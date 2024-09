Dans les coulisses de sa vie derrière les barreaux (Exclusif)

Le matin du vendredi 20 septembre, Sean « Diddy » Combs – désormais connu sous le nom de Bureau des prisons sous le numéro d’enregistrement 37452-054, on lui a servi un petit-déjeuner à 6 heures du matin composé de céréales, de fruits et d’un gâteau pour le petit-déjeuner.

La veille, plusieurs sources avaient confirmé à PEOPLE que Combs avait été placé sous surveillance au Metropolitan Detention Center de Brooklyn dans les premiers jours de son incarcération pour racket et délits sexuels. Il a plaidé non coupable de ces accusations.

Ses avocats ont déclaré à PEOPLE qu’il était « fort, en bonne santé et concentré sur sa défense », ajoutant dans un communiqué vendredi : « Il est déterminé à se battre dans cette affaire et a pleinement confiance en son équipe juridique et en la vérité. »

Marc Agnifilo et Teny R. Geragos, qui représentent le chanteur, ont écrit dans une proposition de libération sous caution rejetée par deux juges de Manhattan plus tôt cette semaine que l’établissement de Brooklyn n’est « pas adapté à la détention provisoire », qualifiant les conditions de détention « d’horribles ».

Sean Combs (à droite) avec son avocat de la défense, Marc Agnifilo (à gauche) lors de sa mise en accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan, le mardi 17 septembre 2024.

Cameron Lindsay, directeur à la retraite du MDC-Brooklyn et témoin expert en matière pénitentiaire, a déclaré à PEOPLE que le rappeur avait un long chemin à parcourir dans l’établissement de Brooklyn.

Centre de détention métropolitain de Brooklyn à New York, le 6 juillet 2020.

« Son statut de célébrité et les allégations de violences contre les femmes font de lui une cible très attrayante pour les agressions », explique Lindsay. « Et dans la sous-culture – dans le monde des prisons –, tuer quelqu’un comme lui serait considéré comme un signe d’honneur. »

Sean « Diddy » Combs (à gauche) est incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn (à droite) à New York.

Qualifiant l’établissement d’« austère » et de « froid », l’ancien directeur ajoute : « Tout est planifié. Ce n’est pas une vie. »

Le rappeur n’aurait pas accès à Internet et tout temps de loisirs à l’extérieur serait passé dans un espace clos, selon Lindsay.

Le nouvel environnement semble représenter un changement radical par rapport à la vie de célébrité de longue date du magnat de la musique, avec une résidence de 48 millions de dollars et son propre avion personnel, que ses avocats ont déclaré au tribunal lors de sa mise en accusation mardi 17 septembre qu’il essayait de vendre.

Sean Combs à Washington, DC, le 20 octobre 2023.

Scott Taylor, porte-parole du Bureau des prisons, qui a refusé de confirmer les spécifications spécifiques du logement de Combs à PEOPLE, invoquant des « raisons de confidentialité, de sécurité et de sûreté », confirme que comme les 1 217 autres détenus de l’établissement à partir de vendredi, Combs doit se réveiller à 6h00 et doit avoir son lit fait à 7h30

Les détenus fédéraux sont également soumis à « au moins cinq comptages officiels de détenus au cours de chaque période de 24 heures » et doivent être « debout au chevet » pour certains de ces contrôles, selon le document de 55 pages. Manuel d’admission et d’orientation des détenusdont Combs aurait reçu une copie papier lors de son enregistrement dans l’établissement.

Marc Agnifilo (à la tribune) représentant Sean « Diddy » Combs (à droite) lors de sa mise en accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan à New York, le mardi 17 septembre 2024.

En semaine, le déjeuner est servi à 11h00 et le dîner est servi après 16h00, conformément au manuel. (Les week-ends et jours fériés, l’horaire est légèrement décalé.)

Le chanteur de R&B R. Kelly a été hébergé au MDC-Brooklyn, avant d’être lui-même condamné pour crimes sexuels en 2021 par le tribunal du district Est de New York. Son avocate, Nicole Blank Becker, affirme à PEOPLE que les gardiens ont profité de sa célébrité et l’ont forcé à chanter.

Lors d’un entretien téléphonique, Blank Becker a qualifié le séjour de Kelly dans l’établissement de Brooklyn de « mentalement paralysant » et de « l’une des pires expériences dont j’aie jamais entendu parler ».

R. Kelly (en combinaison orange) lors d’une audience au palais de justice pénal de Leighton à Chicago, le 17 septembre 2019.

« Si Diddy doit vivre quelque chose comme ce que R. Kelly a vécu, ce ne sera pas bon », déclare Blank Becker, ajoutant que selon elle, la prison n’est « pas du tout » sûre.

« Au quotidien, on se demandait si R. Kelly était vivant ou non, franchement », dit-elle, ajoutant : « C’est inhumain, c’est un tout autre monde. Je veux dire, les hommes adultes pleurent. »

Dans une déclaration à PEOPLE, Taylor a déclaré que le Bureau fédéral des prisons « prend au sérieux son devoir de protéger les personnes confiées à sa garde, ainsi que de maintenir la sécurité des employés pénitentiaires et de la communauté ».

Reconnaissant « les défis en matière de personnel et autres au MDC Brooklyn » – le personnel, dit-il, est maintenant d’environ 76 pour cent – ​​il a déclaré qu’une équipe d’action urgente avait été nommée « pour examiner de manière globale les défis au MDC Brooklyn », y compris l’augmentation du personnel permanent des agents correctionnels et du personnel médical et le traitement de plus de 700 demandes de maintenance en attente.

