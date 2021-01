LYDIA Bright a célébré son 30e anniversaire avec une soirée épique sur le thème de Sex and the City.

L’ancienne star de Towie a célébré son anniversaire mercredi, mais le verrouillage l’a empêchée d’en profiter avec ses amis.

Cependant, cela n’a pas empêché la mère d’un enfant de célébrer avec style, sa famille aidant à décorer sa maison en l’honneur de l’une de ses émissions de télévision préférées.

Partageant un montage vidéo sur son Instagram, Lydia l’a légendé: « 30. Merci aux meilleures sœurs et maman de m’avoir organisé une fête d’anniversaire absolument épique.

« Toutes mes choses préférées, Sex and the City, Cocktails et Whitney Houston sont hurlantes. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais. »

La vidéo montrait le salon de Lydia rempli de ballons d’or et de crème au plafond et au sol.

À une extrémité de la pièce, un écran de projection portait le titre de la série à succès HBO, avec un gros ballon d’or 30 flottant à côté.

Lydia a reçu un superbe gâteau avec une décoration élaborée, avant qu’un autre clip ne montre sa mère Debbie couvrant son visage avec un masque de Sarah Jessica Parker.

La pièce était également ornée de banderoles représentant les quatre visages du personnage principal.

Le moment où Lydia a vu la pièce pour la première fois a été filmé, avec un air choqué et ravi par les efforts consentis par sa famille.

La fille d’anniversaire portait un chemisier en satin crème et un pantalon crème pour son grand jour, et avait l’air ravie en sirotant un cocktail contenant une bulle de fumée.

Elle a ensuite été vue souffler les bougies sur son gâteau avec sa famille autour d’elle.