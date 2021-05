Dans les coulisses du divorce de Bill et Melinda Gates alors que le méga couple riche s’apprête à se battre pour une fortune de 93 milliards de livres sterling

ILS sont l’un des couples de pouvoir les plus riches du monde avec une richesse de 93 milliards de livres sterling – supérieure à la richesse de 100 pays.

Mais Bill et Melinda Gates sont maintenant sur le point de se battre pour une part de leur fortune technologique après l’échec de leur mariage.

Getty

Bill et Melinda Gates sont prêts à se battre pour leur fortune de 93 milliards de livres sterling[/caption]

Hier soir, il est apparu que Melinda, qui avait rencontré son mari alors qu’elle était directrice de sa société de logiciels, avait appuyé sur la suppression de leur mariage de 27 ans – l’appelant «irrémédiablement brisé».

Le co-fondateur de Microsoft, Bill, a maintenant embauché des avocats dans le cabinet juridique créé par son ami proche, le magnat américain Warren Buffett, au milieu des affirmations que le couple n’a pas de pré-nup.

Le couple – qui a engagé trois groupes d’avocats CHACUN – s’était auparavant engagé à donner la majeure partie de sa fortune, mais pourrait maintenant être contraint de se chamailler à ce sujet dans l’un des divorces les plus coûteux de l’histoire.

S’exprimant après la nouvelle de la bombe de divorce de ses parents, leur fille aînée Jennifer, 25 ans, a révélé à quel point cela avait secoué sa famille.

Elle a déclaré: «Cela a été une période difficile. J’apprends toujours à mieux soutenir mon propre processus et mes émotions ainsi que les membres de ma famille.

Des documents judiciaires déposés dans le comté de King, à Washington, près de l’éco-manoir géant de 66000 pieds carrés du couple, ont montré que c’était Melinda, 56 ans, qui avait demandé le divorce.

CelebrityHomePhotos.com

Bill Gates et sa famille vivent dans cette maison de 135 millions de dollars surplombant le lac Washington[/caption]

Ils révèlent également que le couple riche – qui possède la plus grande fondation caritative au monde – avait déjà élaboré un «contrat de séparation».

Melinda a écrit: «Le mariage est irrémédiablement rompu. Nous demandons au tribunal de dissoudre notre mariage.

Les documents judiciaires ont été abandonnés à peine 24 minutes après la publication d’une déclaration du couple sur leurs comptes de médias sociaux, confirmant leur séparation.

Ils ont promis de poursuivre le travail de leur fondation caritative, mais ont déclaré: «Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage.»

Le site Web américain TMZ a affirmé que les 12 pages de documents de divorce montraient qu’il n’y avait pas de pré-nup – mais le New York Times a rapporté que le couple en avait un.

Un porte-parole du couple n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

FORBES TOP SPOT

Quoi qu’il en soit, les experts ont déclaré qu’il serait difficile de partager l’énorme richesse accumulée par Gates, 65 ans, qui est actuellement le quatrième homme le plus riche du monde, selon le magazine Forbes.

L’État de Washington, où ils vivent, exige que toute richesse créée pendant le mariage soit partagée également entre les deux parties s’il n’y a pas de pré-nup.

Gates, qui a cofondé Microsoft avec son copain d’enfance Paul Allen en 1975, est devenu l’homme le plus riche du monde en 1995 – un an après son mariage avec Melinda.

Son divorce pourrait aller dans le sens de son compatriote milliardaire, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui a annoncé en 2019 qu’il divorçait de sa femme MacKenzie après 25 ans de mariage.

Le couple a négocié un accord dans lequel MacKenzie a pris 25% de ses actions Amazon – ce qui en fait la troisième femme la plus riche du monde – tout en le maintenant au premier rang.

Un partage égal entre Melinda et Gates pourrait le ramener au 17e rang sur la liste des riches de Forbes.

