Dans les derniers jours du sort voué à l’échec de Truss alors que le Premier ministre avec le limogeage de Kwasi et avertissant que le Royaume-Uni risquait de devenir un pays du «tiers monde»

Les avertissements de DOOMSDAY d’un ralentissement économique qui mettrait 20 ans à se remettre de Liz Truss convaincu d’abandonner son ami le plus proche Kwasi Kwarteng et de faire sauter son gouvernement.

Nous pouvons révéler pour la première fois la véritable ampleur de l’horreur financière que l’éphémère Premier ministre et son mini budget désastreux ont risqué.

Liz Truss a dit en larmes à Kwasi Kwarteng que la foule “venait déjà pour elle” alors qu’elle le limogeait en tant que chancelier Crédit : PA

Les chefs du Trésor ont déclaré au Premier ministre que le Royaume-Uni aurait du mal à vendre sa dette, ce qui signifie qu’il aurait un statut similaire à celui d’un ” pays du tiers monde “

Une source n ° 10 a déclaré que lorsque Hunt a été nommé chancelier, la stratégie consistait à “l’épingler sur lui” Crédit : Alamy

Les chefs du Trésor paniqués ont déclaré au Premier ministre que le Royaume-Uni risquait de plonger dans le statut de «pays du tiers monde» incapable de vendre sa dette sur les marchés obligataires mondiaux, avec la ville «réduite en décombres».

Son rêve de réduire les impôts a été concocté avec son chancelier en secret – et nombre de ses assistants ont réagi sous le choc lorsqu’ils ont été informés de son ampleur quelques heures seulement avant qu’il ne se déchaîne sur le pays le mois dernier.

Mais l’abandonner signifiait qu’un Truss en pleurs devait renvoyer son ami le plus proche depuis plus d’une décennie, l’homme avec qui elle avait lentement mais résolument gravi les échelons et pris le pouvoir.

Alors que des amis des deux nient les rumeurs constantes de Westminster selon lesquelles ils n’étaient rien de plus que des compagnons de lit politiques, l’ampleur de la trahison a laissé Truss en larmes alors qu’elle reconnaissait que ses jours au pouvoir étaient condamnés.

“Ils viennent déjà pour moi, Kwasi,” sanglota-t-elle en lui demandant de quitter son travail.

Le nouveau livre Out Of The Blue lève le voile sur les derniers jours désastreux du mandat de Premier ministre de 49 jours de Truss qui s’est terminé cette semaine.

‘Ils ont sacré la merde d’elle‘

Dans ce document, Kwarteng se souvient : “Je me souviens lui avoir dit au cours de notre première année au Parlement, tu vas arriver au sommet parce que tu vas rester plus longtemps que n’importe qui d’autre.”

Mais à la fin, son poste de Premier ministre s’est replié en quelques semaines seulement après que le couple a déclenché le chaos économique.

Le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) a déclaré sans ambages à Kwarteng qu’il y avait un trou noir de 72 milliards de livres sterling dans les finances du pays en conséquence directe de son mini budget.

Le budget pas si “mini” a réduit l’impôt sur le revenu, l’assurance nationale, le droit de timbre et les impôts sur les travailleurs indépendants, ainsi que la suppression du taux d’imposition de 45p payé par les super riches et la suppression de la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés.

Mais un e-mail envoyé au Trésor par l’OBR le 7 octobre a déclenché deux semaines d’effondrement total à Downing Street.

L’ampleur des réductions de dépenses qui seraient nécessaires simplement pour empêcher les intérêts de la dette de ruiner le pays n’était pas seulement époustouflante, mais politiquement impossible.

La stratégie était, ‘Laissez Jeremy

devant toutes les mauvaises merdes. Utilisez Jeremy comme bouclier humain ». Nous voulions qu’il possède toutes les mauvaises merdes. Et nous pensions que cela fonctionnerait. Mais ce n’était pas le cas.

Pourtant, malgré cela, Truss a déclaré à la Chambre des communes dans les logements familiaux le 12 octobre qu’elle « ne prévoyait pas de réduction des dépenses publiques ».

