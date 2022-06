Dans les coulisses, McKinsey a guidé les entreprises au centre de la crise des opioïdes

En 2017, moins de deux ans plus tard, la FDA a pris la rare décision d’exiger qu’Endo retire Opana du marché, citant les graves conséquences de son abus sur la santé publique. L’entreprise s’est conformée.

Au cours des cinq années écoulées entre l’apparition du groupe de maladies du sang dans le Tennessee et le retrait du médicament du marché, l’analgésique a rapporté plus de 844 millions de dollars de revenus, selon les documents déposés par les entreprises.

Dans l’Indiana, les forces de l’ordre ont démantelé un réseau de trafic de drogue en 2016. Un homme a admis avoir obtenu Opana à Detroit et l’avoir vendu en vrac à un revendeur. Il a été condamné à six ans de prison.

“Les soins de santé, les écoles, le service social, tout s’effondre à cause des médicaments, des médicaments que vous avez contribué à rendre disponibles”, a déclaré le juge chargé de l’affaire, le grondant.

“Vous n’êtes pas responsable de tout cela, bien sûr, mais vous avez fait votre part.”

“La crise des opioïdes est horrible”

En juin 2017, Tom Latkovic s’est levé pour prendre la parole lors d’une conférence sur les soins de santé à Chicago parrainée par son employeur, McKinsey.

“Je commence aujourd’hui en demandant : ‘Pourquoi continuons-nous à prescrire, dispenser, payer des ordonnances d’opioïdes à des personnes que nous connaissons, ou du moins que nous pourrions savoir, qui ont une propension incroyablement élevée à en abuser ?'”

M. Latkovic, un associé principal, n’était pas membre du cabinet pharmaceutique de McKinsey. Au lieu de cela, son équipe s’est concentrée sur l’utilisation d’outils d’analyse de données pour résoudre des problèmes de santé complexes, et elle s’était de plus en plus concentrée sur l’épidémie d’opioïdes.

Tom Latkovic, associé principal chez McKinsey, a tenté d’utiliser l’expertise de l’entreprise pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes. Le crédit… CSPAN

Dans l’espoir d’élargir ce travail, M. Latkovic a déclaré au public : “Nous lançons un nouveau centre axé sur les opioïdes et les idées.”

La liste des clients de la nouvelle entreprise en est venue à inclure les gouvernements des États, les assureurs et les systèmes de santé. L’un des efforts les plus ambitieux de McKinsey s’est déroulé à Philadelphie, une ville qui avait l’un des taux de mortalité les plus élevés du pays par surdose d’opioïdes.

En 2019, les consultants ont passé près de deux mois à travailler avec le gouvernement de la ville, selon deux personnes qui étaient alors des responsables locaux. Tous deux ont loué le travail de McKinsey, qui n’a coûté rien à la ville mais a ensuite été abandonné après Covid-19.

Pourtant, alors que l’équipe de M. Latkovic tentait de lutter contre l’épidémie d’opioïdes, la firme n’a cessé de servir l’entreprise souvent accusée de l’avoir déclenchée, Purdue. Et à au moins deux reprises, selon les documents, des brouillons de publications préparés par l’équipe de M. Latkovic ont été remis à des consultants pour examen par des clients pharmaceutiques. Le but, a écrit un responsable de la pratique pharmaceutique, était d’évaluer “si cela pourrait créer des vagues sur les réseaux sociaux ou de la part des journalistes qui pourraient être préjudiciables à nos clients Pharma”.

Alors que la couverture médiatique négative et les poursuites contre Purdue se multipliaient, certains des consultants s’inquiétaient en interne que l’examen puisse s’étendre à McKinsey.

En 2019, à peu près au moment du projet de Philadelphie, McKinsey a décidé de cesser de conseiller les entreprises sur les opioïdes – après que la relation de 15 ans de l’entreprise avec Purdue a été rendue publique dans le cadre d’un dossier déposé par le bureau du procureur général du Massachusetts. Depuis le discours de M. Latkovic en 2017, McKinsey avait perçu 7,8 millions de dollars en honoraires de Purdue, selon les documents.

La divulgation que McKinsey avait conseillée à Purdue a conduit à un débat au sein de l’entreprise. “Nous n’avons peut-être rien fait de mal, mais nous sommes-nous demandé quelles étaient les conséquences négatives du travail que nous faisions et comment cela pourrait être minimisé?” un consultant a écrit.

Le Dr Ghatak, une force motrice derrière le travail de McKinsey pour Purdue et Endo, s’est retrouvé sous les projecteurs. Tout comme il l’avait fait pour les dirigeants pharmaceutiques, il a élaboré des points de discussion, cette fois pour lui-même.

Le Dr Arnab Ghatak a aidé à diriger les travaux de McKinsey avec Purdue Pharma, le fabricant d’OxyContin.

“La crise des opioïdes est horrible”, a-t-il écrit. “Reconnaître cela dès le départ.” Mais en conseillant aux clients de développer des produits dont il serait plus difficile d’abuser, “nous travaillions directement sur une solution à une crise de santé publique, pas une solution miracle mais définitivement une solution”.

En 2020, des documents publiés dans le cadre d’une affaire judiciaire Purdue indiquaient que le Dr Ghatak et un autre consultant, Martin Elling, avaient discuté de la destruction de dossiers. McKinsey les a rapidement renvoyés.

Le cabinet a conclu un accord avec les procureurs généraux des États au début de 2021.

Certains des anciens clients de McKinsey ont fait face à des dommages-intérêts potentiellement écrasants devant les tribunaux. Purdue a déposé une demande de mise en faillite en 2019, et Mallinckrodt a fait de même l’année suivante. Johnson & Johnson avait précédemment vendu son activité de stupéfiants à une société d’investissement privée et a réglé un certain nombre de poursuites liées à sa commercialisation d’opioïdes, ce que la société a déclaré dans un communiqué comme “approprié et responsable”.

Endo a également évoqué la possibilité de faillite au milieu d’une vague de litiges concernant sa commercialisation d’opioïdes, en particulier d’Opana. La société a déclaré dans un dossier réglementaire qu’elle avait reçu une assignation à comparaître en 2020 du bureau du procureur américain du district ouest de Virginie, qui des années plus tôt avait obtenu des plaidoyers de culpabilité des dirigeants de Purdue. Cette fois, selon la divulgation d’Endo, le bureau voulait des informations sur McKinsey.

Illustration du haut par Mark Weaver.