Presse TNI

La propriété de 43 millions de dollars du couple en bord de mer à Del Mar, en Californie[/caption]

AP: Presse associée

Bill Gates introduit le logiciel Windows à New York en 1990[/caption]

Emma Lawler, spécialiste du droit de la famille chez Langleys Solicitors, a déclaré: «Une grande partie de la richesse de Gates est liée à des actifs tels que Microsoft. Ceux-ci ne peuvent pas être facilement dissous et divisés.

«La Fondation Bill et Melinda Gates fait don d’une grande partie de sa richesse à des œuvres caritatives.

«Une procédure judiciaire longue et coûteuse aurait un impact sur son fonctionnement et son financement à mesure que leurs actifs commenceraient à être divisés.»

La fondation a déclaré dans un communiqué que le couple resterait coprésidents et administrateurs.

Melinda a trois cabinets d’avocats qui travaillent sur le divorce.

Sherri Anderson – nommée dans les documents judiciaires comme l’une de ses avocats – figure sur une liste des «100 meilleurs super avocats» et est une experte des divorces impliquant des questions financières complexes.

Bombardier

Le couple possède deux Bombardier Challenger 350[/caption]

Alamy

La flotte de voitures de sport de la famille comprend une Porsche 959 rare de 1,2 million de livres sterling[/caption]

Munger, Tolles and Olson figurait sur la liste des trois entreprises représentant Gates. Il a été fondé en 1962 par Charles Munger, maintenant âgé de 97 ans, bras droit du copain de Gates, Warren Buffett.

Il semble que Gates prenne la décision de divorcer aussi sérieusement que sa décision de se marier.

Il n’a accepté d’épouser Melinda qu’après avoir dressé une liste des avantages et des inconvénients sur un tableau blanc.

Melinda avait précédemment révélé que le génie informatique bourreau de travail «voulait se marier, mais il ne savait pas s’il pouvait réellement s’y engager» tout en exécutant Microsoft.

Gates a déclaré dans le documentaire Netflix Inside Bill’s Brain: «J’ai pris l’idée du mariage très au sérieux.»

Le couple s’est rencontré après s’être assis l’un à côté de l’autre lors d’un événement Microsoft en 1987 et elle a rejeté sa première demande de rendez-vous parce que ce n’était pas assez «spontané» pour elle.

« IL A RENCONTRÉ SON MATCH »

Melinda, alors directrice générale de la société informatique, a gagné son cœur en le battant à un jeu de mathématiques et Cluedo lors d’un concours de puzzle.

Dans son livre de 2019 The Moment Of Lift, Melinda a écrit: «Il m’a exhorté à lire The Great Gatsby, son roman préféré, et j’ai déjà eu, deux fois.

«C’est peut-être là qu’il a su qu’il avait rencontré son match. Son match romantique, disait-il. Je savais que j’avais rencontré mon partenaire quand j’ai vu sa collection de musique – beaucoup de Frank Sinatra et Dionne Warwick. «

Les deux, qui ont créé leur fondation en 2000, sont devenus les plus grands philanthropes du monde.

Leurs énormes contributions caritatives leur ont permis d’accéder aux gouvernements et à certaines des personnes les plus puissantes du monde.

La fondation – qui dispose d’une dotation de 36 milliards de livres sterling – a été efficace pour réduire les décès causés par le paludisme et d’autres maladies infectieuses.

Getty

Bill et Melinda assistent au Global Champions Tour of Monaco en 2017[/caption]

Il a également dépensé plus de 720 millions de livres sterling pour lutter contre la pandémie.

En 2010, le couple, avec Warren Buffett, a créé le Giving Pledge, un effort pour inciter les personnes riches à s’engager à donner la majorité de leur argent à des œuvres de bienfaisance.

Dans les années suivantes, Gates a déclaré que sa femme était un «partenaire vraiment égal».

Le couple, qui a des enfants Jennifer, Rory, 21 ans et Phoebe, 18 ans, aurait l’un des mariages les plus forts aux yeux du public.

Mais des sources ont révélé hier comment la relation aurait «failli s’effondrer» à plusieurs reprises ces dernières années.

