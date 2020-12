Elle a appelé la police et a obtenu un ordre de protection, mais elle craint qu’il la surveille toujours.

«La maison de ma mère est le seul endroit où je peux aller, et il surveille probablement le quartier», dit-elle.

Même pour ceux qui ont échappé à leur agresseur, le risque de tomber sur eux persiste.

Bien que Rosa, une migrante sans papiers qui ne parle que espagnol, ait réussi à échapper à son petit ami violent l’année dernière et ait une ordonnance restrictive contre lui, elle craint de le voir dans les banques alimentaires sur lesquelles elle compte pour nourrir ses trois enfants pendant Covid.

«Au début de Covid, je suis tombé sur lui dans quelques lieux communautaires. C’était effrayant parce que je ne savais pas ce qui lui passait par la tête », dit-elle.

Rosa, dont le nom a été changé, n’a pas droit à l’aide du gouvernement et a perdu la majeure partie de son travail de femme de ménage, tout en faisant face au traumatisme laissé par cette relation horriblement violente. «Cela a été extrêmement difficile. En plus de faire face à la pandémie, j’ai été confronté à une situation qui a volé mon âme.

Les migrants sans papiers tels que Rosa ont été gravement touchés, dit Maria Lizardo, directrice exécutive du NMIC, une organisation de sensibilisation communautaire desservant Manhattan et le Bronx.

«C’est le plus difficile pour les femmes sans papiers. Ils ne reçoivent aucune aide en espèces et ne peuvent pas demander de prestations de chômage. Ce sera le plus difficile pour eux de se remettre sur pied.

Lorsque le verrouillage a été imposé pour la première fois en mars, de nombreuses lignes d’assistance pour la violence domestique à New York ont ​​vu une baisse des appels parce que les femmes ne pouvaient rien faire sans que leur partenaire ne l’entende, mais les chiffres ont rapidement augmenté à mesure que les restrictions se relâchaient.

En juin, NMIC a vu le nombre de nouveaux clients plus que doubler par rapport à la même période en 2019.

«Nous constatons une augmentation du nombre de personnes qui demandent de l’aide, mais nous savons qu’il y en a beaucoup plus là-bas», déclare Mme Lizardo.

«Nous obtenons généralement des références parce que d’autres survivants nous amèneront des gens, mais à l’époque de Covid, tous ces liens sociaux ont été coupés.»

Elle prévient qu’un appel à l’aide ne signifie pas que le pire est passé. «Nous savons tous que les femmes sont les plus à risque d’être assassinées lorsqu’elles décident de quitter leur agresseur», dit-elle.

Bill de Blasio, le maire de New York, a averti qu’un deuxième verrouillage strict similaire à celui imposé au printemps pourrait être instauré si le nombre de cas continue d’augmenter, ce qui fait craindre à certaines femmes.

«Si quelque chose d’autre m’arrive, je vais le conquérir. Mais cela me fait peur », dit Holly.

C’est un problème qui a affecté les femmes du monde entier, a déclaré Hetti Barkworth-Nanton, présidente de l’association caritative pour la violence domestique Refuge.

«Leur capacité à quitter la maison pour échapper à la violence, même pour quelques heures, en assistant à des séances de conseil, à des rendez-vous médicaux ou simplement en rencontrant un ami, a également été considérablement réduite», dit-elle.

Holly est toujours au chômage mais suit maintenant un cours d’informatique avec URI pour l’aider à augmenter ses chances d’obtenir un emploi.

Malgré son calvaire, elle ne blâme pas la pandémie pour la violence de son petit ami. «En fin de compte, je pense que Covid a prouvé qui il était. Ce monstre était déjà en lui, Covid vient de l’accélérer.

