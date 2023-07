Dans les décombres de Lytton, traumatisme et incertitude persistent pour les habitants 2 ans après un incendie catastrophique

Deux ans après qu’un incendie de forêt a détruit le village de Lytton, les débris des bâtiments incendiés ont été enlevés et les sols contaminés pelletés et transportés par camion, laissant derrière eux des fosses béantes où se trouvaient autrefois les fondations des maisons et des entreprises.

Avant que les fouilles ne commencent sérieusement, les résidents ont pu passer au crible les débris et récupérer tous les objets qui auraient pu survivre – une tasse en céramique, un nain de jardin, une chaise Adirondack dont la peinture verte a fondu face aux températures extrêmes.

L’état d’urgence et les ordres d’évacuation du village ont été récemment levés. Mais deux ans après la catastrophe, pas un seul permis de construire n’a été délivré pour le village, car la communauté a travaillé à travers les échappatoires bureaucratiques et a fait face à des questions existentielles sur son avenir.

Les habitants disent qu’avec le village toujours rasé et la cause de l’incendie encore inconnue, il a été presque impossible de prendre des décisions concernant l’avenir, et encore moins de passer à autre chose.

Alors que les saisons des incendies de forêt au Canada s’intensifient et que les communautés d’autres provinces font face à leurs propres menaces, Lytton a été considérée comme une communauté résiliente – une communauté qui a vécu la catastrophe climatique ultime, mais qui sera reconstruite pour résister à la menace de futurs incendies.

Pour ceux qui ont fui le 30 juin 2021, cela semble un peu plus compliqué que cela.

« La tête dans le sable »

Denise MacIntyre n’a jamais compris les accapareurs. Mais ces jours-ci, elle garde la plupart de ses affaires dans son camion.

Après avoir perdu la maison où elle a élevé quatre enfants à Lytton, elle a emménagé avec sa belle-mère. Lorsque ses enfants lui ont offert une photographie encadrée, une copie de celle qui a brûlé dans le feu, elle l’a brièvement accrochée dans sa nouvelle chambre.

« Je l’ai eu. Et puis j’ai réalisé, que se passe-t-il si nous devons évacuer? Alors cette photo n’est plus accrochée. Je l’ai dans un sac de sport pour qu’elle puisse m’accompagner parce que je ne veux pas perdre une autre putain de photo », a-t-elle dit.

REGARDER | Une résidente de Lytton avec un poêle à bois parle de son anxiété quand ça fume :

Un résident de Lytton décrit un traumatisme causé par un incendie à l’occasion de son 2e anniversaire À l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie qui a détruit le village de Lytton, en Colombie-Britannique, les résidents continuent d’être aux prises avec des symptômes de stress post-traumatique.

MacIntyre a été membre bénévole du service d’incendie de Lytton pendant des années. Le jour de l’incendie, alors que des vents semblables à un chalumeau répandaient le feu dans la ville, elle s’est rassemblée pour combattre les flammes. Elle a été brûlée au visage et a inhalé tellement de fumée qu’elle ne pouvait pas crier à l’aide.

Une fois qu’elle a réussi à fuir pour se mettre en sécurité, elle s’est détournée, incapable de regarder le village brûler de loin. Mais se tenir à côté d’un voisin qui a vu sa maison brûler alors que le chien de la famille restait piégé à l’intérieur l’a laissée avec des symptômes de stress post-traumatique.

Après des années de lutte contre les incendies, elle s’est retrouvée sèche et nauséeuse lorsque son téléavertisseur d’incendie a bipé. Lorsque son poêle à bois dégage une odeur de fumée, elle fait des crises de panique. Le bruit d’un train qui passe suffit à déclencher son anxiété.

« Cela fait deux ans, et je commence à peine à m’en occuper. Je suis comme une autruche, je me mets la tête dans le sable et j’espère que tout s’en ira », a-t-elle déclaré, affirmant que la perspective de la reconstruction était écrasante. même maintenant.

« J’ai parlé à beaucoup de gens en ville, et beaucoup d’entre eux sont dans le même bateau. L’anxiété à laquelle nous sommes tous confrontés. »

Des membres de l’équipe Rubicon Disaster Relief en combinaisons de matières dangereuses jaunes nettoient des débris brûlés, vraisemblablement résidentiels, en juin 2022. Une fois les débris d’incendie enlevés, Lytton peut désormais passer de la récupération à la reconstruction. (Paul Smith/CBC)

Un village résistant au climat

Debout près du centre-ville, la mairesse de Lytton, Denise O’Connor, hésite un instant alors qu’elle essaie d’identifier où, dans une version précédente du village, elle aurait pu se tenir.

