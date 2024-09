Dans les coulisses du dîner branché de Taylor Swift avec Gigi Hadid à New York

Taylor Swift et Gigi Hadid ont profité d’une soirée entre filles au nouveau lieu branché de New York, The Corner Store, samedi soir – juste une nuit avant que la chanteuse ne saute le match de football de son petit ami Travis Kelce.

Une source a déclaré en exclusivité à Page Six que la chanteuse de « Cruel Summer » et sa meilleure amie mannequin « ont passé un bon moment » en dînant dans le restaurant récemment ouvert à SoHo.

Nous avons entendu dire que les amis sont arrivés au restaurant vers 20h30 et ont discuté d’un repas tranquille avant de repartir près de deux heures plus tard.

L’ambiance était à son comble lors du dîner branché de Taylor Swift avec Gigi Hadid samedi soir. Jackson Lee pour Page Six

Une source a déclaré à Page Six que Swift et Hadid « ont passé un bon moment » en dînant au Corner Store à SoHo le 21 septembre. Jackson Lee pour Page Six

Ce restaurant chic est célèbre pour servir du Wagyu French Dip, des rouleaux de pizza aux cinq fromages, des raviolis à la ricotta et des rouleaux de homard et de caviar.

L’établissement de Manhattan propose également des martinis à table dans une variété de saveurs uniques, notamment la tomate, la crème sure et l’oignon et la camomille.

Au cours du week-end, Page Six a obtenu en exclusivité des photos de Swift, 34 ans, et Hadid, 29 ans, au restaurant.

L’artiste lauréate d’un Grammy est arrivée au point chaud avec son amie vers 20h30 samedi. Jackson Lee pour Page Six

Le restaurant sert des plats comme des rouleaux de pizza aux cinq fromages et des raviolis à la ricotta. lecoindumagasin/Instagram

Les clients peuvent également déguster des martinis spéciaux dans une variété de saveurs uniques. lecoindumagasin/Instagram

L’artiste de « Fortnight » avait un look d’écolière chic dans une minijupe plissée à carreaux Ramy Brook (365 $, épuisée) et un pull court à col en V Vivienne Westwood (540 $).

Elle a également complété son look avec des bottines Vivienne Westwood Pleasure (790 $), un sac Stella McCartney Frayme à écailles en relief (1 595 $) et une pile de colliers en or.

L’animatrice de « Next in Fashion » a suivi la palette automnale de Swift dans un trench-coat marron chocolat superposé sur une chemise blanche et un pantalon beige.

Swift portait une jupe Ramy Brook et des bottes Vivienne Westwood pour la sortie. Jackson Lee pour Page Six

Hadid est restée discrète dans un trench marron soyeux. Jackson Lee pour Page Six

Des vidéos circulant en ligne montraient des foules de fans attendant à l’extérieur pour apercevoir la pop star et l’expert des podiums.

Le joueur des Chiefs de Kansas City, qui affrontait les Falcons d’Atlanta au stade Mercedes-Benz d’Atlanta le lendemain, était particulièrement absent de la sortie.

Les Chiefs ont battu les Falcons 22 à 17, même si Swift n’était pas dans les tribunes pour assister à la dernière victoire de son beau-père athlète.

Swift ne s’est pas présentée au match de football de son petit ami Travis Kelce le lendemain soir dimanche. Probe-Media pour NYPost.com

Kelce semblait déprimé lors de son match des Chiefs de Kansas City contre les Falcons d’Atlanta le 22 septembre. Getty Images

Kelce, 34 ans, semblait plutôt déprimé alors qu’il était assis sur la touche pendant le match de la NFL, suscitant l’inquiétude des fans.

L’ailier rapproché a connu un début de saison lent, avec des statistiques inférieures à celles qu’il a montrées auparavant.

Kelce a récemment parlé de sa performance dans son podcast « New Heights », déclarant aux auditeurs : « J’ai arrêté de me soucier des statistiques il y a quatre ou cinq ans et j’ai simplement commencé à jouer librement. Je pense que c’est une meilleure mentalité. »