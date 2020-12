Nikki et Artem pourraient être mari et femme en 2021.

Lors d’un épisode de décembre de Le podcast Bellas, Nikki a déclaré qu’elle prévoyait d’épouser la danseuse professionnelle d’ici la fin de 2021.

«Notre objectif est de nous marier à l’automne», dit-elle. «Automne 2021».

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, le plan peut être provisoire. Nikki a expliqué: « Nous voulons juste que les gens se réunissent pour un week-end incroyable de plaisir, de festivités, de famille, de bons amis, d’amour et de lumière. »

«J’adorerais novembre», a-t-elle poursuivi. « La fin novembre serait mon objectif. Ne serait-ce pas beau? Et j’ai toujours voulu un mariage comme ça, comme cette période de l’année et ce look. »