Dans les coulisses de “Marcel the Shell With Shoes On”

Lorsque le réalisateur Dean Fleischer Camp et sa co-scénariste et vedette Jenny Slate ont réalisé leur premier court-métrage « Marcel the Shell with Shoes On » en 2010, ils n’auraient pas pu imaginer son impact : plus de 32 millions de vues à ce jour sur YouTubeavec un supplément 11,3 millions et 4,6 millions pour ses deux suivis. Ces courts métrages ont maintenant été adaptés en long métrage, une idée à la fois alléchante et effrayante, posant de nombreux défis de savoir-faire technique et d’échelle.

“C’était nuit et jour, du point de vue de la production, car le short n’était que moi seul dans ma chambre”, a déclaré Camp dans une interview Zoom. Le long métrage était quelque chose de tout à fait différent : une équipe d’environ 500 cinéastes et techniciens, travaillant ensemble pendant plus d’un an. Le réalisateur craignait que l’élargissement de la portée et de la taille de la production ne prive le projet de son charme original, low-fi et à petit budget. “Je pense qu’en particulier avec des processus vraiment techniques”, a-t-il déclaré, “vous pouvez très facilement perdre la chose authentique et organique.”

Le procédé technique en question est l’animation en stop-motion. Marcel the Shell with Shoes On n’est que cela – une carapace de bernard-l’ermite d’un pouce avec une paire de chaussures minuscules. Ses mouvements sont créés via l’un des plus anciens procédés cinématographiques disponibles, dans lequel une série de photographies fixes, avec le plus petit des mouvements entre elles, crée l’impression d’un objet animé.