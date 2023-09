Dans les dernières heures avant l’atterrissage, l’ouragan Idalia a cessé de s’intensifier et s’est détourné de Tallahassee.

ATLANTA (AP) — Dans les dernières heures avant que l’ouragan Idalia ne frappe la Floride, la tempête était devenue une bête de catégorie 4 tapie au large de la côte ouest de l’État, et les prévisions prévoyaient qu’elle continuerait à s’intensifier jusqu’à son arrivée à terre.

Un avion Hurricane Hunter de la Réserve de l’Air Force a enregistré des vents allant jusqu’à 130 mph (215 km/h), a déclaré le National Hurricane Center dans un bulletin inquiétant mercredi à 6 heures du matin.

Cependant, lorsque le soleil s’est levé une heure plus tard, il est apparu que l’ouragan avait commencé à remplacer le mur autour de son œil – un phénomène qui, selon les experts, l’a empêché de s’intensifier davantage. Les vents maximums étaient tombés à près de 125 mph (205 km/h), a indiqué le Hurricane Center dans une mise à jour de 7 heures du matin.

Puis est survenu un autre rebondissement surprenant : un tournant de dernière minute épargnant à la capitale de l’État, Tallahassee, des dégâts bien plus graves.

« Les cycles de remplacement du mur des yeux sont courants lors des ouragans majeurs, et donc quand vous voyez cela, cela conduit à un affaiblissement temporaire », a déclaré Kelly Godsey, l’un des météorologues qui ont suivi la tempête au National Weather Service de Tallahassee, où ses collègues ont dormi à l’intérieur. au bureau météorologique pour qu’ils puissent se mettre au travail au cas où la ville serait dévastée.

Le mur de l’œil commence essentiellement à s’effondrer, et cela « a été bénéfique du point de vue du timing », a déclaré Donald Jones, météorologue du National Weather Service à Lake Charles, en Louisiane. Plusieurs heures après le début du processus, un nouveau mur oculaire se forme et l’ouragan peut alors rapidement s’intensifier – ce qui n’est pas arrivé à Idalia car il n’y a pas eu assez de temps avant de toucher terre, a déclaré Jones.

« Comme une patineuse artistique tirant dans ses bras plutôt que de les tendre, l’ouragan tourne avec beaucoup plus d’énergie, de puissance et de férocité lorsqu’il a un œil plus attentif », a déclaré Ryan Maue, météorologue et ancien scientifique en chef du National Oceanic. et administration atmosphérique.

Après la réussite d’un cycle de remplacement de la paroi oculaire, l’ouragan a un œil plus grand et un champ de vent globalement élargi, étendant le potentiel de dommages sur une plus grande zone. Au lieu de cela, Idalia a suivi des terres où la friction a immédiatement réduit la vitesse du vent près de la surface.

Puis, après le début du remplacement des parois oculaires, l’ouragan s’est éloigné à la dernière minute de Tallahassee, qui abrite environ 200 000 habitants, de l’université d’État de Floride et de milliers d’autres personnes dans la région métropolitaine. Au lieu de frapper la capitale, il a vacillé vers le nord-nord-est et a touché terre près de Keaton Beach, en Floride, a annoncé le Hurricane Center à 7h45.

« Si ce tournant ne s’était pas produit, les conséquences auraient été bien plus dévastatrices ici à Tallahassee », a déclaré Godsey.

Malgré les effets du cycle de remplacement des parois oculaires, Idalia était toujours un ouragan majeur menaçant des ondes de tempête pouvant atteindre 4,6 mètres le long de certaines parties de la côte de Floride.

« Toute cette énergie a déjà été transférée à la surface de l’eau et l’onde de tempête dévastatrice est déjà en route », a déclaré Godsey.

Un ouragan subissant un cycle de remplacement de la paroi oculaire peut également voir une expansion de son champ de vent, ce qui signifie qu’une zone plus vaste pourrait être frappée par des vents de force ouragan, a déclaré Allison Michaelis, professeure adjointe au Département de la Terre, de l’atmosphère et de l’environnement de l’Université du Nord. Université de l’Illinois.

Lors du remplacement du mur oculaire, il n’y a pas beaucoup de différence dans la quantité d’orages ou de tornades générées par l’ouragan, car ce type de temps se produit dans les bandes extérieures de la tempête, à des centaines de kilomètres de l’œil, a déclaré Maue.

Plus au sud, à Tampa, l’ambiance était intense alors que les prévisionnistes suivaient la tempête alors qu’elle remontait la côte et visaient la région de Big Bend, a déclaré Christianne Pearce, météorologue au bureau du National Weather Service à Tampa.

« Le niveau de stress est certes élevé, mais tout le monde est très alerte et très attentif », a-t-elle déclaré. « Vous savez, ce que vous publiez concerne la prise de décisions pour aider les gens à sauver des vies. »

Une fois que la tempête a touché terre, elle se déplaçait rapidement, à une vitesse d’environ 30 km/h, a indiqué le National Hurricane Center.

La vitesse d’avance rapide « était à la fois bonne et mauvaise », a déclaré Pearce. Il ne s’est pas attardé assez longtemps pour déverser d’abondantes quantités de pluie sur la région, mais il a été suffisamment rapide pour maintenir une grande partie de son intensité et est resté un ouragan alors qu’il traversait le sud de la Géorgie.

La trajectoire d’Idalia vers l’intérieur des terres était assez simple pour une tempête se déplaçant près de la côte à travers le sud-est des États-Unis, a déclaré Bob Henson, météorologue et journaliste de Yale Climate Connections.

« L’aspect le plus inhabituel était les eaux particulièrement hautes enregistrées à Charleston, en Caroline du Sud, et dans d’autres endroits le long de la côte sud-est », a-t-il déclaré. « Ces hautes eaux étaient une combinaison d’une marée haute de « super lune », des effets de l’onde de tempête d’Idalia et d’une composante à long terme de l’élévation du niveau de la mer associée au changement climatique produit par l’homme. »

Il y a plusieurs aspects d’Idalia qui intriguent les experts météorologiques, a noté Michaelis.

« Il est intéressant que nous ayons eu une sécheresse d’ouragans majeurs ayant touché terre entre 2006 et 2016, mais depuis la saison 2017, nous avons eu six ouragans majeurs qui ont touché terre sur la côte du Golfe », a déclaré Michaelis, qui a ajouté que l’endroit où Idalia a frappé L’atterrissage sur la côte de Big Bend, en Floride, est rarement touché directement par les ouragans.

« Pour moi, cela souligne le message principal que nous essayons de communiquer avant et pendant chaque saison d’ouragan : il n’en faut qu’un », a-t-il déclaré. « Indépendamment du calme ou de l’activité d’une saison, du calme ou de l’activité des saisons précédentes et des endroits où nous voyons traditionnellement des chutes de terre importantes, il suffit d’une seule tempête pour avoir un impact. »

O’Malley a rapporté de Toronto.

Jeff Martin et Isabella O’malley, Associated Press