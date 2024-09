Dans les coulisses du plan de 20 millions de dollars de Dana White pour organiser l’UFC 306 sur la sphère

Avec des milliards en jeu pour son prochain contrat de droits médiatiques, la société de promotion de combats basée à Las Vegas crée son plus grand spectacle à ce jour. Un aperçu exclusif de la production à élimination directe.

Par Matt Craig, membre du personnel de Forbes

F ou toute la grandeur du Sphere, avec son dôme ultramoderne de 2,3 milliards de dollars et son écran de 160 000 pieds carrés, le plan du PDG de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White, d’organiser le premier événement sportif dans la salle de divertissement s’est concrétisé à environ sept miles de là, dans la banlieue poussiéreuse de Las Vegas, dans un placard de stockage.

White, 55 ans, dit qu’il aménage des salles spécialisées pour toutes ses activités afin de pouvoir visualiser les informations. Il voulait louer un espace extérieur et construire une réplique de la sphère dans laquelle il pourrait se promener, mais son équipe lui a conseillé de louer un espace libre au siège de l’UFC pour un budget plus raisonnable. En une semaine, un placard a été vidé et rempli de schémas, de rendus et de storyboards qui allaient présenter l’événement le plus extravagant de l’histoire de l’UFC.

Pas de courage, pas de gloire : « Je ne [care] « Ce que cela coûte », a déclaré le PDG Dana White à propos de l’organisation de l’UFC 306 au Sphere. « C’est, à l’occasion du Jour de l’Indépendance du Mexique, ma lettre d’amour au peuple mexicain. » UFC

« C’est un animal complètement différent de tout ce que nous avons déjà fait », déclare White, qui a accordé Forbes accès exclusif au placard et a détaillé son plan ambitieux pour l’UFC 306 le 14 septembre. « Je savais que cela n’allait pas être bon marché, mais j’ai littéralement dit que je ne le ferais pas. [care] « Ce que cela coûte. C’est, à l’occasion du Jour de l’Indépendance du Mexique, ma lettre d’amour au peuple mexicain. »

Au départ, personne au sein de l’entreprise, y compris White, n’avait la moindre idée du coût d’une telle opération dans une salle de 18 600 places. Lorsque le directeur financier de TKO Group Holdings, la société mère de l’UFC basée à New York, a demandé quel serait le budget de l’événement, Craig Borsari, vice-président exécutif et directeur du contenu de l’UFC, a estimé ce montant à 8 millions de dollars. « J’ai donné une estimation élevée », explique Borsari, et sachant que le pay-per-view le plus cher de l’UFC à ce jour a coûté un peu plus de 2 millions de dollars à produire, « j’ai pensé que ce serait facilement couvert ».

Au final, il a fallu à White et Borsari plus de 20 millions de dollars pour concrétiser leur vision de l’UFC 306 (chaque événement UFC en pay-per-view est numéroté, depuis l’UFC 1 en novembre 1993). Le spectacle de samedi comprendra six courts métrages avant chaque combat retraçant l’histoire du Mexique depuis l’aube de l’humanité jusqu’à des centaines d’années dans le futur, chacun avec ses propres graphiques animés, ses effets pratiques et ses filles octogonales aux costumes élaborés.

Au total, c’est le travail de plus de 300 créatifs, et de 150 autres le soir du combat, dont plusieurs lauréats des Emmy Awards, des Golden Globes et des nominés aux Oscars, tous espérant prouver que le sport en direct dans la Sphere est viable, et peut-être même spectaculaire, à la fois pour les participants et les téléspectateurs du monde entier.

« Bien entendu, ce plan a été conçu dans l’optique d’une rentabilité, mais cela étant dit, c’est secondaire dans le cadre de cet événement unique », explique Mark Shapiro, président et directeur de l’exploitation de TKO. « Parfois, vous faites un investissement qui n’est pas rentable financièrement, mais qui, à long terme, finit par apporter toutes sortes d’avantages, et c’est vraiment la logique et la raison d’être de notre stratégie avec l’événement Sphere. »

Pour TKO, une société fondée en septembre dernier lorsque Endeavor, dirigé par Ari Emanuel, a fusionné l’UFC et la WWE en une seule entité cotée en bourse de 20 milliards de dollars, le véritable argent provient des droits médiatiques. Près des deux tiers des 851 millions de dollars de revenus de TKO au dernier trimestre proviennent de cette catégorie, y compris le pacte actuel de l’UFC avec ESPN, qui expire fin 2025. Les négociations devraient commencer au début de l’année prochaine. En d’autres termes, c’est le moment idéal pour un événement bruyant et accrocheur.

