Dans les derniers jours, Evers demande aux électeurs du Wisconsin de s’inquiéter pour Michels

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a appris il y a longtemps à se pencher sur son manque de charisme, et il l’a encore fait lors d’une apparition devant le Milwaukee Rotary dans les dernières semaines de la course. “Je ne suis pas le gars le plus flashy dans la salle”, a déclaré Evers, se tournant rapidement pour dépeindre le républicain Tim Michels comme le contraire – une force “radicale” et “dangereuse” qui pourrait être une menace pour la démocratie.

“M. Michels soutient des politiques que, franchement, je ne crois pas que les gens du Wisconsin soutiennent », a déclaré Evers, un démocrate, aux membres du groupe.

Le propre argument de clôture de Michels rejette ces préoccupations en promettant aux électeurs des progrès sur les questions économiques, des rues plus sûres et de meilleures écoles.

“De mon tout premier jour au pouvoir à mon tout dernier jour au pouvoir … je vais toujours parler de l’économie du Wisconsin et des travailleurs acharnés de cet État”, a déclaré Michels lors d’un rassemblement à Waukesha, au cœur de la banlieue conservatrice de Milwaukee. .

Comme Evers et Michels vers la fin d’une course, les sondages montrent qu’ils sont à peu près à égalité, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés dans l’État swing du Wisconsin, l’un des rares champs de bataille présidentiels restants du pays. Celui qui gagnera sera en poste pour les élections de 2024, avec le pouvoir de certifier les résultats de cette course – ou de remodeler la machine électorale de l’État avant cela.

Evers a certifié la victoire du président Joe Biden; Michels, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump, a déclaré que “peut-être” l’élection de 2020 a été volée, donnant du crédit à des allégations sans fondement de fraude électorale. Michels n’a pas non plus précisé s’il accepterait les résultats de 2024, veut supprimer la commission électorale bipartite de l’État et a promis de signer une série de projets de loi auxquels Evers a opposé son veto, ce qui rendrait plus difficile le vote par correspondance.

Les démocrates ont déclaré que Michels avait fourni des preuves de ses intentions cette semaine lorsqu’il a déclaré lors d’un rassemblement électoral : “Les républicains ne perdront jamais une autre élection dans le Wisconsin après mon élection au poste de gouverneur”. Le porte-parole de Michels, Brian Fraley, a déclaré que Michels voulait simplement dire que les républicains seraient récompensés pour avoir fait du bon travail.

Evers, l’homme discret de 70 ans qui a passé sa carrière dans l’éducation avant de faire tomber le gouverneur de l’époque. Scott Walker en 2018, compte sur les électeurs qui aiment son approche et veulent le garder comme un contrôle sur la législature républicaine, qui a de plus en plus viré à droite. Il a déjà opposé son veto à plus de projets de loi que n’importe quel gouverneur dans l’histoire de l’État moderne.

Le style d’Evers fait de lui un candidat difficile à vaincre, a déclaré Reince Priebus, l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sous Trump et ancien président de l’État du Wisconsin GOP.

“Milquetoast est plus difficile à battre”, a déclaré Priebus. “Les gens qui ne font rien et qui n’ont pas de personnalité sont plus difficiles à battre.”

Evers espère que les faibles cotes d’approbation de Biden ne l’alourdiront pas. Evers essaie de devenir le premier gouverneur en 32 ans à être réélu qui est du même parti que le président en exercice.

Michels, âgé de 60 ans, dont la dernière candidature était pour le Sénat américain en 2004, s’est présenté tout au long de la course comme un outsider politique. Il vante son passage dans l’armée américaine et son expérience dans la gestion d’une entreprise familiale de construction, Michels Corp., qui emploie plus de 8 000 personnes et a fait de lui un multimillionnaire.

Plus d’argent a été dépensé en publicités télévisées par les groupes républicains et démocrates dans la course au gouverneur du Wisconsin que tout autre dans le pays, selon AdImpact, qui suit les dépenses de campagne. Michels a largement autofinancé sa course, dépensant environ 19 millions de dollars jusqu’à la fin octobre.

