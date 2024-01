Dans les dernières heures de la campagne malheureuse de Ron DeSantis

MANCHESTER, NH — Dimanche matin, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a convoqué plusieurs de ses plus proches conseillers au manoir du gouverneur à Tallahassee pour une dernière conversation sur l’avenir de sa campagne présidentielle, selon une personne proche du dossier.

Ensuite, DeSantis et sa femme, Casey, ont quitté les conseillers pour avoir une conversation privée dans la résidence à l’étage. Ils ont décidé qu’il mettrait un terme à une campagne qui n’avait aucune voie raisonnable à suivre. Au moment où ils retournèrent voir les conseillers, DeSantis avait écrit des lignes qui feraient partie du annonce qu’il suspendait la campagne.

Les discussions à la Maison du Gouverneur étaient le point culminant de près d’une semaine de conversations entre DeSantis et ses conseillers qui ont commencé l’année dernière. Lundi soir, peu de temps après, il s’est classé loin derrière l’ancien président Donald Trump dans les caucus de l’Iowa.

Le représentant Chip Roy, R-Texas, l’un des plus éminents partisans de DeSantis, s’est rendu à Tallahassee pour la dernière série de discussions, aidant DeSantis à peser les mérites de quitter la course avant les primaires du New Hampshire et les avantages et les inconvénients de soutenir Trump. selon des personnes familières avec son rôle.

Joint par téléphone dimanche soir, Roy a déclaré qu’il avait « parlé continuellement au gouverneur » pendant la campagne et pensait qu’il « avait pris la bonne décision » en écourtant la campagne et en soutenant Trump. Il a refusé de détailler ses conversations avec DeSantis.

DeSantis avait espéré mener son principal combat contre Trump et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley au-delà de cette semaine. primaire du New Hampshire et en Caroline du Sud, où ses conseillers pensaient qu’il aurait au moins une chance de gagner du terrain au cours du mois prochain.

Mais l’argent se tarissait. Sa campagne et ses super PAC alliés n’ont pas réussi à récolter suffisamment pour reconstituer les dizaines de millions de dollars dépensés dans une vaine tentative de conquérir l’Iowa. DeSantis Je voulais comprendre ce qui s’était passé dans l’Iowa et pourquoi – et quelles étaient ses perspectives dans les prochains États du calendrier. Il a assailli ses conseillers de questions tout en poursuivant sa campagne.

Pendant plusieurs jours, DeSantis a parcouru la côte Est, entrant et sortant de la Caroline du Sud, du New Hampshire et de la Floride, sans aucun incident. changement perceptible dans sa fortune. Les décisions apparentes de se concentrer sur la Caroline du Sud au détriment du New Hampshire ont été signalées aux médias, reprises puis remaniées. Pendant ce temps, les sondages le montraient à un chiffre dans le New Hampshire, bien placé derrière Trump et Haley, et la Caroline du Sud ne paraissait pas beaucoup mieux.

Jeudi, “les lacunes en matière d’informations étaient comblées”, a déclaré la personne proche des délibérations de DeSantis. Mais DeSantis voulait rendre visite aux électeurs une fois de plus, et il s’est rendu dans le New Hampshire et en Caroline du Sud pour avoir un dernier aperçu de l’électorat. Après son dernier événement en Caroline du Sud samedi, il est rentré chez lui à Tallahassee, où il ferait son dernier appel.

Dans les heures précédant l’annonce de sa décision de suspendre la campagne, il a annulé ses apparitions prévues dans des émissions de télévision du dimanche, notamment “Meet the Press” de NBC, ce qui a amené ses alliés et ses adversaires à conclure qu’il était sur le point de se retirer.

“Tout le monde voulait rester jusqu’en Caroline du Sud, mais collecter des fonds est devenu si difficile et cela n’allait pas devenir plus facile”, a déclaré un conseiller de DeSantis.

DeSantis a annoncé son départ dans un post sur Xdans lequel il a également soutenu Trump.

“Ils ont eu d’énormes différences politiques évidentes, mais il considère Nikki comme une entreprise trahie et mondialiste et, en dehors de Covid, il est philosophiquement d’accord avec Trump”, a déclaré le conseiller. “Cette décision devait être prise, en ce qui le concerne.”

DeSantis avait critiqué Trump pendant la campagne pour avoir publié des lignes directrices fédérales sur distanciation sociale et masquage et pour promouvoir les vaccins en réponse à la pandémie de coronavirus. Mais il y avait un consensus au sein de son entourage sur le fait que soutenir Trump était la bonne décision, ont déclaré trois personnes proches de leurs opinions.

