Pendant des mois, il a été considéré comme un pari sûr que Chadwick Boseman remporterait un Oscar du meilleur acteur à titre posthume pour sa performance galvanisante dans «Ma Rainey’s Black Bottom». La cérémonie de dimanche soir a même été réorganisée autour de ce résultat attendu, programmant la catégorie de Boseman en dernier afin que sa veuve, Simone Ledward Boseman, puisse accepter et terminer le spectacle avec un crescendo d’émotion. Cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, le gagnant surprise était Anthony Hopkins pour «The Father», et comme l’acteur de 83 ans était absent à la cérémonie, le présentateur Joaquin Phoenix a recueilli l’Oscar à sa place et la télédiffusion s’est brusquement terminée. Qu’est-ce qui s’est passé? On me dit que Hopkins était chez lui dans la campagne galloise et qu’il avait proposé d’accepter via Zoom si son nom était lu, mais les Oscars ont annulé ce plan. Pour se distinguer des récompenses comme les Golden Globes qui avaient été entravées par des incidents de vidéoconférence, les producteurs d’Oscar ont encouragé les nominés à assister au gala de Los Angeles en personne ou à se rendre aux cérémonies satellites qui avaient été organisées dans une poignée de villes européennes.

Bien que sa co-star nominée, Olivia Colman, ait assisté à l’émission satellite à Londres, Hopkins a choisi de rester au Pays de Galles, et comme le décret des producteurs était «pas de zoom autorisé», l’émission s’est plutôt terminée de manière anticlimatique. (Au lieu d’un discours d’acceptation, Hopkins a publié une vidéo d’appréciation sur les médias sociaux le lendemain matin.)

C’est donc une question brûlante aux Oscars qui a répondu, mais une autre demeure: comment Hopkins a-t-il remporté cette victoire choc alors que le couronnement de Boseman était si certain depuis si longtemps? Pour le savoir, j’ai appelé Michael Barker, qui a acquis et distribué «The Father» dans son rôle de co-président de Sony Pictures Classics. Pour entendre Barker le dire, la victoire de Hopkins était en préparation depuis plus d’un an et impliquait beaucoup d’étalonnage minutieux afin que la longue campagne des Oscars du film culmine à la toute dernière minute. Sony Pictures Classics a acheté «The Father» à la fin de 2019 et a initialement prévu un déploiement similaire à celui du favori Oscar de la société «Call Me by Your Name»: le drame ferait ses débuts au Festival du film de Sundance en janvier 2020, gagnerait des critiques élogieuses, puis relance en novembre avec un déploiement théâtral lent au cœur de la saison des Oscars. C’est terriblement long pour un film de maintenir son élan, mais lorsqu’un film traite de sujets délicats, cette longue piste est impérative, a déclaré Barker. «Le père» est un film déchirant sur un homme âgé aux prises avec la démence, et de nombreux électeurs ont dit à Barker et à son coprésident, Tom Bernard, que le sujet leur faisait peur de le regarder. Surmonter leurs défenses et faire du film un incontournable prendrait du temps.

«Nous avons toujours été fiers d'avoir ces films de haute qualité qui ont besoin de cette longue traîne», a déclaré Barker. «Nous avons juste fait confiance à la qualité du film, et surtout à la qualité des deux performances principales. Puis la pandémie est intervenue.

D’une manière ou d’une autre, la justice raciale s’est répercutée sur les Oscars de cette année. Alors que les cinémas commençaient à fermer et que les studios vendaient bon nombre de leurs films 2020 à des services de streaming comme Netflix et Amazon, Barker et Bernard étaient confrontés à un dilemme: devraient-ils négocier un accord lucratif pour décharger «The Father» à une société de streaming désireuse d’acquérir un titre de récompenses chaud, ou le garder pour eux-mêmes dans l’espoir que les théâtres de New York et de Los Angeles rouvriraient plus tard dans l’année? «Nous avons décidé que cela n’avait pas de sens de vendre le film à un streamer, parce que les streamers avaient tellement de films de haute qualité – nous craignions qu’il ne devienne l’un des nombreux à la fin de l’année», a déclaré Barker. «Nous avons donc décidé de prendre le risque.» Alors que la pandémie progressait, la fenêtre d’éligibilité aux Oscars a été prolongée de la fin de 2020 au 28 février 2021, et «The Father» s’est échappé à une date d’ouverture fin février. Dans l’intervalle, Netflix a fait ses débuts avec « Ma Rainey’s Black Bottom » avec un grand succès, et la performance annoncée de Boseman a explosé devant Hopkins avec les cotes des Oscars. Sony Pictures Classics avait-il mal calculé son moment? À la fin de l’année, Boseman était considéré comme imbattable et la plupart des principaux prétendants de la saison étaient déjà en sortie. Pendant ce temps, « The Father » était toujours MIA «Tant de grands films étaient disponibles sur des streamers que je pourrais simplement aller sur Netflix ou Amazon et il y a« Sound of Metal », il y a« Mank », il y a« Ma Rainey »», a admis Barker. «Alors, comment pouvons-nous transmettre notre film à ces membres de l’académie du mieux que nous pouvons? Nous n’avons rien négligé dans ce que nous leur avons offert.