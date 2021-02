Dans les coulisses du premier anniversaire magique de la star de TOWIE, Lydia Bright, pour sa fille Loretta

Lydia Bright a tout mis en œuvre pour le premier anniversaire de sa petite fille.

L’ancienne star de TOWIE a lancé à Loretta une soirée pyjama magique sur le thème de l’arc-en-ciel à la veille de son grand jour pour s’assurer que ce serait spécial dès son réveil.

Lydia, 30 ans, s’est rendue sur Instagram pour révéler ses efforts, posant avec sa petite fille dans un incroyable tee-pee qui occupait le devant de la scène dans le salon.

On pouvait voir deux tee-pees remplis de coussins et de couvertures confortables et décorés de guirlandes lumineuses.

Un numéro un géant se tenait au milieu d’eux et la pièce était remplie de cadeaux, d’arcs-en-ciel colorés, de nombreuses tenues pour se déguiser et d’une délicieuse distribution.







(Image: Instagram)



Lydia était assise par terre, vêtue d’un pyjama rose et d’une robe de chambre et les cheveux enveloppés dans une serviette alors que la petite Loretta se tenait dans des vêtements de nuit assortis, frappant des mains avec excitation alors qu’elle regardait la scène autour d’elle.

Et bien sûr, le duo mère-fille a aimé regarder des films Disney lors de leur nuit douillette.

Partageant l’expérience avec ses fans, Lydia a écrit: « Quelque part au-dessus de l’arc-en-ciel

« Soirée pyjama du réveillon d’anniversaire pour ma petite dame spéciale, je ne peux pas croire que vous allez avoir 1 demain







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Le temps passe vite quand tu es amoureux

« La configuration parfaite @tip_top_teepees »

« dormir là-bas sur les buts », lui a dit un fan.

Alors qu’un autre a commenté: « c’est super mignon! »

Le lendemain, Lydia a partagé un magnifique montage de photos et de vidéos de la première année de la vie de sa fille.







(Image: Instagram)



Elle a écrit: « Joyeux premier anniversaire, Loretta Rose

« Où dois-je même commencer ……

«Tu es l’amour de ma vie, la personne que j’attendais depuis toujours, tu m’as complété et tu m’as montré ce qu’est vraiment la vie.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Je ne trouverai peut-être jamais tous les mots pour expliquer à quel point je vous aime. Mais je promets de passer le reste de ma vie à vous le montrer. Moi et vous, juste nous deux »

La fête adorable survient après des informations selon lesquelles Lydia est devenue millionnaire après avoir judicieusement investi l’argent qu’elle a gagné en apparaissant dans l’émission de télé-réalité ITVBe TOWIE.

On dit qu’elle a investi son argent dans le marché immobilier de l’Essex et qu’elle a gagné le statut impressionnant quelques années seulement après avoir quitté TOWIE en 2017 après sept ans à l’écran.