Jusqu’à ce qu’elle soit annoncée, la décision était réservée à un cercle restreint de conseillers : un substitut de la campagne, le donateur Dan Eberhart, était en route pour le New Hampshire lorsqu’il a appris que la campagne était terminée. Plusieurs autres collaborateurs de la campagne de DeSantis et des super PAC ont déclaré qu’ils n’en avaient pas été informés à l’avance.

Ni DeSantis ni ses conseillers n’ont eu de négociations ou de discussions avec l’équipe de Trump, a déclaré un conseiller principal de Trump.

Le dénouement n’a pas été une surprise pour les alliés de DeSantis, mais le moment choisi l’a été.

“Je ne suis pas choqué”, a déclaré Eberhart. “Je pensais qu’il aurait été le meilleur président, mais il n’était pas le meilleur candidat.”

DeSantis, qui à un moment donné ressemblait à une menace sérieuse pour la troisième nomination consécutive de Trump, a absorbé les attaques de l’ancien président pendant des mois avant de se lancer dans la course en mai. Ses premières incursions en campagne électorale comprenaient de nombreuses interactions gênantes avec les électeurs et les médias d’information de l’Iowa et du New Hampshire.

Le camp de Trump s’est moqué de lui pour un dysfonctionnement technologique qui a compromis le lancement de sa campagne sur ce qui s’appelait alors Twitter Spaces, pour avoir apparemment mangé du pudding avec ses doigts et pour avoir porté des bottes à talons qui lui donnaient quelques centimètres de hauteur supplémentaires.

Trump l’a régulièrement ridiculisé en le qualifiant de “Ron DeSanctimonious”.

Les chiffres des sondages de DeSantis ont commencé à baisser au milieu des premières attaques et alors que certains électeurs républicains se ralliaient à Trump après son inculpation dans une affaire de secret à New York, qui a été suivie par des inculpations dans trois autres juridictions.

Même s’il était clairement plus à l’aise dans les phases finales de la campagne – ainsi que sur la scène des débats – DeSantis n’a pas pu surmonter une série d’erreurs stratégiques, tactiques et rhétoriques.

DeSantis campagne a été trop dépensée cet été et a dû réduire ses effectifs. Il a confié une grande partie du travail de sa campagne à un super PAC appelé Never Back Down, auquel il avait transféré plus de 80 millions de dollars de fonds de campagne restants au niveau de l’État. Incapables de se coordonner légalement, la campagne et le super PAC se sont affrontés. La campagne, à court de liquidités, a finalement remplacé chef d’origine, Generra Peck, avec James Uthmeier.

Dans les semaines qui ont précédé les caucus de l’Iowa, alors que Haley montait dans les sondages à l’échelle nationale et dans les premiers États, DeSantis et son équipe ont commencé à déplacer les poteaux des buts. Là où ils avaient déclaré un jour qu’il gagnerait l’Iowa, l’objectif était devenu une solide deuxième place et, en fin de compte, il s’agit simplement d’éviter une troisième place embarrassante.

Lorsque DeSantis a surpassé les résultats des sondages tardifs pour prendre la deuxième place dans l’Iowa, il a juré de persévérer – dans l’espoir qu’il pourrait secouer Haley et se lancer dans un face-à-face avec Trump lui-même. En fin de compte, ce serait Haley qui aurait une chance contre Trump en tant que son seul rival sérieux.

Blaise Ingoglia, un sénateur de l’État de Floride qui fait partie des alliés les plus proches de DeSantis et qui a fait campagne pour lui dans l’Iowa, a déclaré à NBC News que le moment du départ de DeSantis dimanche après-midi l’avait surpris. Mais ce n’est pas la nouvelle elle-même qui l’a fait.

Ingoglia a déclaré qu’il avait fait une déclaration « préparée à l’avance » et qu’il vite posté à X. Il a rapidement soutenu Trump.

“Bien que ce ne soit pas son moment”, a déclaré Ingoglia dans le communiqué, “j’ai toute confiance en sa capacité et en sa passion pour continuer à se battre non seulement pour les Floridiens, mais pour la grandeur que sont les États-Unis d’Amérique”.

De nombreux alliés de DeSantis pensent qu’il sera de retour en 2028, alors qu’ils s’attendent à ce qu’il n’y ait pas de président sortant ou de force de la nature, plusieurs candidats républicains lui bloquant le chemin.

En attendant, a déclaré une source proche du calendrier de DeSantis, il passe du temps avec sa famille en Floride. Il n’est pas prévu de faire campagne avec Trump, a déclaré la personne.