Dans les coulisses de Miss Amérique, 1984

‘PPuisque Charles n’a dû le faire qu’une seule fois, mais les Américains doivent le faire chaque année. Quoi? Trouvez « une fille charmante, équilibrée et intelligente qui est également vierge – ou un fac-similé raisonnable ». C’est ainsi que le Observateur a lancé son exploration pour savoir qui remporterait la couronne de Miss Amérique le 4 novembre 1984.

Le concours tentait de restaurer son image de Lysol propre après le scandale de l’année précédente, lorsque la gagnante Vanessa Williams a posé pour des « photos lesbiennes nues » dans Attique et fut contraint d’abdiquer. Pour se remettre sur les rails, il fallait revenir au « républicanisme du pain blanc » (35 candidats sur 49 étaient des partisans de Reagan) et à la « virginité militante ». La propriété était victorienne. Les concurrents n’avaient pas le droit de fumer, de boire ou de jouer et devaient être accompagnés à tout moment, même s’ils ne semblaient pas susceptibles de s’y opposer. Miss New York s’est opposée aux relations sexuelles avant le mariage et la mormone Miss Utah a déclaré : « J’essaie de vivre mes valeurs chrétiennes sept jours sur sept. » Leurs intérêts étaient manifestement sains : recherche sur le cancer, inspection de pierres tombales historiques et « collecte internationale de savons » (encore Miss Utah).

Avec des manifestations à l’extérieur (« Vanessa s’est fait avoir ! » lire un panneau), les débats ont débuté avec la bannière étoilée, puis le maillot de bain orné de strass. Le talent – ​​« requis non seulement pour les petites filles avec de grands rêves, mais aussi pour les cyniques et les homosexuels » – manquait malheureusement de la diversité des époques antérieures (un précédent numéro de trucs équestres s’est terminé lorsque le cheval « a plongé dans la fosse d’orchestre ») ; les filles chantaient principalement. « Apparemment, personne n’a dit à Miss Alsaska que ‘Je suis ce que je suis’ était l’hymne national gay », a noté l’écrivain.

Qui a gagné? Miss Utah, Sharlene Wells, une décision accueillie par « consternation, incrédulité, mécontentement ». La salle a bruissé de commentaires selon lesquels elle avait été sélectionnée parce que « personne ne prendrait des photos nues de quelqu’un qui ressemble à ça » ; le sexisme et Miss America sont restés aussi inséparables que la maternité et la tarte aux pommes. Mais travail accompli sur le plan de l’image : « L’honneur de l’Amérique est propre, propre, propre avec Sharlene Wells. Comment pourrait-il être plus propre ? Elle possède 200 pains de savon internationaux.