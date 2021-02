Dans les coulisses de Trisha – tous les secrets de l’émission de discussion révolutionnaire d’ITV

Trisha Goddard a animé son émission de discussion ITV éponyme de 2008 à 2004 et elle est devenue l’une des séries les plus discutées à la télé.

Simplement intitulé Trisha, l’émission a été initialement réalisée par Anglia Television et filmée dans les studios de Norwich avant d’être diffusée en 2004 et d’être transférée sur Channel 5 sous une nouvelle forme sous le nom de The Trisha Goddard Show.

Après avoir commencé comme un talk-show léger, il est devenu plus dramatique au fil des années et semblait suivre le modèle du controversé Jerry Springer Show aux États-Unis.

En plus d’introduire des tests de détection de mensonges et des résultats ADN, il y a même eu une bagarre étrange lorsque des invités en colère ont commencé.

Maintenant, The Mirror peut révéler certains des secrets des coulisses de l’émission en offrant des cigarettes gratuites aux invités lors des fêtes du personnel.

Les invités de l’émission ont été transportés dans les studios de Norwich et ont leur propre vestiaire dans les coulisses.

Ils seraient séparés de ceux qu’ils devaient affronter dans la série – souvent un parent ou un amoureux de la triche – et les producteurs les rendraient tous individuellement.

Alors qu’ils étaient enfermés dans leurs loges, il y avait une règle selon laquelle ils ne pouvaient en aucun cas heurter accidentellement l’hôte Trisha.

La taupe nous a dit: «Les coordinateurs de production seraient avertis chaque fois que Trisha se déplacerait entre sa loge et le studio.

«Les coureurs seraient alors envoyés s’aligner devant tous les vestiaires où les invités étaient gardés.

«Ils devraient tenir les poignées de la porte pour que les invités ne sortent pas accidentellement de leur chambre et ne heurtent Trisha dans le couloir

« Une fois que Trisha était arrivée là où elle allait, les coureurs devaient se retirer. »

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, fumer à l’intérieur était légal et assez courant.

Beaucoup d’invités fumaient, alors le spectacle offrait des paquets de cigarettes gratuits comme un petit plaisir pour les garder calmes et heureux.

L’initié nous a dit qu’une commande serait prise après l’arrivée des invités et qu’un responsable de la production se rendrait dans les magasins pour récupérer ce qu’ils voulaient.

Ils ont dit: «Les invités recevraient tous des cigarettes gratuites pour les garder heureux.

«Fumer à l’intérieur était légal à l’époque et ils allaient tous bouffer dans leurs vestiaires.

« Quelqu’un était envoyé tôt aux portes pour prendre une commande de cigarettes de tous, puis un coureur se rendait au magasin du coin et achèterait des paquets de clopes à rapporter au studio pour les invités. »

Fêtes sauvages

L’initié de la télévision nous a dit que pendant que l’émission était tournée à Anglia House, il y avait beaucoup de fêtes du personnel sauvages.

Il y avait un pub dans le complexe du studio et la société de production mettait souvent de l’argent derrière le bar pour le personnel le vendredi soir.

Ils ont dit: «Un an, le studio a loué une ancienne maison de retraite pour la fête de Noël.

«Ils ont mis le personnel dans des autocars pour les transporter par bus vers le site, ce qui signifiait que personne n’avait à rentrer chez lui par la suite.

«Ce fut l’une des nuits les plus débauches que j’aie jamais vues. Le personnel buvait du champagne dans des chopes à pinte et s’embrassait.

« Heureusement, le bâtiment était équipé de rampes et de barres d’appui partout, ce qui a aidé à empêcher de nombreux membres du personnel ivres de tomber cette nuit-là. »

Trisha a été filmée dans le même studio que Loose Women, qui était une autre production d’Anglia Television.

En plus de partager la même scène, les spectacles partageaient également une équipe qui travaillait souvent sur les deux.

Les émissions ont été tournées les mêmes jours et notre initié nous a dit qu’il y avait eu un revirement rapide après que Loose Women soit sorti de l’antenne pour se préparer à commencer le tournage de Trisha.





Pendant que Loose Woman était en direct, Trisha était préenregistrée et filmerait jusqu’à trois épisodes en une journée.

Le panel a finalement quitté Norwich et a déménagé à Manchester avant de trouver une maison plus permanente dans des studios de Londres.

Trisha a également été finalement déplacée du complexe Anglia House dans un autre studio plus grand en bas de la rue.

Invités nus

Un autre initié qui a fait une expérience de travail dans l’émission a révélé que le travail avait fini par être beaucoup plus impertinent que prévu après avoir été chargé de s’occuper d’un groupe de nudistes.

Le groupe est apparu dans l’émission en tant qu’invités et était assis dans le public complètement nu sous leurs robes de chambre.

Le travail de la source consistait à s’assurer qu’ils étaient prêts pour la grande révélation, nous disant: « C’était si glamour de travailler sur une émission nationale, même si la réalité était loin du monde des célébrités auquel je m’attendais naïvement …

«On m’a confié la tâche de m’occuper de quelques nudistes qui sont apparus comme invités.

«Ils étaient assis dans le public, nus sous leurs robes – bien que portant toujours des chaussettes et des baskets.

« Mon rôle était de m’assurer qu’ils étaient prêts à se lever et à faire leur part devant la caméra. »

Après avoir été diffusée en 2004, l’émission a été reprise par Channel 5, rebaptisée The Trisha Goddard Show et la production a été transférée aux Maidstone Studios dans le Kent.

L’émission a duré quatre ans sur Channel 5 avant d’être annulée en 2009.