Dans les coulisses de la réinitialisation très française de Macron

(Bloomberg) – Au cours de son premier mandat, Emmanuel Macron a tenu à visiter chacun des États membres de l’UE. Ces ouvertures n’ont pas toujours abouti.

Aujourd’hui, alors que l’Allemagne est distraite par ses propres préoccupations, le président français s’est transformé en leader de l’UE qu’il a longtemps cru pouvoir être.

Dans des domaines allant de la défense à la politique industrielle, des responsables familiers avec le fonctionnement interne de l’Union européenne affirment que Macron mène la barque comme rarement auparavant. Et tandis que ses relations tendues avec Olaf Scholz ont maîtrisé le duopole franco-allemand par lequel il réussissait autrefois, il exerce aujourd’hui son influence à travers une série de partenariats plus discrets.

Ce nouvel engagement, plus subtil, marque un changement par rapport à l’époque où le président français pensait que des appels téléphoniques réguliers pourraient encourager Vladimir Poutine à réfléchir davantage à l’idée d’envahir l’Ukraine. Il est toujours susceptible d’aliéner ses alliés avec ses démagogies, mais l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le mois dernier a offert la preuve de sa nouvelle retenue : pour la première fois de sa présidence, Macron ne s’est même pas présenté.

La nouvelle approche du président de 45 ans est particulièrement évidente derrière les portes fermées des ambassades d’Europe de l’Est, où il cultive un réseau complexe de partenariats et se transforme en une personne improbable sur les affaires européennes. Il contribue à centrer les préoccupations de ces pays sur l’agenda européen, selon des personnes familières avec ces interactions – et en retour, il gagne du terrain sur certains des siens.

Le résultat de ces manœuvres est une Europe qui commence à utiliser le pouvoir de l’État de manière plus affirmée pour défendre ses entreprises, la plaçant ainsi sur un pied de rivalité avec la Chine et les États-Unis. Si ses dirigeants parviennent à forger un consensus lors de leur sommet en Espagne cette semaine, ils pourraient même faire avancer les appels longtemps frustrés de Macron visant à renforcer la puissance militaire du bloc. En résumé, Macron contribue à façonner une Europe de plus en plus française.

Macron relooke la politique européenne à l’image de la France

Se battre avec la Chine à propos des voitures

Augmenter les subventions aux industries clés

Augmenter les dépenses de défense

Affronter les géants américains de la technologie

Tout le monde n’est pas convaincu. Seul pays d’Europe de l’Est à figurer parmi les 10 premiers partenaires commerciaux de la France, la Pologne constitue une sorte d’anomalie dans la région, avec une coopération florissante dans le domaine des affaires mais contournant largement les deux gouvernements. Interrogé sur la nouvelle influence de Macron, un haut responsable polonais a simplement levé les yeux au ciel. Ailleurs, il est évident pour les alliés que Macron change de cap. Pendant si longtemps mise au pilori dans les capitales d’Europe de l’Est comme étant trop complaisantes face à l’agression russe, la France est soudain omniprésente pour leur défense. Un bataillon de troupes françaises est stationné en Roumanie et les Ukrainiens tirent des missiles français à longue portée sur les Russes. Un haut responsable lituanien a plaisanté en disant qu’au lieu de la Hongrie récalcitrante d’Orban, le flanc oriental de l’OTAN comprend désormais la France.

« Ce temps est révolu »

Avec ce nouveau mode d’engagement, plus délibératif, Macron surmonte des décennies d’attitudes françaises enracinées à l’égard des marges de l’Europe – et même certaines de ses propres faiblesses personnelles.

Interrogé par téléphone pour savoir s’il convenait que son successeur ait été plus efficace dans l’exercice du soft power ces derniers temps, l’ancien président François Hollande a donné un conseil : « La France doit être ferme et claire, mais pas arrogante. C’est souvent le reproche qu’on leur fait.»

À la veille de leur adhésion à l’UE, Jacques Chirac a déclaré aux atlantistes d’Europe de l’Est en désaccord avec lui sur l’Irak qu’ils avaient laissé passer une bonne occasion de rester silencieux. Cet été, Macron s’est rendu en Slovaquie et a présenté ses excuses pour ne pas avoir écouté. « Nous n’avons pas toujours entendu les voix que vous avez apportées », a-t-il déclaré lors du Forum GLOBSEC à Bratislava. « Ce temps est révolu. »

Dans ce discours, il a promis de défendre l’élargissement de l’UE dont il s’était montré si récemment sceptique, et a réitéré son engagement en faveur de la sécurité de l’Europe centrale et orientale. Cela a cimenté un changement de cap qui a été remarqué des Balkans vers les pays baltes.

Coopération de défense

Certains diplomates d’Europe de l’Est affirment en privé qu’il est facile pour Macron de devenir un ardent défenseur d’un nouvel élargissement de l’OTAN, sachant qu’il est peu probable que cela se produise tant que les États-Unis et l’Allemagne restent opposés.