Evers a fait campagne sur ses efforts pour “réparer les putains de routes”, améliorer l’accès aux services Internet à large bande en milieu rural et signer une réduction d’impôt pour la classe moyenne adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains. Il a également rappelé aux électeurs le faible taux de chômage presque record tout au long de son mandat et l’argent de secours fédéral COVID-19 qu’il a transmis aux petites entreprises et aux forces de l’ordre.

Il veut envoyer plus d’argent aux gouvernements locaux et aux écoles, plans qui ont été contrecarrés par la législature contrôlée par les républicains dans le passé. Evers a proposé d’envoyer aux électeurs un remboursement d’impôt plus tôt cette année, dépensant une partie de l’excédent budgétaire de l’État, mais les républicains l’ont bloqué.

Michels a parlé de manière générale de réforme fiscale “massive”, de réduction de la criminalité, de “réforme” de l’éducation et de “l’intégrité électorale”, mais manque souvent de détails sur ce qu’il veut faire exactement ou comment il envisage de le faire. Il accuse Evers de ne pas avoir amélioré les performances scolaires, d’être indulgent envers la criminalité et de ne pas faire plus pour réprimer les violentes manifestations qui ont éclaté à Kenosha en 2020 après la fusillade par la police de Jacob Blake, un homme noir. Evers rétorque qu’il a fait tout ce qui a été demandé par les forces de l’ordre locales.

Michels reproche également à Evers de ne pas avoir fait plus pour ouvrir l’État pendant la pandémie de COVID-19. Evers dit qu’il sauvait des vies en suivant les recommandations des responsables de la santé publique, des médecins et des scientifiques.

Michels a déclaré qu’il signerait tous les projets de loi soutenus par les républicains auxquels Evers a opposé son veto, notamment des mesures élargissant les droits des armes à feu et réduisant les allocations de chômage. Michels veut étendre le programme de bons pour les écoles privées financé par les contribuables, une décision qui, selon l’ancien chef des écoles publiques Evers, détruirait l’éducation publique, et se dit prêt à diviser le district scolaire de Milwaukee en plus petits.

Michels a également déclaré qu’il était prêt à réduire l’impôt sur le revenu de l’État à un taux presque forfaitaire, une décision que les économistes ont critiquée comme bénéficiant principalement aux riches.

Michels a peut-être été le plus flou en ce qui concerne le seul problème qu’Evers espère que les électeurs ont à l’esprit lorsqu’ils votent : l’avortement.

Alors qu’il s’efforçait de gagner sa primaire cet été, Michels a répété à plusieurs reprises que l’interdiction quasi totale de l’avortement imposée par l’État en 1849 était le “miroir exact” de sa position. Mais il a basculé en septembre, disant qu’il signerait un projet de loi avec des exceptions pour le viol et l’inceste.

Alors que les substituts politiques inondent l’État dans les derniers jours de la course, il y a eu deux absences notables – Biden et Trump. Evers parle rarement du président et Michels ne mentionne pas Trump. Les sondages montrent que les deux sont impopulaires dans l’État.

Trump a remporté le Wisconsin en 2016 et l’a perdu en 2020, les deux fois avec une marge de moins d’un point. Evers a battu Walker en 2018 par 29 227 voix, soit un peu plus d’un point de pourcentage.

Evers, lorsqu’il encourage les démocrates à voter tôt, dit qu’il s’est toujours attendu à ce que ce soit une élection serrée.

Michels a dit en plaisantant à ses partisans la semaine dernière qu’il s’attend à un “glissement de terrain dans le Wisconsin”.

“Avant que vous ne soyez trop excité … un glissement de terrain dans le Wisconsin signifie probablement que nous gagnons de deux ou trois points”, a-t-il déclaré.

Scott Bauer, l’Associated Press