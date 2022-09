Les images des coulisses ont montré le moment émouvant après que le roi Charles III a prononcé son premier discours émouvant en tant que monarque régnant.

Dans le clip, un Charles ému demande aux producteurs “ai-je fini?” après avoir fait le discours touchant à peine 24 heures après la mort de sa «maman chérie».

Charles III a prononcé son premier discours à la nation en tant que roi où il a rendu hommage à sa “maman chérie”

Dans le clip des coulisses, Charles est vu dans le salon de Buckingham Places après avoir prononcé le discours émouvant

Dans la splendeur du salon du palais de Buckingham où la reine a filmé son message de Noël, Charles a prononcé son premier discours télévisé à la nation en tant que roi.

Dans ce document, il a rendu hommage à son règne exceptionnel de 70 ans et s’est engagé à «renouveler» sa «promesse d’une vie de service» alors qu’il semblait lutter contre les larmes.

Cela vient comme…

Le roi a déclaré au pays: “Dans un peu plus d’une semaine, nous nous réunirons en tant que nation, en tant que Commonwealth et en fait en tant que communauté mondiale, pour reposer ma mère bien-aimée.

« Dans notre douleur, souvenons-nous et puisons-nous de la force dans la lumière de son exemple.

“Au nom de toute ma famille, je ne peux que vous adresser mes plus sincères remerciements pour vos condoléances et votre soutien. Ils signifient plus pour moi que je ne pourrai jamais l’exprimer.

“Et à ma Maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : Merci.

“Merci pour votre amour et votre dévouement envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années.

“Que les vols des anges chantent ton repos.”

Dans son discours entraînant, il a également annoncé de nouveaux titres pour son fils et héritier, le prince William et Kate Middleton, qui deviendront le prince et la princesse de Galles.

Il a également offert une branche d’olivier au prince Harry et à Meghan Markle, alors qu’il “exprimait son amour” pour eux alors qu’ils “poursuivaient leur vie à l’étranger”.

Le moment immédiat après que le roi a terminé son discours a été filmé dans un clip par ITN alors qu’il est vu entouré de caméras et de lumières.

Une photo encadrée de la reine Elizabeth II, vêtue de bleu, se trouve à gauche de Charles ainsi qu’un bouquet de pois de senteur blancs à sa droite – le symbole traditionnel du souvenir.

Le monarque, qui est automatiquement devenu roi après la mort de sa mère, demande “ai-je fini?” après avoir fait le discours extrêmement émouvant.

Charles, vêtu d’un costume noir, se lève alors et se dirige vers l’équipe de tournage qui a capturé le moment historique.

Il semble partager un bref sourire avec ceux qui l’entourent alors qu’il continue de pleurer la perte du monarque bien-aimé.

Les personnes qui ont répondu au clip ont commenté l’émotion et le chagrin que l’on pouvait voir dans l’expression du roi Charles.

L’un d’eux a dit : “Ses yeux en disent long sur sa douleur. Que Dieu l’aime et le réconforte.

Un autre a déclaré: “Si courageux qu’il n’ait pas eu le temps de le laisser couler ou de pleurer! Et devoir entrer dans ce rôle énorme si rapidement doit être épuisant. Dieu sauve le roi.”

Tandis que l’un d’eux ajoutait : “L’équilibre entre le chagrin et le courage en un mot.”

La vidéo révélait également d’autres touchants hommages à sa Majesté puisqu’un vase orné de corgis était visible.

Et Charles était assis au même bureau en chêne poli que la reine avait utilisé pour son discours de Noël à la nation et au Commonwealth.

Beaucoup ont commenté le clip en disant qu’ils pouvaient voir la douleur et le chagrin dans l’expression du nouveau monarque

Des hommages touchants ont été rendus lors du discours – une photo de la reine, un vase décoré de corgis et de fleurs de pois de senteur Crédit : PA

Ces clips touchants des coulisses permettent d’avoir un aperçu de la vie de la famille royale alors que la nation et sa famille pleurent sa perte tragique.

L’opération London Bridge, le nom de code du plan d’action complexe après la mort de la reine, a maintenant été lancée.

Hier marquait le premier jour d’une période de deuil royal qui sera observée jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine.

Il est entendu que les funérailles auront lieu le 19 septembre, mais cela n’a pas été confirmé par le Palais.

Le plan Operation London Bridge est en place depuis les années 1960 et mis à jour chaque année, impliquant des branches du gouvernement, de la police, de l’Église d’Angleterre et même de Transport for London.

Le roi Charles sera officiellement déclaré monarque aujourd’hui avec le prince William à ses côtés lors de la toute première cérémonie d’adhésion télévisée.

Le royal est automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle sera confirmé ce matin.

Une cérémonie sera organisée par le Conseil d’adhésion au Palais St James, à laquelle le roi Charles III ne participera pas.

Le prince William, la reine consort Camilla, l’archevêque de Cantorbéry et le premier ministre seront parmi ceux qui signeront la proclamation.

Les formalités se poursuivront cet après-midi lorsque le roi Charles tiendra une série d’audiences au palais de Buckingham.

Le roi Charles III lors du Conseil d’adhésion au palais St James, à Londres, où le roi Charles III est officiellement proclamé monarque Crédit : PA