La ligne a semé la panique parmi certains de ses assistants n ° 10, qui savaient que même si les dépenses augmenteraient, techniquement, une inflation à deux chiffres signifierait des réductions de dépenses en termes réels.

Certains craignaient même qu’elle ne soit “faite pour avoir menti à la Chambre” et fasse face à une enquête parlementaire comme son prédécesseur Boris Johnson.

Apparemment insouciant du chaos croissant, Kwarteng s’est envolé pour le FMI à Washington.

Là, il a été soumis à une série de réunions embarrassantes au cours desquelles des responsables ont à plusieurs reprises attaqué les plans de son gouvernement sur la scène mondiale.

Avec l’inflation galopante, les experts mondiaux ont cité la Grande-Bretagne comme un exemple de la façon de ne pas gérer la crise.

Mais le danger pour la carrière de Kwarteng réside à Londres. En son absence, les mandarins avaient tourné la vis.

Simon Case, le secrétaire du Cabinet, et James Bowler, le chef du Trésor, ont exhorté Truss à abandonner ses plans afin de rétablir une certaine stabilité.

“Les 13 et 14 octobre, nous avons été informés que le Royaume-Uni était sur le point de devenir un pays du tiers monde par le Trésor”, a déclaré une source de Downing Street.

“Bowler, tous les fonctionnaires du Trésor, Case, ils se sont tous assis autour de la table du Cabinet et ont dit au Premier ministre :” À moins que vous ne fassiez des bêtises. [your plans for] l’impôt sur les sociétés, nous allons connaître l’effondrement le plus catastrophique ; il faudra 20 ans pour s’en remettre ». Ils lui ont effrayé la merde en gros.

Truss a d’abord accueilli l’avertissement avec incrédulité et « s’est insurgée contre » ce qu’elle considérait comme une « couture » de la Banque d’Angleterre et du Trésor.

Un assistant No10 impliqué dans les discussions a rappelé : « Le jeudi 13 a été terrible.

«Ils ont dit que la livre allait s’effondrer à un niveau tel que nous aurions du mal à vendre notre dette, comme le fait un pays du tiers monde.

« Fondamentalement, la Grande-Bretagne allait devenir comme des décombres. Il était impossible de savoir qui croire à ce stade.

Truss a avoué en privé que, malgré son scepticisme, “le problème est que la dernière fois que j’ai ignoré tous ces gens, ils avaient raison”.

Le mini-budget de Kwarteng avait abandonné les plans visant à augmenter l’impôt sur les sociétés de 19% à 25%, ce qui devait rapporter quelque 18 milliards de livres sterling par an d’ici 2026.

Comme le plus gros coût annoncé, il était maintenant dans le collimateur officiel pour un demi-tour.

Truss était en larmes lorsqu’elle a limogé son ami le plus proche. Puis elle a sangloté : ‘Ils viennent déjà me chercher, Kwasi’

Mais cela réduirait à peine la taille du trou noir prévu par l’OBR, les marchés concluant que le reste de l’écart ne pourrait pas être comblé uniquement par des réductions de dépenses.

“L’impôt sur les sociétés était assis là et le Trésor nous a fait rebondir en informant les journaux de ce mercredi soir au jeudi”, poursuit la source No10.

“Simon Case était assez exercé à ce sujet, mais Truss était coincé et nous n’avions pas le choix.

“Si nous n’avions pas fait volte-face, le marché aurait de nouveau chuté, car il s’était redressé grâce à l’annulation de la réduction de l’impôt sur les sociétés.”

“Elle a mis un couteau dans ses omoplates”

Alors que les marchés, les responsables et les économistes paniquent tous, des assistants politiques ont averti Truss qu’elle n’aurait pas les chiffres aux Communes pour faire adopter ses réductions d’impôts dans un projet de loi de finances.

Pris entre le rocher des commerçants mercenaires de la ville et l’enclume des députés conservateurs mutins à Westminster, il a commencé à se rendre compte sur Truss que s’en tenir à son programme de réduction d’impôts risquait de la faire devenir la première ministre la plus courte de l’histoire.

