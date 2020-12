2020 a été une grande année pour Rob Kardashian.

Bien qu’il soit notoirement privé et souvent timide face à la caméra pendant une grande partie de la dernière décennie, cette année, le joueur de 33 ans est lentement mais sûrement revenu sous les projecteurs. Au cours de 2020, Rob a fait des progrès pour regagner sa confiance, retourné aux deux L’incroyable famille Kardashian et les médias sociaux, a fait des changements sains et, surtout, a grandi dans son rôle de père dévoué d’une fille de 4 ans Dream Kardashian.

Les fans ont été ravis de voir plus de Rob cette dernière année, mais ce sont les membres de sa famille qui sont particulièrement ravis de toute sa croissance personnelle. Le fondateur d’Arthur George a un lien particulièrement fort avec sa sœur Khloe kardashian, et sa 36e fête d’anniversaire a en fait été le catalyseur de sa réapparition sur Instagram.

«Lui et moi avons toujours été si incroyablement proches», a déclaré Khloe à E! Justin Sylvester sur Pop du jour en juillet. «Il fait beaucoup de choses, nous respectons toujours sa vie privée. Et il, je ne sais pas, se sentait comme il se doit à mon anniversaire. Il était bien que nous publions un film de lui.