Melinda a déclaré en 2019: «Certains jours ont été incroyablement durs dans notre mariage. J’ai pensé: ‘Puis-je faire ça?’ »

‘AUTRES PETITS AMIS’

Elle se souvenait avoir explosé de rage lorsque Bill n’aidait pas à emballer la voiture et à trier les enfants parce que sa tête était enterrée dans un livre sur Winston Churchill.

Ni Melinda ni Gates n’ont révélé s’ils avaient évolué avec de nouveaux partenaires.

Lorsque le couple a commencé à sortir ensemble, leur relation était décontractée.

Gates a dit un jour: « Elle avait d’autres petits amis, et moi j’avais Microsoft. »

Le couple s’est finalement marié à Hawaï le 1er janvier 1994.

Curieusement, un article de magazine, publié trois ans après leur mariage, a révélé que Melinda autoriserait Gates un week-end chaque printemps avec son ex-petite amie, la femme d’affaires Ann Winblad.

Instagram / Melinda Gates

Ils se sont rencontrés pour la première fois dans les années 1980 lorsque Melinda a rejoint la société Microsoft de Bill[/caption]

Getty

Le couple assiste à la célébration du 75e anniversaire du magazine Time en 1998[/caption]

Il a déclaré que le couple «monterait en buggy, ferait du deltaplane et marcherait sur la plage» dans la maison de vacances de Mme Winblad en Caroline du Nord.

Winblad, aujourd’hui âgé de 70 ans, qui a fondé une société de capital-risque axée sur les logiciels en 1989, aurait déclaré qu’ils «partageraient nos pensées sur le monde et nous-mêmes».

Gates a admis qu’il avait demandé son approbation avant d’épouser Melinda, bien qu’il n’y ait eu aucune suggestion d’une relation amoureuse continue entre les ex-partenaires.

Lui et Melinda devront désormais partager leur énorme richesse, qui comprend leur somptueux manoir de 90 millions de livres sterling surplombant un lac à Medina, Washington.

Surnommée Xanadu 2.0 d’après la maison fictive de Citizen Kane, la maison dispose d’une salle de trampoline, d’une salle de projection et d’une bibliothèque multi-pièces remplie d’artefacts rares.

Ils possèdent également un ranch de 43 millions de livres sterling en Floride, deux manoirs d’une valeur de 31 millions de livres sterling et 13 millions de livres sterling en Californie et une maison de 492 acres dans le Wyoming d’une valeur de 6 millions de livres sterling.

FLOTTE FAMILIALE

Gates est également le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis avec 242 000 acres répartis dans 18 États.

La flotte de voitures de sport de la famille comprend une Porsche 959 rare de 1,2 million de livres sterling, une Jaguar XJ6, une Ferrari 348 et une Porsche Taycan électrique.

Le couple possède une série d’avions privés en peluche, dont deux jets Gulfstream, deux Bombardier Challenger 350, un hydravion Cessna et une collection d’hélicoptères.

Ils ont également une collection d’écrits et de croquis de l’artiste Leonardo Da Vinci, appelés Codex, d’une valeur d’environ 22 millions de livres sterling.

En outre, Gates possède une collection d’art qui comprend une peinture à l’huile de Winslow Homer achetée pour 26 millions de livres sterling et une pièce de George Bellows d’une valeur de 20 millions de livres sterling.

Melinda s’est exprimée hier – dans une interview enregistrée avant l’annonce de sa scission – exhortant les gouvernements à partager le vaccin Covid-19.

Instagram / Melinda Gates

Bill et Melinda avec leurs enfants Jennifer, Rory et Phoebe[/caption]

Getty

Bill et Melinda vont maintenant devoir partager leur énorme richesse[/caption]





La plupart se concentrent désormais non pas sur le butin personnel entre le couple – mais sur les répercussions potentielles pour la fondation, qui donne environ 3,6 milliards de livres sterling chaque année.

Rob Reich, professeur de sciences politiques à l’Université de Stanford, a déclaré au New York Times: «La Fondation Gates est l’entité philanthropique la plus importante et la plus influente au monde aujourd’hui.

«Le divorce peut avoir d’énormes répercussions sur la fondation et sur son travail à travers le monde.»