Dans les coulisses du possible week-end de la dernière finale nationale à Champaign – Shaw Local

Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étrange en arrivant à l’aéroport à la fin de longues vacances ?

Ce sentiment excité de rentrer à la maison. Pour respirer profondément et se détendre.

Pourtant, avec un peu de tristesse mêlée, l’aventure est terminée. L’anticipation, disparue.

C’est la meilleure façon pour moi de décrire la fin de la saison de football au lycée.

Alors me voilà.

C’est le lundi matin après la finale nationale de 2022, et je suis assis avec une grande tasse de café, essayant toujours de me réorienter après deux jours incroyablement amusants et, honnêtement, fatigants à Champaign.

Et après?

Eh bien, cela ne prendra pas longtemps avant que nous tournions notre attention vers l’année prochaine.

Quelles équipes ont les meilleures chances de répéter ? Quels sont les meilleurs prospects 2023 à surveiller ? Et à quelle vitesse Steve Soucie peut-il réaliser sa première projection en séries éliminatoires?

(Je plaisante, Souc. En quelque sorte.)

Mais nous avons largement le temps d’aborder tout cela. Nous l’appellerons environ cinq mois jusqu’à ce que nous commencions à suivre les horaires d’entraînement d’été et sept mois jusqu’à ce que les aperçus de la conférence 2023 commencent à se dérouler.

Pour l’instant, cependant, je veux emmener tout le monde dans les coulisses du week-end dernier.

Où serons-nous le prochain week-end de Thanksgiving ?

Les finales de football d’État de l’IHSA ont alterné entre l’Université de l’Illinois et la Northern Illinois University pendant la majeure partie de mon temps en tant que journaliste professionnel.

Cela va presque certainement changer avec les contrats des finales de football d’État et l’IHSA examine actuellement les propositions.

Un peu égoïstement – bien que mon opinion soit loin d’être unique – je suis déçu que nous ne retournions probablement pas à Champaign en novembre prochain ou dans un avenir prévisible.

La fantastique tribune de presse du Memorial Stadium offre beaucoup d’espace pour les membres des médias, le personnel de l’IHSA, les équipes d’officiels, les administrateurs scolaires et les entraîneurs. Je n’écrirais pas cette chronique sans les innombrables conversations informelles que j’ai eues vendredi et samedi, dont beaucoup se sont déroulées au-dessus du terrain au fur et à mesure que l’action se déroulait.

Mais au-delà de cela, la configuration de Champaign fonctionne tout simplement. Il est situé au centre, les installations sont de premier ordre, les enfants adorent l’opportunité de jouer dans un stade Big Ten et l’expérience des fans est excellente.

Le seul inconvénient est en fait la taille du stade. Il ne fait aucun doute que vous pouvez sentir l’énergie de la foule beaucoup plus à NIU.

Idéalement, les finales d’État resteraient à l’U of I, mais étant donné le désir de l’IHSA de trouver un site hôte qui puisse garantir la disponibilité à chaque saison, cela ne semble pas probable.

Les problèmes liés au retour à NIU sont plus évidents. La petite tribune de presse obsolète ne peut tout simplement pas gérer la quantité de médias, de personnel de l’IHSA et d’entraîneurs qui accompagnent un week-end de titre d’État. Et l’expérience des fans, en particulier avant d’arriver à votre siège, est clairement un pas en dessous du Memorial Stadium.

Cela étant dit, DeKalb est toujours un endroit idéal pour regarder un match une fois que vous êtes à votre place. Le stade plus petit crée une meilleure atmosphère, et la majorité des entraîneurs et des administrateurs scolaires aiment l’emplacement plus au nord, ainsi que la façon dont les installations sont aménagées pour un tel événement.

Nous saurons probablement où nous nous dirigeons en novembre prochain lorsque l’IHSA tiendra sa réunion du conseil d’administration en décembre.

Sur la base du désir ouvert de l’entraîneur de l’Illinois Bret Bielema de conserver les championnats d’État, il est prudent de supposer que U of I a au moins botté les pneus. L’Illinois State University, avec son emplacement central et ses installations récemment rénovées, a beaucoup de sens.

Ce sont les deux choix les plus évidents, du moins à court terme. La ville de Chicago pourrait-elle jouer pour la finale si les Bears quittent effectivement Soldier Field pour Arlington Heights au cours de la prochaine décennie ? Cela ferait certainement du buzz.

