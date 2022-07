Dans les coulisses des vacances d’été préférées des stars : Saint-Tropez

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les stars les plus chaudes prennent des vacances luxueuses cet été, et de nombreuses célébrités se prélassent sous le soleil de Saint-Tropez.

Alors que les températures restent élevées, les célébrités profitent des mois les plus chauds de l’année dans la belle ville côtière de la Côte d’Azur, dans le sud de la France.

Du jet ski de Leonardo DiCaprio dans l’eau bleu clair à la superstar de la NFL Tom Brady et à l’épouse du mannequin Gisele Bündchen s’échappant pour une escapade romantique, voici un aperçu de certaines célébrités en vacances à Saint-Tropez cet été.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, 47 ans, sautait des vagues sur un jet ski pendant ses vacances à Saint-Tropez.

MATTHEW MCCONAUGHEY ET WOODY HARRELSON PROFITENT D’UNE PROMENADE DE PADDLEBOARD SANS CHEMISE PENDANT DES VACANCES EN FAMILLE EN CROATIE

L’acteur de “Titanic”, qui portait un lycra bleu et une casquette grise, a été rejoint par quelques amis pour la sortie, dont l’ami de longue date et acteur Tobey Maguire.

Les deux stars hollywoodiennes ont fait sensation sur leurs jet-skis dans le sud de la France.

Tobey Maguire

La star de “Spider-Man” Tobey Maguire semblait également profiter du temps estival lorsqu’il a été aperçu souriant d’une oreille à l’autre pendant un après-midi sur un yacht.

L’acteur hollywoodien a porté une paire de caleçons noirs avec un gilet de sauvetage gris.

Maguire et DiCaprio sont des amis proches depuis plusieurs décennies et ont tous deux joué dans “The Great Gatsby”.

Tom Brady et Gisèle Bundchen

Tom Brady et la mannequin brésilienne Gisele Bündchen ont partagé un moment intime lors d’une balade romantique dans les rues de Saint-Tropez.

TOM BRADY RÉVÈLE QU’IL N’A PAS PARLÉ À TRUMP DEPUIS “BEAUCOUP D’ANNÉES”

Le mannequin, 41 ans, a secoué un haut blanc tout en nouant un sweat-shirt assorti autour de sa taille et portait un sac à main bleu clair avec une chaîne en argent.

La star de la NFL, 44 ans, a été aperçue en train de garder les choses décontractées dans un t-shirt gris foncé et un pantalon blanc.

Les deux portaient des lunettes de soleil foncées tout en se regardant avec amour. Brady avait une main autour de la taille de sa femme alors qu’ils partageaient une petite étreinte.

Le couple est marié depuis 2009.

Sienne Miller

Sienna Miller a été vue en train de profiter de l’eau à Saint-Tropez. Elle a récemment été photographiée portant un bikini blanc, qui mettait en valeur sa silhouette tonique et bronzée.

L’actrice était tout sourire lorsqu’elle a été aperçue en train de profiter d’une escapade relaxante.

La star de “Anatomie d’un scandale” aurait été en vacances avec son petit ami modèle tout en partageant des moments romantiques sur la Côte d’Azur.

LeAnn Rimes et Kris Jenner

La chanteuse LeAnn Rimes et la star des “Kardashians” Kris Jenner sont également à Saint-Tropez, où ils ont été vus en train de rire sur un bateau.

Rimes portait un haut coloré, tandis que Jenner portait une robe à manches longues rose et blanche avec de grandes boucles d’oreilles. Jenner avait également un sac à main rose assorti qu’elle avait apporté sur le bateau.

Les deux amis élégants ont tous deux complété leur look avec des fedoras blancs et noirs et ont secoué des nuances noires.

Sofia Richie

La mannequin Sofia Richie, 23 ans, abasourdie dans un bikini lavande lors de vacances sous le soleil de Saint-Tropez.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Richie a passé son après-midi sur un yacht près de la ville. La fille de Lionel Richie aurait passé des vacances avec son fiancé Elliot Grainge.

Le couple s’est fiancé en avril et a décidé de poursuivre leur romance en vacances.