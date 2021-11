Dans les coulisses du mariage scandalisé de la princesse Charlene et Albert de Monaco

ELLE est une superbe ancienne nageuse olympique et il est le fils de l’icône hollywoodienne Grace Kelly, née dans la royauté – sur le papier, le mariage de Charlene Wittstock et du prince Albert de Monaco était l’étoffe des contes de fées.

Mais depuis leur mariage élaboré de 53 millions de livres sterling il y a 10 ans – décrit à l’époque comme la « plus grande fête du pays en 55 ans » – le couple a été poursuivi par le scandale.

Des rumeurs hantent la relation entre la princesse Charlene et le prince Albert depuis le début de leur histoire d’amour Crédit : Getty

La princesse Charlene a été photographiée semblant frêle ces derniers mois Crédits : hshprincesscharlene/Instagram

Aujourd’hui, il est apparu que Charlene, née au Zimbabwe, a bénéficié du soutien de l’ancien milliardaire de Naomi Campbell, Vladislav Doronin, alors qu’elle se remettait d’une mystérieuse maladie, après une absence prolongée de la vie publique.

Charlene, 43 ans, a passé six mois en Afrique du Sud à lutter contre une infection des oreilles, du nez et de la gorge, y ayant voyagé pour son travail philanthropique et de conservation, et a raté son 10e anniversaire de mariage et le premier jour d’école de leurs enfants.

Son départ aurait coïncidé avec une rupture avec son mari, 63 ans, au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait triché, mais Albert a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème dans leur relation.

La semaine dernière, la princesse a raté les célébrations de la Journée nationale de Monaco et a été admise dans un centre de traitement pour des problèmes médicaux non divulgués et une perte de poids.

Le prince Albert a été photographié seul sur le balcon de leur palais avec leurs jumeaux de six ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella, qui brandissaient des pancartes disant « Tu nous manques maman ».

À partir du moment où ils se sont réunis, cela n’a pas été une course facile, Albert a avoué avoir engendré des enfants d’amour illégitimes et des rumeurs ont circulé selon lesquelles Charlene avait tenté de fuir avant le jour de leur mariage.

Ici, nous examinons de plus près leur romance rocheuse.

« Prince Playboy »

Charlene était une athlète olympique lorsqu’elle a rencontré le prince Albert Crédit : Rex

La princesse a eu une série de problèmes de santé ces derniers mois Crédits : hshprincesscharlene/Instagram

Avant d’épouser Charlene en 2011, Albert avait la réputation d’être un « prince playboy ».

Il aurait fréquenté une série de beautés, du top model Claudia Schiffer et de la chanteuse Kylie Minogue à la fille de l’acteur de Bond Roger Moore, Deborah.

Le couple s’est rencontré pour la première fois peu après les Jeux olympiques de 2000, où Charlene, alors âgée de 22 ans, a terminé cinquième du relais 4x100m quatre nages avant de remporter le 200m dos lors d’une autre épreuve à Monaco.

On dit que les deux hommes se sont liés par leur amour du sport, Albert lui-même ayant participé à l’équipe de bobsleigh des Jeux olympiques d’hiver de Monaco.

Ils ont officialisé leur romance en 2006, lors de leur première apparition à Turin 2006, et le 23 juin 2010, ils ont annoncé leurs fiançailles, avec Charlene portant une bague de fiançailles en diamant taille poire.

Amour illégitime des enfants

Mais le passé de prince playboy d’Albert commençait à le rattraper.

Au début de leur relation, Albert – dont la mère Grace, épouse de Rainier III, prince de Monaco, est décédée dans un tragique accident de voiture en 1982 – a été contraint de reconnaître non pas un mais deux enfants amoureux illégitimes.

En 2005, il a admis avoir eu un fils – Alexandre Grimaldi-Coste, aujourd’hui âgé de 18 ans – avec une hôtesse de l’air d’Air France appelée Nicole Coste.

Un an plus tard, il est apparu qu’il avait également une fille illégitime, Jazmin Grace Grimaldi, aujourd’hui âgée de 29 ans, avec l’agent immobilier américain Tamara Rotolo, qui avait initialement déposé une demande de paternité en 1992.

L’année dernière, le prince a fait face à une troisième saga amoureuse lorsqu’une femme brésilienne a affirmé qu’Albert était le père de sa fille de 15 ans – des allégations qu’il nie.

Le prince a demandé « l’immunité souveraine » dans la bataille judiciaire pour lutter contre les revendications, que ses avocats qualifient de « canular ».

Larmes du jour du mariage

Après avoir annoncé leurs fiançailles, le jour de leur mariage, un an plus tard, a été un somptueux événement de trois jours avec des invités de marque, dont le prince Edward et Naomi Campbell.

Des photos ont émergé de la belle mariée se tamponnant la joue avec un mouchoir en papier – mais des rumeurs ont circulé selon lesquelles les larmes de Charlene n’étaient pas de joie.

