Dans les coulisses du déclin tragique de Paul Nicholls d’EastEnders, de pin up de savon à toxicomane sur le point de mourir

L’ANCIENNE star d’EastEnders, Paul Nicholls, a parlé ouvertement de sa dépendance à la cocaïne avec The Sun cette semaine.

L’acteur de 42 ans – qui a joué le schizophrène Joe Wicks dans le feuilleton de la BBC – a révélé qu’il était au bord de la mort après avoir lutté contre une série de problèmes personnels.

Mais comment en est-il arrivé là? Et quand les choses ont-elles commencé à décliner tragiquement pour la star du feuilleton? Voici tout ce que vous devez savoir.

Savon starter

Né à Bolton, Paul est apparu comme Joe on the Square de 1996 à 1997.

L’acteur s’est rapidement fait un nom et est devenu une pin-up adolescente avec des fans de savon.

Au cours de ses 18 mois sur la place, son personnage était connu pour lutter contre la schizophrénie.

Son portrait de la condition a suscité des éloges de la part des téléspectateurs.

Quitter la place

En quittant Albert Square en 1997, Joe a joué dans le drame policier City Central.

Il a ensuite décroché une poignée d’autres rôles télévisés avant de passer au grand écran.

L’apparence la plus remarquable de Paul était de jouer le mauvais garçon Jed dans Bridget Jones: The Edge of Reason, aux côtés de Renee Zellweger.

En 2008, sa carrière a commencé en tant que personnage de Robert Fielding dans Harley Street avec Suranne Jones.

Mais malgré une série de concerts réussis, Paul se débattait dans sa vie personnelle.

Après EastEnders, il a révélé qu’il souffrait de dépression ainsi que de problèmes d’alcool et de drogue.

La vie amoureuse de Paul

Paul est sorti avec Martine McCutcheon, 45 ans, et Danniella Westbrook, 47 ans, ainsi que l’actrice de Hollyoaks, Joanna Taylor, 42 ans.

Cependant, il a choisi de s’installer avec sa partenaire Chantal Brown en 2008.

Le couple, qui n’avait pas d’enfants, s’est ensuite séparé en 2015.

Depuis la rupture conjugale, Paul a trouvé l’amour avec l’ancienne danseuse Hemma Kathrecha.

Au cours de leur romance, l’acteur a emménagé avec elle et son fils de deux ans.

S’adressant au Sun, Paul a refusé de dire si lui et Hemma étaient toujours ensemble, disant seulement: « Ce n’est pas pour quelqu’un d’autre. »

Une spirale descendante

En plus de son mariage brisé, la vie personnelle de Paul n’a pas été à court de luttes.

Après avoir lutté publiquement contre la toxicomanie et la dépression, la star a parlé de ses difficultés en 2008.

À l’époque, il a déclaré: «Les gens disaient que j’en avais trop trop tôt quand je jouais à Joe Wicks, et peut-être qu’ils avaient raison.

«Je ne voulais pas être un battement de cœur, et je ne pouvais pas supporter l’attention.»

Il a ensuite révélé sur Loose Women en 2016 qu’il avait découvert une tumeur bénigne sur sa gorge.

Lors de son apparition à l’émission ITV, Paul a expliqué: «C’est angoissant d’être de retour sur scène. Je n’ai pas parlé pendant quelques mois. C’était une tumeur plutôt qu’un nodule, dans mes cordes vocales.

En 2017, il est apparu sur la première page de The Sun dimanche après s’être fait prendre en train de fumer une pipe à crack dans l’appartement d’un ami.

À l’époque, une source a déclaré: « Il est tombé du wagon et semble en mauvais état. »

De plus, sa carrière jadis scintillante a plongé dans un nouveau creux lors de vacances en Thaïlande.

Paul a fait la une des journaux lorsqu’il a été retrouvé piégé sous une cascade après s’être cassé les deux jambes.

Parlant de l’incident, il nous a dit: «J’ai eu 37 infections différentes de cet accident, y compris le paludisme, le choléra et la dengue.

«J’ai été hospitalisée à Samui toute seule pendant six mois sous antibiotiques par voie intraveineuse avant de pouvoir retourner à Manchester. C’était une chose incroyablement difficile de revenir.

Mais juste au moment où Paul est retourné au travail, il a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a envoyé au «fond du cœur».

Il a expliqué: «Je pensais que ma vie était finie. J’ai perdu la croyance, je l’ai fait. Je m’en fichais juste. Je n’ai jamais vraiment eu confiance en moi. Je suis inquiet. Je ne suis pas ton genre de garçon typique.

«Je viens de sombrer dans une profonde dépression. J’ai coulé comme une pierre.

«J’ai fait ma physiothérapie. Je suis passé par les mouvements de la vie, mais j’étais au lit la plupart du temps. L’ensemble de 2019 a été essentiellement une radiation. »

Il est malheureusement tombé dans la toxicomanie l’année dernière.





L’enfer de la dépendance

Paul, dont la vie a été gâchée par des abus de classe A, a déclaré que sa dépendance avait culminé en 2020.

Il a admis: «Je prenais beaucoup de dihydrocodéine, un analgésique opiacé très puissant et en plus, de la cocaïne… à chaque rechute, la cocaïne est toujours présente.

«À certains moments, je serais parti trois ou quatre jours sans dormir du tout. J’ai arrêté de m’en soucier, j’ai appuyé sur le bouton «f *** it».

«La dernière fois que je me suis retrouvé dans un appartement avec des gens qui fumaient des trucs, faisaient ceci et faisaient cela.»

Heureusement, Paul fréquente maintenant Narcotiques Anonymes et s’est battu dur pour rester abstinent ces derniers mois.

SI vous souffrez de problèmes de drogue, appelez Narcotiques Anonymes au 0300 999 1212.