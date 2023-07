Dans les décisions sur les prêts étudiants et les actions positives, les défenseurs craignent des pertes pour l’égalité raciale

WASHINGTON (AP) – En tant qu’étudiante noire élevée par une mère célibataire, Makia Green pense qu’elle a bénéficié d’un programme qui donnait la préférence aux étudiants de couleur issus de milieux économiquement défavorisés lorsqu’elle a été admise il y a plus de dix ans à l’Université de Rochester.

En tant qu’emprunteuse qui doit encore un peu plus de 20 000 $ sur ses prêts étudiants de premier cycle, elle comptait sur l’allégement de la dette promis par le président Joe Biden pour effacer presque tout cela.

Maintenant, le plan d’annulation des prêts étudiants a été démantelé par la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé jeudi la discrimination positive dans les admissions à l’université. Les deux politiques aident de manière disproportionnée les étudiants noirs. Pour Green et de nombreuses autres personnes de couleur, les efforts pour les faire reculer reflètent une réaction plus importante au progrès racial dans l’enseignement supérieur.

« J’ai l’impression que les travailleurs en ont assez traversé – j’en ai assez traversé », a déclaré Green, un organisateur communautaire. «D’une pandémie, d’un soulèvement, d’une récession, le coût de la vie augmente. Je méritais un soulagement.

Les décisions pourraient également avoir des conséquences politiques parmi une génération de jeunes électeurs de couleur qui ont pris Biden au mot lorsqu’il a fait campagne pour l’annulation de la dette.

« Malgré la décision bouleversante d’aujourd’hui, nous exigeons que l’administration Biden tienne sa promesse d’allégement de la dette des étudiants », a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson, dans un communiqué. «L’éducation a longtemps été considérée comme une voie vers la richesse générationnelle, la libération économique et la sécurisation du rêve américain. Soyons clairs : la dette étudiante tue ce rêve.

Le plan du président a annulé jusqu’à 10 000 $ de dette d’études fédérale pour les emprunteurs et a doublé l’allégement de la dette à 20 000 $ pour les emprunteurs qui ont également reçu des subventions Pell. Selon la Maison Blanche, environ la moitié de la dette moyenne détenue par les emprunteurs noirs et hispaniques aurait été effacée.

Six États dirigés par les républicains ont déposé une contestation judiciaire pour savoir si le président, un démocrate, avait le pouvoir d’annuler la dette. Vendredi, la Cour suprême a jugé que l’administration avait besoin de l’approbation du Congrès avant d’entreprendre un programme aussi coûteux.

Dans les affaires d’action positive, le tribunal envisageait l’utilisation de politiques d’admission soucieuses de la race que de nombreux collèges sélectifs utilisent depuis des décennies pour aider à renforcer la diversité sur leurs campus. Les affaires ont été portées par un militant conservateur qui soutient que la Constitution interdit l’utilisation de la race dans les admissions à l’université.

Ensemble, les cas écrasent les Noirs américains, a déclaré le révérend Al Sharpton.

« La réalité est que la race joue un rôle dans les admissions, du pré-K au post-doctorat, et les institutions viennent de voir leur meilleur outil d’équité interdit », a déclaré Sharpton.

Concernant les prêts étudiants, Sharpton a déclaré: « Des générations de jeunes Noirs se sont vu vendre une facture de biens que l’enseignement supérieur était une voie de sortie de la pauvreté – seulement pour être aux prises avec une dette écrasante qui ne leur permet jamais de voir leurs rêves pleinement réalisés. »

Les deux cas se sont concentrés sur des politiques qui traitent des disparités raciales historiques dans l’accès à l’enseignement supérieur, car les emprunteurs noirs ont tendance à s’endetter de manière disproportionnée pour s’offrir des études collégiales, a déclaré Dominique Baker, professeur de politique éducative à la Southern Methodist University.

Le contrecoup du progrès racial a tendance à suivre des périodes de changement social et d’avancement, a déclaré Baker. Dans une étude publiée en 2019, Baker a constaté que les États étaient plus susceptibles d’adopter des interdictions d’action positive lorsque les inscriptions de Blancs dans les universités phares publiques diminuaient.

« Ce sont des outils politiques qui ont pour objectif explicite de réduire le pouvoir de la suprématie blanche », a déclaré Baker. Les deux contestations judiciaires, a-t-elle dit, peuvent être considérées « comme un contrecoup lié à deux tentatives de justice raciale ».