Et, pour être clair, ce ne sont que des spéculations de ma part, mais une autre idée originale : Toyota Park à Bridgeview. Son emplacement dans la banlieue ouest attirerait probablement de bonnes foules, il est situé à proximité de deux grandes autoroutes (55 et 294) et il dispose de l’installation intérieure requise pour un site hôte.

Privé contre public

Passons à l’éléphant dans la salle (et sur les réseaux sociaux.) Six des huit champions couronnés à Champaign – St. Teresa, IC Catholic, Providence, Nazareth, Mount Carmel et Loyola – étaient des écoles privées.

Et, je vais être honnête, les questions parmi la communauté du football concernant la façon dont le champion de classe 6A East St. Louis continue de recharger avec des perspectives de division I haut de gamme surgissent de plus en plus.

Pour les écoles privées, la réponse par défaut à ces programmes remportant un titre a toujours été et reste : “Il est facile de gagner lorsque vous recrutez”.

Bien sûr, c’est beaucoup plus compliqué que cela.

Premièrement, l’évidence : la plupart de ces écoles doivent « recruter » pour garder les portes ouvertes. Les inscriptions sont en baisse, les frais de scolarité sont en hausse et les programmes d’athlétisme de qualité sont un outil de marketing incroyable.

Mais, au-delà de cela, contrôler ces actions est presque impossible en 2022, qu’il s’agisse d’écoles publiques ou privées. Les enfants ne sont plus isolés au sein de leurs propres communautés. Ils participent à des programmes de voyage avec des athlètes d’autres districts scolaires. Ils interagissent les uns avec les autres sur les réseaux sociaux.

Même les parents contactent d’autres parents pour discuter des programmes auxquels envoyer leurs enfants.

Je ne dis pas que nous devrions tous fermer les yeux, mais ayons une conversation réaliste : essayer de contrôler cela au cas par cas en 2022 est irréaliste. Alors, que pouvons-nous faire?

Je comprends pourquoi beaucoup préconisent des séries éliminatoires séparées pour les écoles publiques et privées, mais je pense que la plupart sous-estiment à quel point une telle décision aurait un impact dramatique sur le paysage du football des lycées de l’Illinois.

Mon avis : L’IHSA doit modifier ses statuts pour permettre à l’organisation d’être plus agressive dans la transformation des écoles privées qui réussissent en classes plus grandes. Permettre à des équipes telles que Nazareth, Providence et IC Catholic (en fait une école 2A par inscription qui a volontairement joué en 3A cette post-saison) de jouer dans ces classes moyennes n’est pas juste.

Faisons grimper ces programmes de deux classes et voyons comment ça se passe.

Essayer de rester éveillé

Assez avec les choses sérieuses. Terminons la saison 2022 sur quelque chose de drôle.

Les deux jours au football d’État sont l’un de mes week-ends préférés de l’année, mais chaque jour vous épuise.

Vendredi soir, cinq membres de l’équipe de Friday Night Drive – moi-même, Souc, Alex Kantecki, Michal Dwojak et Josh Welge – ont séjourné dans un AirBnB à quelques minutes du campus.

Alex et moi sommes arrivés les premiers, et après quelques minutes de confusion, nous avons réussi à trouver notre chemin à l’intérieur une fois que nous avons réalisé que la maison avait des entrées séparées pour deux unités distinctes.

Michal et Josh sont arrivés ensuite. Michal a envoyé un texto pour lui demander s’il devait entrer par la porte n°1.

J’ai, sans trop réfléchir, répondu: “Oui.”

C’était tout à fait incorrect, comme Michal le découvrirait bientôt d’une femme naturellement bouleversée en ouvrant sa porte d’entrée.

Souc a rapidement suivi et a remarqué une femme debout dehors sur son porche en train de fumer une cigarette. “Ouais, c’est probablement à cause de nous”, a déclaré Michal à notre amusement.

Une fois à l’intérieur, nous avons tous découvert à quel point la maison était incroyablement chaude, mais personne ne savait comment faire fonctionner le thermostat intelligent. Sérieusement, je pense que nous avons tous pris au moins une chance.

J’ai finalement réussi à comprendre avant d’aller me coucher juste avant 1 heure du matin… seulement pour me réveiller gelé deux heures plus tard parce que j’avais oublié de fermer la fenêtre que j’avais ouverte plus tôt pour ne pas m’évanouir.

Mais bon, nous étions tous les cinq prêts à repartir tôt samedi matin.

C’est la magie du football au lycée : peu importe à quel point vous êtes fatigué, vous vous réveillez toujours le lendemain avec le sourire et prêt à tout recommencer.

Vive 2023.