Piers Morgan a passé deux décennies à se frayer un chemin à travers les tabloïds, passant de journaliste de showbiz à rédacteur en chef de News of the World avant d’atteindre 40 ans.

De la révélation d’histoires de déviance sexuelle dans les classes dirigeantes à l’obtention d’exclusivités explosives pour les célébrités, l’hôte fraîchement parti de Good Morning Britain était connu pour son approche de bulldozer.

Et à ses côtés se trouvait la première épouse de Piers, l’infirmière Marion Shalloe, qu’il épousa en 1991 à l’âge de 26 ans.

Dans une interview accordée au Telegraph en 1994, il a révélé qu’ils s’étaient « récemment séparés », mais a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec la pression du travail ou d’un tiers.

Et il n’avait que de belles choses à dire sur la mère de son enfant.

«C’est une sœur de pupille dans un hôpital. Elle aide à sauver la vie des gens, et comme toutes les infirmières, elle va détester que je dise ça», a-t-il dit.

Le couple s’est réuni et leur fils Stanley, 23 ans, est arrivé en juin 1997.

Et après que Yelland ait prétendu avoir trois boîtes de courriels « explosifs » qui pourraient « détruire » son rival, Piers a riposté, affirmant que le limogeage de Marina montrait une « insécurité chronique ».

Il a déclaré à la Gazette de la presse: «Ils se réjouissaient de me mettre dans l’embarras et d’être assez destructeur pour un ami et pour ma vie personnelle.

« Je pense à Yelland assis là avec ses agents, salivant sur eux [the e-mails] et cela me rend très malade. «

Les rumeurs de romance entre la star nouvellement célibataire et Mme Hyde ont immédiatement tourné, mais Piers a toujours refusé de commenter les affirmations, disant au Times en 2010: «Je ne vais pas y entrer.»

Puis, en 2006, Piers est tombé presque instantanément amoureux de la chroniqueuse de potins du Daily Telegraph, Celia Walden, fille de l’ancien député conservateur George Walden, après l’avoir interviewée pour le magazine GQ.

Visiblement épris, il l’a saluée «ridiculement belle», l’a comparée à l’actrice française Brigitte Bardot et a déclaré que «comme Bardot, elle a apporté beaucoup de plaisir basique à beaucoup d’hommes basiques et vigoureux».

Il a jailli: « Elle inspire des doses égales d’admiration, de convoitise et de peur … et est, au moment où j’écris, célibataire. Quand Dieu a créé la femme, il a béni Hollywood avec Bardot et Fleet Street avec Walden. »

Son divorce n’ayant pas encore été finalisé, il a d’abord joué timidement sur les plans visant à officialiser les choses avec Celia.

Puis, en 2008, sa séparation d’avec Marion a finalement été signée, clôturant un chapitre que Piers a décrit comme « profondément désagréable ».

« Le jour où Marion et moi avons divorcé, j’ai dit: » Vous savez quoi? Nous pouvons tous les deux partir en nous sentant mal à ce sujet, mais ne le mentionnons plus jamais « . »

Après avoir noué le nœud avec Celia en 2010 avant d’accueillir sa fille Elise en 2011, Piers n’a aucun regret sur la façon dont son premier mariage s’est déroulé et reste en excellents termes avec Marion, qui, a-t-il récemment révélé, soutenait sa sortie de GMB.

« Je ne le regrette pas parce que ces choses arrivent, mais je suis heureux que nous soyons restés de bons amis, car c’est important pour vos enfants », a-t-il déclaré.

«J’ai produit trois enfants fantastiques avec mon ex-femme.

«Le meilleur conseil que j’aie jamais reçu a été de leur parler tous les jours – c’est à ce moment-là que vous avez besoin que votre ex soit très accommodant. J’ai parlé à mes enfants, à quelques exceptions près, tous les jours au cours des neuf dernières années.»