Pourtant, la seule puissance nucléaire d’Europe met de l’argent là où le président le dit. Selon un rapport publié mercredi, le commissaire aux comptes français s’attend à ce que la contribution du pays à l’OTAN atteigne 830 millions d’euros (872 millions de dollars) d’ici fin 2023, soit quatre fois plus que l’année dernière.

Il rattrape désormais le temps perdu après avoir cédé le leadership en matière de défense de l’Ukraine à d’autres plus prompts à agir, selon Rym Momtaz, de l’Institut international d’études stratégiques. Après la retraite d’Angela Merkel, « sur le papier, c’était une opportunité parfaite pour Emmanuel Macron de prendre de manière décisive la direction de l’UE de manière transformatrice », a déclaré Momtaz. « Mais cela ne s’est pas produit. » Aujourd’hui, après avoir déjà prévu d’envoyer des avions à réaction en Lituanie à la fin de l’année sous les auspices d’une patrouille aérienne de l’OTAN, la France est en discussion avec la Lettonie pour faire de même, a déclaré l’une des sources. Et lorsque les Estoniens ont présenté une proposition visant à fournir un million de cartouches à l’Ukraine plus tôt cette année, ils l’ont d’abord confiée aux Français, selon deux diplomates qui se sont entretenus avec Bloomberg sous couvert d’anonymat.

Offensive de charme

Fraîchement sorti d’un G20 décevant, Macron considère les grands sommets comme un moyen de plus en plus inefficace de mener une diplomatie et se concentre sur un engagement limité et fréquent, selon un haut responsable français qui a demandé à rester anonyme pour discuter de questions stratégiques confidentielles.

Le président reste à l’aise, comme le suggèrent les événements, avec les bavardages lorsqu’ils sont le produit de ses propres idées : le sommet de Paris pour régler le financement mondial du climat en juin, par exemple, ou la Communauté politique européenne qui se réunit jeudi pour la troisième fois à Grenade. , Espagne.

Même s’il a dû s’adapter à la nouvelle réalité aux frontières de l’Europe, il est également vrai qu’à l’intérieur de celles-ci, le moment est mûr pour certaines idées que le président défend depuis longtemps. Plusieurs responsables – français et étrangers – ont souligné que de la Communauté politique européenne à « l’autonomie stratégique », les derniers mois ont donné raison à certaines des obsessions favorites de Macron. Il parle d’une « Europe souveraine » depuis qu’il a remporté ses premières élections en 2017, mais il a fallu la guerre hybride menée par la Russie pour que cette idée soit généralisée.

Causes courantes

Bien qu’il ait atténué une partie de sa rhétorique plus libre, le dirigeant français a réussi l’année dernière à contrarier Taiwan, le chancelier allemand et le roi du Maroc. Ses incursions en Europe de l’Est doivent être confrontées à quelques échecs en coulisses : il voulait se rendre au sommet des BRICS en Afrique du Sud en août, a déclaré un responsable, mais il n’a pas été invité. Le président français espérait tenter de négocier un accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais en proposant d’envoyer des armes à l’une des parties, il semble s’être aliéné l’autre.

Macron sait que reconquérir des amis après des années de méfiance perçue signifie trouver des causes communes de coopération. La Roumanie et la France se sont alliées pour garantir que les définitions de l’énergie propre adoptées par l’UE incluent l’énergie nucléaire dont elles dépendent toutes deux. Il en va de même pour la Pologne, dans une certaine mesure – bien que la relation de la France avec le gouvernement nationaliste soit beaucoup plus transactionnelle, ont déclaré de hauts responsables, ayant du mal à nommer d’autres éléments d’assistance mutuelle.

En revanche, l’Estonie pourrait être le meilleur exemple des enjeux en jeu si la France parvient à adapter son argumentaire aux intérêts de ses partenaires. Les deux pays ont travaillé ensemble pour élaborer le langage d’une déclaration des dirigeants européens en juin qui exhortait le bloc à renforcer son industrie d’armement, selon un responsable européen, créant ainsi un élan sur lequel ils espèrent s’appuyer lors des négociations de cette semaine.

Ils ont notamment insisté sur une formulation appelant le bloc à accroître son « état de préparation en matière de défense » et à ce que l’Europe assume davantage de responsabilités pour sa propre sécurité à long terme – un principe fondamental de Macron. Bien que la France et l’Estonie aient coopéré dans le passé sur les questions de sécurité, les pays baltes ont longtemps été mal à l’aise face aux efforts de Macron en faveur de l’indépendance de l’UE en matière de défense et dans d’autres domaines stratégiques, s’appuyant par habitude sur l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis.

« Plus les États-Unis s’éloignent, plus l’Europe sera sous influence française », a déclaré l’ancien président Hollande. «Beaucoup d’Européens y sont évidemment opposés et ont intérêt à rester liés aux États-Unis – bonne chance pour cela !»

–Avec l’aide de Milda Seputyte, Konrad Krasuski, Maciej Martewicz, Jorge Valero, Michael Nienaber, Samy Adghirni, Natalia Drozdiak, Alberto Nardelli et James Regan.