Green, qui a grandi dans un ménage à faible revenu à Harlem, New York, est diplômé de Rochester avec une dette fédérale d’environ 40 000 $. Une partie de cela a été effacée dans le cadre d’un programme de pardon de la fonction publique lorsqu’elle a terminé deux mandats avec Americorps, et elle l’a encore réduit avec des versements mensuels jusqu’à ce que le gouvernement suspende le remboursement en raison de la pandémie. Les paiements reprendront en septembre.

Green a déclaré qu’elle considérait les deux affaires judiciaires comme liées aux attaques conservatrices contre les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion. Les critiques disent que l’opposition à de tels programmes est enracinée dans des questions d’équité et dans les griefs des Blancs concernant l’avancement des non-Blancs.

« C’est la suprématie blanche au travail », a déclaré Green. « Il s’agit d’une longue tactique des groupes conservateurs à tendance suprémaciste blanche pour utiliser l’éducation et limiter l’accès des Noirs à l’éducation, comme un moyen de nous contrôler et de nous opprimer davantage. »

Dans les années 1960 et 1970, de nombreux collèges ont élaboré des plans d’action positive pour remédier au fait que de nombreuses écoles à prédominance blanche avaient du mal à attirer des personnes issues de communautés historiquement défavorisées et sous-représentées. Des politiques ont également été créées pour promouvoir une plus grande inclusion des femmes.

Depuis la fin des années 1970, la Cour suprême a confirmé à trois reprises l’action positive dans les admissions à l’université au motif que les établissements ont un intérêt impérieux à lutter contre la discrimination passée qui excluait les étudiants non blancs de l’enseignement supérieur. Les juges avaient également accepté les arguments selon lesquels des corps étudiants plus diversifiés favorisaient la compréhension interraciale.

Certains étudiants et défenseurs s’inquiétaient de la façon dont la décision affecterait la diversité sur les campus.

Tarina Ahuja, une senior montante au Harvard College, a déclaré que faire partie d’un corps étudiant diversifié a été un élément crucial de son expérience de premier cycle. Elle a rappelé des cours où les étudiants ont discuté de leurs expériences vécues sur des sujets tels que la violence policière, le colonialisme et les mouvements ouvriers – des discussions qui seraient tombées à plat sans un large éventail de perspectives étudiantes.

En prévision d’une décision contre les admissions conscientes de la race, certains collèges ont envisagé d’ajouter plus d’essais pour obtenir une meilleure image des antécédents d’un candidat – une approche apparemment approuvée par la décision de la Cour suprême de jeudi. D’autres ont prévu de stimuler le recrutement dans des domaines racialement diversifiés. Mais dans les États qui ont déjà interdit l’action positive, des efforts similaires dans des collèges sélectifs ont largement échoué à maintenir les gains de diversité.

Jonathan Loc, un étudiant diplômé de Harvard qui a aidé à organiser des cours en faveur de l’action positive, a déclaré que pour les étudiants de couleur, il est impossible de parler de leur vie sans mentionner la race, que ce soit à cause des difficultés rencontrées ou simplement de leur fierté de leur héritage culturel. .

« J’ai grandi en tant que fils de réfugiés dans une communauté à faible revenu et dans une famille monoparentale accablée par le mythe de la minorité modèle », a-t-il déclaré. « Mais je pense que ce genre de récit m’aide également à être un Américain d’origine asiatique axé sur la justice raciale, soucieux de s’assurer que tous ceux qui ont une histoire unique liée à leur origine raciale ou à n’importe quelle origine ont cette histoire entendue. »

Il sera important pour les collèges de trouver des moyens de montrer qu’ils voient les étudiants comme plus qu’un numéro sur papier, a déclaré Damon Hewitt, président et directeur exécutif du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi.

« Nous avons besoin que les écoles disent: » Écoutez, le tribunal dit que nous ne pouvons pas considérer la race, mais nous vous voyons toujours « », a déclaré Hewitt, dont l’organisation a défendu l’action positive devant la Cour suprême en octobre.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

___

Annie Ma et Aaron Morrison sont membres de l’équipe Race and Ethnicity d’AP. Suivez Ma sur Twitter : https://www.twitter.com/anniema15. Suivez Morrison sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.

Annie Ma et Aaron Morrison, Associated Press