« C’est une étape importante pour eux, qui leur permet de montrer à quel point l’UFC peut devenir une grande organisation », explique Robert Fishman, analyste de recherche senior chez MoffettNathanson. « Dans la mesure où ils y vont à fond et dépensent les ressources dont dispose l’entreprise, ils semblent vouloir porter l’UFC à un autre niveau. »

Dans un rapport boursier datant de début août, MoffettNathanson prévoit que le prochain accord de droits médiatiques de l’UFC pourrait rapporter environ 450 millions de dollars par an, contre 300 millions de dollars pour l’accord actuel. Les droits des événements à la carte, pour lesquels ESPN verse actuellement à l’UFC 260 millions de dollars supplémentaires par an, selon les estimations du rapport, pourraient valoir 450 millions de dollars supplémentaires au cours du prochain cycle (ESPN paie l’UFC à l’avance et collecte tout l’argent des achats individuels de PPV, une nouvelle complication de la prolongation de deux ans de l’accord initial de cinq ans de 2018). Les principales questions, dit Fishman, sont de savoir si les sociétés de médias considèrent l’UFC comme un sport « incontournable » ou un sport « agréable à avoir », et si Disney (la société mère d’ESPN) sera prête à dépenser autant, surtout après avoir récemment accepté un accord de 11 ans pour diffuser les matchs de la NBA – et les finales – pour 2,6 milliards de dollars par an, soit près du double de ce qu’elle paie actuellement.

Si l’UFC 306 s’avère être le « constructeur de marque » que Shapiro croit qu’il sera, alors il pourrait servir de signal fort aux partenaires médias, aux sponsors et aux autres lieux de compétition à travers le monde. Récemment, l’UFC a trouvé de plus en plus de sites prêts à payer pour organiser un événement dans leur ville, dont environ 25 millions de dollars pour organiser un pay-per-view à Abu Dhabi, 20 millions de dollars pour une soirée de combat en Arabie saoudite et des sommes à sept chiffres pour des événements dans le New Jersey et en Australie au cours de l’année écoulée. Shapiro dit qu’il espère étendre cette catégorie à l’avenir. Dans le cas du Sphere, c’est l’UFC qui paie pour louer la salle.

White, de son côté, rejette l’idée selon laquelle l’événement Sphere de l’UFC servirait de publicité pour des prétendants potentiels, ou que les ressources de TKO auraient joué un rôle dans sa mise en place. « Non », dit-il. « J’aurais fait ça quoi qu’il arrive. »

La Sphere est devenue l’obsession de White depuis qu’il a assisté à un concert de U2 en septembre dernier, grâce à une invitation surprise de la légende de la NFL Tom Brady. En regardant le concert depuis son siège dans la loge du propriétaire de la Sphere, James Dolan, White n’a pas seulement été ébloui ; il a été inspiré. Il a appelé Borsari le lendemain.

« Quels que soient vos projets pour le week-end prochain, annulez-les », se souvient White. « Vous venez à la Sphère. J’ai une idée. »

Borsari a immédiatement vu les défis que posait l’organisation d’un événement sportif dans l’arène. Le système d’éclairage qui pend normalement au-dessus du centre de l’octogone de l’UFC bloquerait l’écran de la Sphere, l’équipe de production a donc dû concevoir un système de fermes montées sur des poteaux, jamais testé auparavant. derrière Les panneaux LED de la Sphere, sur lesquels ils pouvaient accrocher des caméras et des lumières qui brillaient à travers des trous préexistants dans les panneaux, le tout sans les faire fondre. L’expérience des fans était également un problème car, malgré sa forme, la Sphere ne dispose pas de sièges à 360 degrés, et les sièges au bord du ring, normalement convoités, ont la pire vue sur l’écran géant.

