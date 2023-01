Dans les dernières heures du combat de haut-parleurs de Kevin McCarthy

“Tout le monde prend place”, a déclaré M. McCarthy, semblant soulagé. “Faisons-le une fois de plus.”

Au tour de scrutin suivant – le 15e et dernier – M. Gaetz et Mme Boebert ont exprimé les mêmes votes «présents», et le dernier des résistants s’est aligné et a changé ses votes, également en «présent», permettant à M. McCarthy de gagner.

“Matt voulait vraiment amener tout le monde là-bas”, a déclaré M. McCarthy à propos de M. Gaetz lors d’une conférence de presse informelle plus tard dans la nuit. “A travers toutes ces émotions, les gens montent et descendent, et à la fin de la nuit, Matt a fait venir tout le monde.”

Les alliés de M. McCarthy et les rebelles sont restés discrets sur ce qui a exactement poussé le dernier groupe de transfuges à modifier leurs votes entre les 14e et 15e scrutins, ouvrant la voie à son ascension à la présidence, une dynamique qui a souligné la mesure dans laquelle que M. McCarthy et ses alliés ont béni des concessions clés qui changeraient la Chambre avec peu de préavis ou de fanfare.

Certains, comme l’offre de M. McCarthy de revenir à une règle qui permettrait aux législateurs de base de forcer un vote rapide sur l’éviction du président, avaient été discutés publiquement pendant des jours, tandis que d’autres, comme une promesse d’équiper un sous-comité chargé d’enquêter sur la « militarisation du gouvernement » avec les mêmes ressources que le comité restreint du 6 janvier, commençaient seulement à se faire sentir.