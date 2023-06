Dans les coulisses: l’énorme match de Vontae Diggs mène les Breakers aux éliminatoires de l’USFL

Vontae Diggs a livré plusieurs moments stellaires lors de la victoire des New Orleans Breakers contre les Houston Gamblers dimanche dernier.

Le secondeur de 27 ans, un produit du Connecticut, a enregistré neuf plaqués, un sac et une énorme interception pour aider les Breakers à gagner 17-10, décrochant la deuxième place dans la division sud et une place en séries éliminatoires dans le processus.

Par chance, Diggs portait un microphone et une caméra de casque pour le jeu, nous permettant de rassembler des images des coulisses du concours de son point de vue. En regardant les images, on a presque l’impression de jouer au secondeur !

Jetez un œil à certains des meilleurs moments de Diggs lors du concours :

Vontae Diggs brille dans la victoire de la semaine 10 des Breakers

Diggs a fait sa marque, utilisant la vitesse et la puissance alors qu’il se concentrait sur des joueurs comme le porteur de ballon des Gamblers Mark Thompson et le quart-arrière Kenji Bahar.

S’attaquer seul n’était pas un problème, mais s’attaquer avec des coéquipiers semble rendre Diggs encore plus heureux. On pouvait entendre le secondeur donner des conseils à ses coéquipiers, et parfois même crier des mots d’encouragement aux joueurs adverses.

Après avoir aidé Jerod Fernandez sur un tacle et éliminé le receveur large des Gamblers Isaiah Zuber, Diggs a complimenté son adversaire en criant: « Zub! Zub! C’était un bon mouvement de rotation, Zub! »

À l’inverse, Diggs a également utilisé ses mots pour faire valoir un point. Suite à un tacle difficile de Thompson, le porteur de ballon a fait un geste dédaigneux au secondeur. Diggs a répondu en disant à l’ancienne star de Floride: « Vous n’avez pas de verges. »

Caméra de casque : Vontae Diggs des New Orleans Breakers Découvrez cette séquence de caméras de casque dans les coulisses du secondeur Vontae Diggs des New Orleans Breakers jouant contre les Houston Gamblers lors de la semaine 10.

Le jeu le plus important du match de Diggs est sans doute survenu à la fin de la première mi-temps. Alors que les Breakers protégeaient une avance de 7-0, Houston a parcouru 68 verges en 13 matchs, menaçant de marquer juste avant la mi-temps. Mais Diggs a fait basculer une passe de Bahar dans les airs d’une main, l’a prise dans ses bras et a réussi à garder ses pieds dans les limites alors qu’il descendait, arrêtant la conduite à la ligne de 6 mètres de la Nouvelle-Orléans.

Diggs a également aidé à contrecarrer un entraînement avec son sac de Bahar au quatrième quart.

Les Breakers affronteront les Birmingham Stallions dans le match de championnat de la division sud dimanche à 19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