Le journal français Le Journal du Dimanche a affirmé qu’elle avait tenté de fuir vers l’Afrique du Sud – où elle a grandi – trois fois avant le grand jour avant que la police ne la persuade de revenir.

Les responsables du palais ont nié ces allégations, et un porte-parole a déclaré au magazine People : « Rien de tout cela n’est vrai, et nous pensons que cela vient d’une jalousie totale. »

Charlene a déclaré plus tard dans une interview avec The Times : » Tout était tellement accablant et il y avait toutes les émotions mitigées à cause des rumeurs, et évidemment la tension s’est accumulée et j’ai fondu en larmes [immediately after the ceremony]. »

La princesse Charlene a été photographiée en train de sangloter le jour de son mariage

Deux des enfants du prince Albert issus de romances précédentes, Jazmin Grace Grimaldi et Alexandre Grimaldi-Coste, font désormais partie de la vie de l’autre Crédits : jazmingrimaldi/Instagram

Le divorce est une « tradition »

Jetant de l’huile sur le feu, l’historien et auteur Philippe Delorme a déclaré au magazine français Madame Figaro : « Beaucoup de gens ont eu l’impression qu’il s’agissait d’un mariage arrangé, c’est vrai.

« Albert a choisi une femme qui ressemblait à sa mère, et Charlene se sentait clairement très mal à l’aise dans ce rôle de Grace Kelly qu’ils voulaient qu’elle joue. »

Selon The Times, Prince Albert a semblé admettre plus tard que la lune de miel avait été passée dans des hôtels séparés, citant des « raisons pratiques ».

Charlene a par la suite admis se sentir « très seule » à Monaco.

Une source a déclaré au magazine d’information parisien VSD : « Charlene devra produire un héritier légitime. C’est la raison principale de ce mariage si particulier.

« Une fois la succession de la dynastie assurée, chacun d’eux peut à nouveau être libre.

« Le divorce est une tradition dans la famille Grimaldi. »

Bien que le couple ait un héritier sous la forme de leurs jumeaux de six ans, ils n’ont pas encore divorcé – malgré le fait que la famille royale malchanceuse serait en proie à une malédiction qui prétend « jamais un Grimaldi trouve le vrai bonheur dans le mariage ».

La légende raconte que le prince Rainier Ier a enlevé une femme flamande au 13ème siècle, qui l’a maudit ainsi que tous ses descendants.

Coiffure dramatique

En décembre, Charlene a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure rasée « French crop », qui a suscité des réactions mitigées, même de la part de son mari.

Défendant les audacieuses, elle a déclaré: « Certainement, de tous les membres des familles royales, je suis probablement celui qui a essayé les coiffures les plus différentes, et je vais continuer. C’est mon choix.

« Après que la surprise initiale s’est dissipée, le prince a compris et l’aime aussi maintenant. »

Peu de temps après avoir montré sa coupe à la mode pour la première fois, il est apparu qu’Albert faisait face à son dernier costume de paternité.

En mars, Charlene s’est rendue en Afrique du Sud pour sensibiliser le public au braconnage des rhinocéros mais n’est pas revenue avant six mois.

Elle a déclaré à une chaîne de télévision: « Cela a été une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent énormément.

« Ce qui a été extrêmement difficile pour moi, c’est lorsque mon équipe médicale m’a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage.

Cela a été une période difficile pour moi Princesse Charlène de Monaco

« Albert est mon rocher et ma force et sans son amour et son soutien, je n’aurais pas pu traverser cette période douloureuse. »

Bien que leur relation suscite des inquiétudes, la plus grande inquiétude concerne Charlene elle-même, qui a été admise à l’hôpital en septembre après s’être effondrée et a été photographiée avec une fragilité inquiétante.

Charlene repose maintenant dans un centre de traitement inconnu en dehors de Monaco. Elle a posté pour la dernière fois sur Instagram il y a trois jours, partageant une vidéo de drapeaux monégasques flottants.

Répondant aux rumeurs selon lesquelles elle serait liée au milliardaire Doronin, Albert a insisté sur le fait que les choses allaient bien entre lui et sa femme.

Il a déclaré: « Je vais probablement le dire plusieurs fois, mais cela n’a rien à voir avec notre relation.

« Ce ne sont pas des problèmes au sein de notre relation; pas avec la relation entre un mari et sa femme. C’est d’une nature différente. »

La princesse Charlene a été liée à l’ex du mannequin Naomi Campbell Crédit : PA : Association de la presse

La princesse arborait une coupe de cheveux plus audacieuse l’année dernière Crédit : Reuters

Charlene, qui est la mère des jumeaux de six ans Jacques et Gabriella, est rentrée chez elle pendant quelques semaines avant de demander un soutien médical supplémentaire. Crédit : Eric MATHON Palais Princier

Le prince Albert est le fils de la starlette hollywoodienne Grace Kelly et du prince Rainier III de Monaco Crédit : Getty