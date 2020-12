«Anna m’a emmené l’endroit où elle a grandi en Russie et si vous voyez la maison dans laquelle elle vivait, vous pouvez ouvrir les bras et la toucher mur à mur. De là, elle a joué tous les jours pendant huit heures depuis elle avait 5 ans. Pour moi, c’est époustouflant. Pour moi, c’est la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée. «

Ils ont été partout dans le monde en vacances comme des célébrités glamour, mais une partie de leur charme réside dans le fait qu’ils tiennent généralement des rendez-vous locaux comme des gens ordinaires, qu’ils assistent à un match de Miami Heat, qu’ils sortent simplement pour dîner ou qu’ils prennent leur bateau pour un tour (qui est considéré comme régulier à Miami Beach).

En fait, après la rumeur selon laquelle ils auraient rompu en 2013, les inévitables photos annulant la rumeur d’eux sur le bateau étaient à venir.

Kournikova a également déclaré sur le Spectacle de Graham Norton qu’ils avaient leurs problèmes de couple ordinaire comme n’importe qui d’autre. Lorsqu’on lui a demandé si Iglesias avait laissé ses serviettes mouillées traîner, elle a répondu: « Ouais, et vous trouvez des sous-vêtements, vous savez, partout et des chaussettes sales et tout. »

« Au moins, ce sont les sous-vêtements sales d’Enrique Iglesias », a plaisanté Norton. « Mettez-le sur eBay. » «Je pourrais probablement! Anna était d’accord.