« C’était le patio du Klowa Art Cafe », dit-elle finalement, désignant un morceau de ciment décoloré qui voyait auparavant les visiteurs siroter des sodas italiens les jours d’été torrides et vendre des bijoux artisanaux et de l’artisanat pendant les mois d’hiver douillets.

Le village de Lytton, long de seulement sept pâtés de maisons, a perdu l’intégralité de son noyau commercial, ainsi que son poste de police, sa caserne de pompiers, son bureau de village et ses deux musées. Certains points de repère sont plus faciles à identifier que d’autres, comme la piscine de Lytton, toujours remplie d’eau sale et chlorée.

O’Connor a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi il avait fallu si longtemps pour mettre des pelles dans le sol carbonisé et commencer la reconstruction, même si elle espère que la construction pourra commencer dans quelques mois.

Le village de Lytton, long de seulement sept pâtés de maisons, a perdu l’intégralité de son noyau commercial, ainsi que son poste de police, sa caserne de pompiers, son bureau de village et ses deux musées. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Même ainsi, les habitants de Lytton font face à une bataille difficile pour reconstruire ces maisons. De nombreux résidents n’avaient pas d’assurance. Le gouvernement fédéral a réservé 13 millions de dollars aux entreprises et aux propriétaires assurés pour reconstruire des maisons résistantes au feu. Mais les résidents doivent fournir les fonds à l’avance et être remboursés à une date ultérieure, ce qui s’est avéré un défi pour la plupart.

« Nous avons entendu dire juste après l’incendie que Lytton devenait une communauté sur laquelle le monde pouvait se tourner. Ce n’est pas notre objectif. Notre objectif est de faire revenir les gens et de récupérer cette communauté », a-t-elle déclaré.

« Cela a été difficile pour tout le monde. Le traumatisme, le SSPT, est toujours très réel pour tant de personnes. »

Une recherche de responsabilité s’est également étendue avec peu de réponses. De nombreux résidents pensent que l’incendie a été déclenché par un train passant avec des rails du CN ou du CP, théorisant que des étincelles provenant du chemin de fer ont enflammé un terrain sec, rendu vulnérable au feu par une vague de chaleur extrême cette semaine-là.

Mais en octobre 2021, les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve que l’activité ferroviaire était responsable.

Depuis, le village de Lytton a intenté une poursuite contre son assureur et, avec le district régional local, une autre contre CN Rail, CP Rail et Transports Canada.

La mairesse de Lytton, Denise O’Connor, a déclaré que l’attente de deux ans pour reconstruire a laissé les résidents dans les limbes. Elle a dit que de nombreux résidents sont aux prises avec un trouble de stress post-traumatique. (Tom Popyk/CBC)

Rosaslin Miles se sent comme l’un des chanceux. Le feu s’est glissé sur la colline derrière sa propriété, détruisant une toute nouvelle clôture, mais, miraculeusement, il s’est en quelque sorte enroulé autour de la propriété et a épargné sa maison – une maison des années 20 qui est maintenant seule entourée de débris calcinés.

Pendant deux semaines après l’incendie, elle a cru que la maison était perdue. En découvrant qu’il avait été épargné, elle a été ravagée par la « culpabilité du survivant ».

« Je l’appelle la maison des zombies parce qu’elle est vivante mais pas vivable », a-t-elle déclaré, bien qu’elle ait été soulagée d’être relâchée en ville pour arracher les mauvaises herbes autour de sa maison. Le fait de savoir que des arbustes non entretenus s’étaient rapprochés de la propriété, posant un risque d’incendie, l’empêchait de dormir la nuit.

« Quand je travaillais la terre, c’était une catharsis. Je ne réalisais pas ce que cela signifiait pour moi », a-t-elle déclaré.

Les habitants de Lytton veulent que le village soit un avertissement mais aussi la preuve que la reconstruction après le pire des scénarios peut être possible. Alors que MacIntyre traversait le terrain poussiéreux et envahi par les mauvaises herbes où elle vivait, elle remarqua une première – une fleur sortant de ce qui pendant deux ans avait été un sol toxique.

Et alors que Miles arrachait les mauvaises herbes autour de sa maison, du coin de l’œil, elle a aperçu un mouvement – ​​un cerf qui passait.

« C’était comme une bénédiction », a-t-elle déclaré.