sa petite amie, est un représentant pharmaceutique et l’a emmené chez le médecin. Elle a été un ange absolu pour aider vers la fin. «

Tout au long de sa brève bataille contre le cancer, la star est restée optimiste. « Dustin avait peur, mais a essayé de rester positif, même lorsque la mort lui fixait le visage », a ajouté Roger. « Il a toujours essayé de rester positif vers la fin et de faire rire les gens. »