Il fallait ensuite tenir compte de la diffusion. Pour capturer l’ampleur de l’écran Sphere, l’UFC a embauché une équipe pour le filmer à l’aide de caméras spécialisées et d’objectifs ultra-larges, en plus des équipes habituelles sur place et de diffusion. L’UFC 306 nécessitera 45 caméras, contre 20 lors d’un événement normal, et quatre camions de production, au lieu des deux habituels, pour retransmettre l’expérience Sphere à un public télévisuel. « Est-ce possible ? », demande White. « Qui sait ? »

Au fur et à mesure que les plans se mettaient en place, la Sphere elle-même continuait d’accueillir des spectacles nocturnes, y compris une résidence de Dead & Co., ce qui laissait très peu de disponibilité pour tester le dispositif. La première répétition de l’UFC, fin juillet, s’est déroulée de 2 heures du matin à 7 heures du matin. White s’en souvient bien. Il dit qu’il était resté debout toute la nuit, physiquement malade à cause du stress. Puis, après avoir regardé un seul des courts métrages, même dans une forme rendue à 50%, il était tellement soulagé qu’il a dit à Borsari qu’il pouvait aussi bien rentrer chez lui.

Moins de deux semaines avant l’événement, personne n’avait vu les versions entièrement rendues des films. En raison de la taille et de la résolution de l’écran de la Sphere, un étonnant 16 000 x 16 000 pixels, même le plus petit changement prend 10 jours à rendre. L’UFC a construit une ferme de serveurs sur place pour minimiser les variables pendant le processus de rendu, et fin août, Borsari a déclaré qu’il n’y avait plus grand-chose à changer sur le plan créatif. C’est-à-dire jusqu’à ce que White, toujours perfectionniste, ordonne une nouvelle prise de vue sur l’une des vidéos de la marche sur le ring pendant le week-end de la fête du Travail afin que les équipes des combattants apparaissent derrière eux, comme elles le feront le soir du combat.

Ce sont des détails que les deux hommes admettent que la plupart des téléspectateurs ne remarqueront même pas. Ou pire, un téléspectateur pourrait se lever et aller aux toilettes entre deux combats et rater complètement l’un des films de 90 secondes, annulant ainsi quelque 3 millions de dollars de dépenses. « Cela me tue », dit White.

L’UFC 306 a néanmoins le potentiel de récupérer son investissement. La société s’attend à ce que les recettes d’entrée soient les plus élevées de l’histoire de l’UFC, un record actuellement détenu par l’UFC 205, une carte de 2016 avec Conor McGregor au Madison Square Garden qui a généré des recettes d’entrée supérieures à 17 millions de dollars.

Et être le premier à comprendre la logistique des événements sportifs au Sphere permet de trouver des moyens plus créatifs de monétiser une production. Lorsque White et Borsari ont visité le conseil d’administration de TKO dans le placard de stockage transformé en salle de guerre à la mi-août, le membre du conseil Jonathan Kraft leur a dit qu’ils devraient chercher à obtenir un brevet pour l’installation de l’entreprise, en profitant du fait que d’autres événements sportifs en direct souhaitent organiser un événement au Sphere.

White dit qu’il doute que d’autres organisations sportives soient assez folles pour dépenser autant d’argent pour un seul événement, mais il s’est permis de rêver tout aussi grand avec ses plans post-événement. Son objectif est d’être nominé pour un Emmy, un Grammy et un Oscar, puis de conclure un accord pour vendre une version modifiée de l’UFC 306 à la Sphere en tant qu’attraction plus permanente.

Mais il est le premier à admettre que le succès de l’événement n’est pas entièrement sous son contrôle. « Toutes les cloches et sifflets et les 20 millions de dollars que j’ai dépensés signifient [nothing] « Si les combats ne sont pas incroyables ce soir-là », dit White. « Nous ne saurons pas avant la fin du dernier combat de la soirée si le concept dans son ensemble fonctionne. »