En vacances en Grèce, le puissant patron du comité d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, avait fait part de son inquiétude lors de plusieurs appels avec elle.

Tout comme il avait averti le Premier ministre lors de la conférence des conservateurs que l’abandon du taux d’imposition de 45 pence devait être abandonné si elle voulait survivre, il a conseillé à Truss que Kwarteng devait être offert en sacrifice si son administration devait rester dans de toute façon crédible.

La vice-Première ministre Thérèse Coffey aurait également été “déterminée à obtenir Kwasi”, selon une source. Non pas que Mme Truss ait eu besoin de beaucoup de persuasion.

“Elle lui a enfoncé le couteau dans les omoplates alors qu’il était encore dans la salle d’embarquement”, nous a dit une autre source.

Un troisième a ajouté: “Elle y pensait déjà, puis Brady, [Parliamentary Secretary to the Treasury] Wendy Morton, Thérèse et [Deputy Chief Whip] Craig Whittaker lui a dit de le virer.

“Elle n’arrêtait pas de dire:” C’est si douloureux, si douloureux “.”

Avec Kwarteng convoqué à la maison tôt des États-Unis le 14 octobre, peu de temps après son retour à Heathrow, Twitter était déjà au courant de la nouvelle qu’il allait être limogé après seulement 38 jours de travail.

Lors d’une brève réunion à la table du Cabinet, Kwarteng a tenté d’avertir le Premier ministre “en larmes” que si elle le limogeait, elle serait la prochaine en ligne pour la foule aboyante.

“Ils viennent déjà pour moi, Kwasi,” répondit-elle faiblement dans une rare démonstration d’émotion.

Élu au Parlement le même jour, le couple était un ami proche depuis plus d’une décennie.

Ils étaient co-auteurs et co-fondateurs du Free Enterprise Group, ainsi que des alliés tout au long des longues années de Theresa May et Boris Johnson.

Ils avaient travaillé «main dans la main» ensemble et souvent en secret sur leur mini budget et pourtant elle l’a renvoyé dans une tentative impitoyable de survie.

Politiquement affaiblie, Truss s’est alors tournée vers Jeremy Hunt – l’homme dont elle s’était moquée en privé dans sa course à la direction – pour l’aider à calmer son parti.

Lorsque Hunt a envoyé un texto à Truss en juillet pour lui dire qu’il soutenait son rival Rishi Sunak, elle a plaisanté avec ses aides, c’était “un autre clou dans le cercueil de Rishi”.

Maintenant, elle se tournait vers lui pour sauver sa peau.

En nommant Hunt – l’incarnation de l’orthodoxie conservatrice – la révolution Trussonomics était terminée avant même d’avoir commencé.

Paratonnerre pour décisions douloureuses

Lors de leur premier appel, Truss a dit à Hunt qu’elle voulait une “relation à la Dave et George” en référence au partenariat étroit de Cameron et Osborne.

Hunt lui a dit: “C’est la seule façon que je connaisse pour travailler.”

Elle a répondu: «Écoutez, nous devons juste être en phase. Tu as la liberté, j’ai juste besoin de savoir tout ce qui se passe.

Les alliés de Hunt se sont vantés d’être le nouveau PDG du gouvernement du président de Truss, ennuyant certains partisans du Premier ministre.

Mais d’autres ont positivement adopté l’idée que Hunt soit un nouveau paratonnerre pour les décisions douloureuses à venir.

Un officiel n ° 10 a admis: « Fondamentalement, la stratégie était: » Laisse Jeremy affronter toutes les mauvaises merdes.

“Nous étions un peu en train de rire de ce récit selon lequel” Jeremy est le directeur général “.

“Bien, putain, c’est la PM, ça la maintient en poste.

«Nous avons juste pensé:« Utilisez Jeremy comme bouclier humain ». Nous voulions qu’il possède toutes les mauvaises merdes.

« Et nous pensions que cela fonctionnerait, pour être honnête. Mais ça n’a pas été le cas.

En quelques jours, Hunt déchirerait le reste du mini budget, mais il serait trop tard pour sauver Truss, mortellement blessé.