Dans les courses au gouverneur, les démocrates voient une doublure argentée

L’Association des gouverneurs républicains est presque certaine de ne pas investir dans l’un ou l’autre État.

À une époque où les démocrates ont soif de dirigeants de la prochaine génération, trois États – le Massachusetts, le Maryland et la Pennsylvanie, un État dans lequel le parti est désormais favorisé – pourraient offrir au parti un trio de gouverneurs au visage frais qui reflète leur coalition. Maura Healey, une ancienne joueuse de basket universitaire lesbienne, est probablement leur porte-drapeau dans le Massachusetts ; Wes Moore, un jeune auteur noir avec une histoire de vie fascinante (bien qu’exagérée), est le nominé dans le Maryland ; et en Pennsylvanie, certains pensent que Josh Shapiro, le procureur général de l’État et candidat au poste de gouverneur, espère devenir le premier président juif.

Dans un certain nombre d’États avec des gouverneurs démocrates, notamment la Pennsylvanie, l’Illinois et le Minnesota, les républicains se sont ralliés à des candidats qui pourraient gâcher des opportunités convoitées pour les ramassages du GOP. Et lors des primaires ce mardi dans le Michigan et l’Arizona, deux États du champ de bataille, de nombreux républicains craignent que leurs électeurs nomment des personnes qui pourraient mettre en péril leurs chances ou au moins nécessiter une injection massive d’argent pour éviter la défaite.

Le manque d’argent est une préoccupation croissante chez de nombreux républicains, un point sensible frotté à vif parce que certains des candidats propulsés aux primaires par M. Trump sont les mêmes qui regardent maintenant les déficits béants de collecte de fonds – et attendent un renflouement des gouverneurs républicains Association.

“Ils sont furieux à ce sujet”, a déclaré Karl Rove, le stratège républicain, à propos des gouverneurs républicains.

La frustration de M. Trump est aggravée par la réticence de M. Trump à transférer les plus de 120 millions de dollars qu’il a dans ses comptes de collecte de fonds pour les candidats qu’il soutient, un sujet que M. Rove a ostensiblement soulevé la semaine dernière dans sa chronique du Wall Street Journal.

“Les candidats approuvés par Trump pourraient commencer à se demander à quel point l’ancien président est vraiment un allié fort, au-delà de prêter son nom dans une primaire”, a écrit M. Rove.

Tentant un renforcement plus positif, M. Walker, l’ancien gouverneur du Wisconsin, a déclaré que M. Trump devrait considérer à quel point le succès du parti cet automne pourrait signifier pour ses espoirs de récupérer la nomination présidentielle républicaine.